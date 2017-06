OM : le point sur les dossiers chauds du mercato ! Romain Rigaux - Actu Transferts, Mise en ligne: le 09/06/2017 à 11h41 Par Taille du texte: Email Imprimer Partager: Taille du texte: Partager: L'Olympique de Marseille veut se renforcer dans toutes les lignes cet été. Depuis plusieurs semaines, le club phocéen multiplie les pistes et plusieurs priorités sont déjà ciblées. Quelles sont les pistes les plus chaudes ? Zubizarreta et Eyraud s'activent en coulisses pour le mercato de l'OM Le mercato estival ouvre officiellement ses portes ce vendredi 9 juin. L'occasion de faire le point sur les dossiers chauds étudiés par l'Olympique de Marseille pour son recrutement, puisque le club phocéen se montre très actif et a déjà entamé de nombreuses discussions. Alors que de nombreux noms sont évoqués, certaines pistes sont plus sérieuses que d'autres. Une première offre refusée pour Mandanda Au poste de gardien, il est désormais clair que l'OM veut faire revenir Steve Mandanda (32 ans). Après s'être entendu avec l'international français, Marseille est passé à l'action avec une offre d'un million d'euros. Une proposition refusée, selon RMC, par Crystal Palace qui réclamait 5 M€ alors que les Olympiens ne veulent pas en dépenser plus de 2 M€. Il y a peu de doute concernant un accord trouvé au cours des prochains jours alors qu'une deuxième offre est déjà programmée. Abdennour, Mathieu, Sagna, Maouassa... En défense, plusieurs pistes se dégagent. Dans l'axe, le nom d'Aymen Abdennour (27 ans) revient avec insistance. Le FC Valence réclame 11 M€ pour libérer le Tunisien. Autre solution moins coûteuse : Jérémy Mathieu (33 ans). L'OM devra dépenser un peu plus de 3 M€ pour un joueur ne possédant plus qu'un an de contrat au FC Barcelone et non retenu par le club catalan. La Provence confirme que son dossier est étudié sérieusement. Tout comme celui de Bacary Sagna (34 ans). Marseille aurait déjà fait une proposition au latéral droit, laissé libre par Manchester City. L'ancien Gunner propose l'avantage d'être gratuit mais son salaire peut poser problème s'il se montre trop gourmand. Dans le couloir gauche, le Nancéien Faitout Maouassa (18 ans) est ciblé pour préparer la succession de Patrice Evra. Mais Lyon, Lille et Rennes sont sur les rangs en France et son prix a grimpé à 10 M€. Des noms circulent au milieu Recruter au milieu de terrain n'est pas la priorité puisque l'OM possède déjà de bons éléments avec Morgan Sanson et Maxime Lopez, alors que les décideurs marseillais discutent pour conserver William Vainqueur, prêté par l'AS Rome. Ces derniers jours, les pistes Sergio Canales (26 ans, Real Sociedad) et Alexandre Song (29 ans, Rubin Kazan) ont été évoquées pour étoffer l'entrejeu. La grande priorité se situe dans le secteur offensif. Avec le probable départ de Bafétimbi Gomis, annoncé vers Galatasaray, l'OM doit recruter deux attaquants. Germain est proche, sérieux pour Jovetic Alors qu'Olivier Giroud a assuré vouloir rester à Arsenal, la piste la plus avancée mène à Valère Germain (27 ans). Un dossier en bonne voie puisque les deux parties sont sur la même longueur d'onde. Les Phocéens doivent désormais s'entendre avec l'AS Monaco. D'après L'Equipe, la transaction devrait se boucler aux alentours de 10 M€ pour un joueur ne possédant plus qu'un an de contrat sur le Rocher et dont le prix avait été fixé à 7 M€ l'été dernier. Le quotidien sportif confirme la piste très sérieuse menant à Stevan Jovetic (27 ans, Inter Milan). Une future offre de 13 M€ était évoquée récemment. L'OM doit composer avec la concurrence du FC Séville, où le Monténégrin se verrait bien rester après son prêt cette saison. Marseille devra accélérer pour espérer boucler ce dossier. Les pistes Mario Balotelli (26 ans) et Sebastian Driussi (21 ans) ne sont pas prioritaires, alors que Téléfoot évoquait une proposition à 13 M€ pour l'Argentin de River Plate. D'autres dossiers sont étudiés en parallèle (José Izquierdo, Anthony Modeste, Ivan Santini, Renato Sanches, Adnan Januzaj, Divock Origi...) mais il ne s'agit que de pistes secondaires pour le moment. Que pensez-vous de la première tendance du mercato de l'OM ? Trouvez-vous ces pistes intéressantes ? N'hésitez pas à réagir et à débattre dans l'espace «Ajouter un commentaire» ...





