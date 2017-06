Transfert : Henrique lance le PSG sur la piste Ricardo Pereira !

Le nouveau directeur sportif du Paris Saint-Germain, Antero Henrique, a proposé au club de la capitale d'ouvrir le dossier Ricardo Pereira. Le latéral droit prêté à Nice depuis deux saisons est ciblé en cas de départ de Serge Aurier.

Ricardo Pereira plaît au PSG

Intronisé vendredi au poste de directeur sportif du Paris Saint-Germain, Antero Henrique s'est déjà mis au travail. La principale tâche du nouveau dirigeant parisien au cours des prochains mois est d'utiliser son important réseau pour répondre aux besoins d'Unai Emery durant le mercato. L'Espagnol attend notamment un latéral droit pour pallier le possible départ de Serge Aurier.

Selon A Bola, Henrique a déjà trouvé la recrue idéale. Le média portugais annonce que le Paris SG, à la demande de son nouveau directeur sportif, s'est positionné sur Ricardo Pereira (23 ans), prêté ces deux dernières saisons à Nice par le FC Porto. Un intérêt plutôt logique pour l'ancien dirigeant du club portugais qui peut ainsi faire jouer ses connexions dans ce dossier.

Un profil intéressant pour Paris

Sportivement, cette piste est intéressante puisque Ricardo Pereira a enchaîné les bonnes prestations sous les couleurs du Gym. Le Portugais avait d'ailleurs brillé contre Paris (3-1) en avril avec un but superbe et une passe décisive. De plus, il n'aura pas besoin d'un temps d'adaptation et sa polyvalence est un atout puisqu'il peut évoluer à tous les postes dans le couloir droit.

Interrogé sur son avenir la semaine passée, le joueur attendait une réponse de Porto. «Je vais attendre de voir ce que souhaite faire le FC Porto et, alors, je parlerai avec eux, si discussion il doit y avoir» , expliquait-il. A priori, les Dragons ne retiendront pas Ricardo Pereira, sous contrat jusqu'en juin 2019. Et sa clause libératoire fixée à 25 millions d'euros ne sera pas un problème pour le PSG, alors que Liverpool et l'Inter Milan seraient également intéressés.

Selon vous, Ricardo Pereira serait-il une bonne recrue pour le PSG ? N'hésitez pas à réagir et à débattre dans l'espace «Ajouter un commentaire» ...