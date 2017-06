Journal des Transferts : le PSG prêt à claquer 220 millions, Costa poussé dehors à Chelsea, Lacazette très courtisé... Damien Da Silva - Journal Des Transferts, Mise en ligne: le 08/06/2017 à 18h00 Par Taille du texte: Email Imprimer Partager: Taille du texte: Partager: Le PSG prêt à claquer 220 millions d'euros, Costa poussé dehors à Chelsea, Lacazette très courtisé, Messi va toucher le jackpot et Ibrahimovic sûrement libéré... Voici le Top 5 des gros dossiers mercato du jour à ne pas manquer. Découvrez aussi le Télégramme Foot Transfert, pour ne rien rater de l'actu de ces dernières 24 heures. Antero Henrique dispose de 220 M€ pour recruter. La saison désormais quasi terminée, les clubs n'attendront pas l'ouverture officielle du mercato pour activer leurs réseaux et préparer leur effectif pour la rentrée. Du lundi au samedi à 18h, Maxifoot vous propose quotidiennement le best of des plus gros dossiers mercato et le résumé des principales informations de ces dernières 24 heures, avec les transferts officiels et les rumeurs méritant une attention particulière. Le TOP 5 des dossiers du jour qu'il ne fallait pas rater 1. Le PSG prêt à claquer 220 M€ ! Antero Henrique peut se frotter les mains ! Le nouveau directeur sportif du Paris Saint-Germain aura la lourde mission de renouveler l'effectif du club de la capitale après une saison 2016-2017 décevante. Mais pour ce travail, le dirigeant portugais va tout simplement disposer d'une enveloppe de 220 millions d'euros à l'occasion de ce mercato d'été selon le quotidien régional Le Parisien ! Si rien ne dit que le PSG va intégralement dépenser ce budget, qui ne compte pas de possibles ventes, cette information démontre la puissance financière et les ambitions du vice-champion de France. Ainsi, 5 ou 6 joueurs seraient attendus pour renforcer Paris : un attaquant, un milieu de terrain, deux ou trois défenseurs et éventuellement un gardien. Ça va bouger au PSG ! 2. Diego Costa poussé dehors par Chelsea... Coup de tonnerre à Chelsea ! Auteur d'une saison prolifique avec les Blues, l'attaquant Diego Costa a affirmé mercredi après le match amical face à la Colombie (2-2) qu'il ne devrait plus faire partie de l'effectif du club londonien la saison prochaine ! «Conte m'a envoyé un message me disant que je n'entre pas dans ses plans pour Chelsea. Mes relations avec le coach ont été mauvaises cette saison. C'est une honte mais il est clair que le coach ne compte plus sur moi et qu'il ne veut plus de moi», a expliqué l'international espagnol devant la presse. Annoncé en Chine depuis plusieurs mois, le Brésilien de naissance avait pourtant récemment affirmé qu'il resterait chez le champion d'Angleterre la saison prochaine. Et il sera difficile pour lui de rebondir du côté de son club de coeur, l'Atletico Madrid, interdit de recrutement jusqu'en janvier 2018. «Ce serait sympa de revenir mais il est difficile de rester quatre ou cinq mois sans jouer. Il y aura une Coupe du monde et plein d'éléments à prendre en compte. J'ai besoin de jouer, c'est tout», a souligné le buteur déjà courtisé par le Milan AC. 3. Arsenal fonce sur Lacazette, l'Atletico ne le lâche pas Après une première offre de 40 millions d'euros, Arsenal aurait revu sa proposition largement à la hausse pour Alexandre Lacazette si l'on se fie au Sun. C'est en effet une proposition de 57 millions d'euros cette fois que les Gunners auraient transmise à l'Olympique Lyonnais pour son attaquant, lequel de son côté se serait vu proposer un salaire estimé à 11 millions d'euros annuels. Si ces chiffres sont vrais, l'international tricolore ne devrait pas tarder à franchir la Manche. Dans le même temps, malgré son interdiction de recrutement jusqu'en janvier 2018, l'Atletico Madrid souhaiterait toujours recruter Lacazette et espère le convaincre de patienter avant de faire ses débuts. Ce dossier devrait rapidement se décanter. 4. Messi va toucher le pactole ! Comme pressenti depuis plusieurs mois, l'attaquant du FC Barcelone Lionel Messi devrait prochainement prolonger son contrat avec les Blaugrana. D'après les informations du quotidien espagnol Marca, un accord de principe a été trouvé entre les deux parties. Cette nouvelle a été ensuite confirmée par la radio Cadena Ser. Financièrement, c'est le jackpot pour l'Argentin ! Le quintuple Ballon d'Or devrait parapher un nouveau bail jusqu'en juin 2021, avec une année supplémentaire en option, avec un salaire annuel de 30 millions d'euros et une nouvelle clause libératoire fixée à 400 millions d'euros ! Cette prolongation devrait être officialisée après le mois de juin. 5. Manchester United va libérer Ibrahimovic La blessure de Zlatan Ibrahimovic a sûrement changé son destin à Manchester United ! Victime d'une rupture des ligaments croisés antérieur et postérieur du genou droit début mai, l'attaquant suédois ne sera pas conservé par les Red Devils d'après les informations du média britannique Sky Sports. Ce n'est pas une surprise malgré la belle saison d'Ibra, en fin de contrat au terme du mois de juin et dont l'option d'une prolongation d'un an ne sera pas activée. En effet, avec son problème physique, l'ancien Parisien va être éloigné des terrains pendant plusieurs mois et le club de José Mourinho lui cherche un successeur depuis plusieurs semaines avec les pistes menant aux buteurs d'Everton Romelu Lukaku et du Real Madrid Alvaro Morata. En Europe, Ibrahimovic disposerait de plusieurs touches selon son agent Mino Raiola. Vendredi, la Premier League publiera la liste des joueurs libérés par les clubs et le Scandinave devrait donc en faire partie. Télégramme Foot Transfert - mis à jour le jeudi 8 juin 2017 à 18h00. C'est officiel : - Le coach Leonardo Jardim a prolongé son contrat avec l'AS Monaco jusqu'en juin 2020.

