PSG : la folle journée mercato d'Antero Henrique à Milan !

Le directeur sportif du Paris Saint-Germain, Antero Henrique, est à Milan ce lundi. Le dirigeant parisien doit rencontrer l'Inter Milan et le Milan AC pour évoquer plusieurs dossiers, mais aussi les agents de Thiago Motta et Marco Verratti.

Un lundi chargé pour Antero Henrique

Ce lundi pourrait être une journée très importante pour le mercato du Paris Saint-Germain. Antero Henrique est actuellement à Milan pour évoquer de nombreux dossiers. Et le nouveau directeur sportif parisien n'aura pas vraiment le temps de souffler !

L'Inter va discuter pour Lucas et T. Silva...

Le dirigeant du club de la capitale a notamment rendez-vous avec ses homologues de l'Inter Milan pour évoquer plusieurs joueurs. Les Nerazzurri souhaitent discuter d'un transfert de l'ailier Lucas Moura (24 ans), qui pourrait ne pas être retenu par le PSG puisqu'il ne parvient toujours pas à convaincre. L'idée d'un échange avec Ivan Perisic (28 ans) circule dans la presse italienne.

L'Inter devrait également se positionner pour Thiago Silva (32 ans), ciblé pour renforcer son arrière-garde. Mais la réponse est déjà connue... Récemment prolongé jusqu'en juin 2020, le capitaine parisien ne sera pas vendu par le club de la capitale qui refusera donc toute offre de la part des Interistes. La réponse sera la même concernant Adrien Rabiot (22 ans), également dans le viseur du 7e de Serie A.

... mais aussi Di Maria et Krychowiak

En revanche, Henrique sera plus à l'écoute pour l'ailier Angel Di Maria (29 ans) et le milieu de terrain Grzegorz Krychowiak (27 ans). Le premier souhaiterait rester mais pourrait être poussé vers la sortie, surtout si l'Inter formule une proposition de 50 millions d'euros. Quant au second, il souhaite logiquement partir après une saison très compliquée et seulement deux matchs disputés en 2017.

Mais l'Inter n'est pas seul sur l'international polonais. Selon La Gazzetta dello Sport, le Milan AC songe aussi fortement à l'ancien joueur du FC Séville pour renforcer son entrejeu en cas d'échec dans le dossier Lucas Biglia (Lazio Rome). Henrique devrait donc profiter de son passage à Milan ce lundi pour évoquer ce dossier avec les Rossoneri.

Rendez-vous avec les agents de Motta et Verratti

D'autres discussions sont au programme. Henrique a déjà profité de sa présence dans la ville italienne pour boucler la prolongation de Thiago Motta (34 ans) suite à son rendez-vous avec l'agent Alessandro Canovi dans la matinée. D'après le journaliste Gianluca Di Marzio, les deux parties sont tombées d'accord sur une prolongation d'un an suivie d'une reconversion au sein du club en tant qu'entraîneur des équipes de jeunes.

Le Portugais a ensuite eu rendez-vous avec l'agent de Marco Verratti (24 ans), Donato Di Campli. Les discussions s'annonçaient bien plus tendues alors que l'on a appris ce week-end que le milieu italien souhaite quitter le PSG. Le représentant de «Petit Hibou» devait également annoncer qu'il détient une offre de 100 millions d'euros en provenance du FC Barcelone (voir ici). Cet entretien devait donner le ton pour les prochaines semaines et Sky Italia annonce que l'agent a confirmé les intentions de son poulain. Un long feuilleton en perspective alors que Paris n'a pas l'intention de lâcher...

