PSG : prêt à exaucer le souhait de Verratti, le Barça met 100 M€ sur la table !

Désireux de quitter le Paris Saint-Germain, le milieu de terrain Marco Verratti dispose d'une offre de 100 millions d'euros émanant du FC Barcelone, d'après La Gazzetta dello Sport ! Mais même à ce tarif, le club de la capitale n'a aucune intention de se séparer de l'Italien.

Encore du nouveau dans le dossier Marco Verratti ! Dimanche, L'Equipe révélait que le milieu de terrain de 24 ans aurait annoncé au directeur sportif du Paris Saint-Germain, Antero Henrique, qu'il souhaite partir cet été. Et ces envies de départ supposées ne sont pas tombées dans l'oreille d'un sourd !

A fond sur l'Italien depuis plusieurs années, le FC Barcelone s'est en effet décidé à passer à l'action en frappant fort. A en croire La Gazzetta dello Sport, le natif de Pescara disposerait d'une offre concrète de 100 millions d'euros en provenance des Blaugrana ! Son agent, Donato Di Campli, doit la présenter à Henrique ce lundi au cours d'un rendez-vous programmé à Milan.

Le Barça se lâche aussi sur le salaire !

La proposition du vice-champion d'Espagne s'accompagnerait d'un salaire annuel de 10 M€ pour «Petit Hibou», soit 4 M€ de plus que ses émoluments actuels ! Mais le club francilien est tout à fait capable de s'aligner sur ce point et il espère d'ailleurs prolonger sa pépite, actuellement liée jusqu'en 2021, de un ou deux an(s) avec des émoluments revalorisés également à 10 M€ par an. De toute façon, toujours selon le quotidien au papier rose, et comme prévu, le PSG ne devrait pas plier en dépit de cette offre mirobolante. Même à 150 M€, un départ du Transalpin serait hors de question !

En attendant de savoir ce qui ressortira de l'entrevue milanaise, le club de la capitale peut déjà s'attendre à subir d'autres offensives dans les prochaines semaines. Lui aussi prétendant de longue date, le Bayern Munich de Carlo Ancelotti, ex-coach de l'Italien, pourrait tenter sa chance, même si pour l'heure le dossier Corentin Tolisso (Lyon) semble bien plus avancé. Dirigé par l'entraineur Antonio Conte, qui ciblait déjà son compatriote lorsqu'il était aux commandes de la Juventus Turin, Chelsea rôde aussi. Même si le président parisien Nasser Al-Khelaïfi compte bien se montrer inflexible dans ce dossier, l'été s'annonce long…