- Grand artisan de la montée de Strasbourg en Ligue 1, l'attaquant Khalid Boutaïb a été vendu au Yeni Malatyaspor, promu en première division turque. - Manchester City a officialisé l'arrivée du gardien Ederson en provenance de Benfica pour 40 millions d'euros.

- Sergio Conceiçao a été officiellement nommé entraîneur du FC Porto.

- Le FC Séville a trouvé un accord de principe avec l'entraîneur Eduardo Berizzo.

- Présenté comme une cible de Lille, le défenseur central Ruben Semedo a quitté le Sporting Portugal pour Villarreal dans le cadre d'une transaction estimée à 14 millions d'euros. Le TOP des bruits de couloir qu'il ne fallait pas rater : En France : - Encore une fois, la presse catalane a lié Marco Verratti au FC Barcelone. Mais sans aucun doute, le milieu va rester au Paris Saint-Germain.

- Pas assuré d'être titulaire l'an prochain, le gardien du Paris Saint-Germain Kevin Trapp dispose de deux touches en Allemagne : le Bayer Leverkusen et Wolfsbourg.

- Le milieu offensif du Paris Saint-Germain Hatem Ben Arfa intéresse Galatasaray et Fenerbahçe.

- L'Olympique de Marseille pourrait officialiser deux recrues dès vendredi.

- L'attaquant de Toulouse Martin Braithwaite se trouverait dans le viseur de l'Olympique de Marseille.

- L'Olympique Lyonnais penserait au défenseur central de la Juventus Turin Medhi Benatia.

- Malgré des intérêts de l'Olympique de Marseille et l'Olympique Lyonnais, il n'y a rien de concret concernant l'attaquant du Bayer Leverkusen Javier Hernandez selon son agent.

- Egalement dans le viseur de l'OM et de l'OL, le milieu de Manchester United Adnan Januzaj serait disponible contre une somme comprise entre 9 et 14 millions d'euros.

- Le défenseur central de l'Olympique Lyonnais Mapou Yanga-Mbiwa suscite la convoitise de Malaga.

- L'attaquant de l'Olympique Lyonnais Jean-Philippe Mateta pourrait être prêté en Ligue 2, notamment au Havre.

- Lille tente de récupérer en prêt le gardien de Manchester City Claudio Bravo.

- Courtisé par Rennes, l'attaquant André-Pierre Gignac est retenu par les Tigres de Monterrey.

- Rennes se trouverait en duel avec Bordeaux pour le latéral droit de Reims Hamari Traoré.

- Claude Puel (Southampton) et Oscar Garcia (Red Bull Salzbourg) se livrerait un duel pour le poste d'entraîneur de l'AS Saint-Etienne.

- Schalke 04 s'intéresse sérieusement au milieu de Nantes Amine Harit.

- L'entraîneur de Toulouse Pascal Dupraz ne veut pas perdre son gardien Alban Lafont puis ses défenseurs Issa Diop et Christopher Jullien.

- Le milieu offensif Naïm Sliti a annoncé son départ de Lille.

- L'attaquant de Rennes Wesley Saïd pourrait prendre la direction d'Angers. À l'étranger : - Interrogé sur une éventuelle offre à 180 M€, le buteur du Real Madrid Cristiano Ronaldo s'est montré mystérieux. Bien sûr, son avenir reste tout de même assuré chez les Merengue.

- Annoncé sur le départ, l'attaquant Alvaro Morata semble bien parti pour rester au Real Madrid.

- Face à l'approche du FC Barcelone, Dortmund a réclamé 90 millions d'euros pour l'ailier Ousmane Dembélé.

- L'entraîneur du Real Madrid Zinédine Zidane souhaite conserver son gardien Keylor Navas et ne veut donc pas recruter le portier de Manchester United David De Gea.

- Liverpool a officiellement abandonné la piste menant au défenseur central de Southampton Virgil van Dijk.

- Lié à la Juventus Turin jusqu'en juin 2018, le latéral droit Daniel Alves souhaite prolonger son contrat sinon le Brésilien envisagera un départ.

- L'AS Roma devrait nommer au poste d'entraîneur Eusebio Di Francesco.

- Le gardien d'Arsenal David Ospina se rapprocherait sérieusement de Fenerbahçe.

- Dortmund se trouverait sur la piste du buteur de River Plate Lucas Alario. A demain 18h pour une nouvelle édition du Journal des Transferts. N'oubliez pas d'ici là de consulter les brèves du jour, complémentaires du JdT !





