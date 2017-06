Journal des Transferts : Henrique change les plans du PSG, l'OM multiplie les pistes en attaque, le Bayern fonce sur Tolisso... Pierre-Damien Lacourte - Journal Des Transferts, Mise en ligne: le 06/06/2017 à 17h59 Par Taille du texte: Email Imprimer Partager: Taille du texte: Partager: Henrique change les plans du PSG, l'OM multiplie les pistes en attaque, le Bayern fonce sur Tolisso, Mandanda fait des efforts pour l'OM, le départ de Valbuena quasiment bouclé… Voici le Top 5 des gros dossiers mercato du jour à ne pas manquer. Découvrez aussi le Télégramme Foot Transfert, pour ne rien rater de l'actu de ces dernières 24h. Le PSG compte se lancer à l'assaut de Kylian Mbappé. Si le mercato estival n'a pas encore officiellement ouvert ses portes (le 9 juin), les clubs s'activent déjà pour peaufiner leur effectif en vue de la saison prochaine. Du lundi au samedi à 18h, Maxifoot vous propose quotidiennement le best of des plus gros dossiers mercato et le résumé des principales informations de ces dernières 24 heures, avec les transferts officiels et les rumeurs méritant une attention particulière. En un clic, vous avez l'essentiel de ce que vous devez savoir sur le mercato ! Pour voir toutes les informations classées par date ou par club, rendez-vous sur les tableaux mercato de Maxifoot. Le TOP 5 des dossiers du jour qu'il ne fallait pas rater 1 – Henrique change les plans du PSG Avec l'arrivée d'Antero Henrique au poste de directeur sportif, le Paris Saint-Germain a quelque peu revu ses plans sur le marché des transferts. Au milieu de terrain, le Monégasque Fabinho a été désigné comme la priorité, alors qu'Unai Emery n'avait d'yeux jusqu'ici que pour le Niçois Jean Michaël Seri. Il faudra néanmoins débourser 50 millions d'euros pour convaincre l'AS Monaco de céder son Brésilien. Et en attaque, le dossier Pierre-Emerick Aubameyang a été mis de côté au cas où il y aurait un coup à jouer pour Kylian Mbappé. D'après L'Equipe, Nasser Al-Khelaïfi serait prêt à s'aligner sur les offres du Real Madrid, de Manchester City et d'Arsenal, toutes entre 100 et 130 millions d'euros ! Convaincu par le talent de l'attaquant monégasque, Emery a donné le feu vert à son président. Mais Paris part néanmoins avec beaucoup de retard dans ce dossier. 2 – L'OM multiplie les pistes en attaque Déjà en quête d'un nouvel avant-centre, l'Olympique de Marseille cherche maintenant deux nouvelles têtes en attaque avec le départ annoncé de Bafetimbi Gomis pour Galatasaray. Le club phocéen continue de multiplier les pistes pour trouver son bonheur. Outre Mario Balotelli (Nice), Olivier Giroud (Arsenal), Stevan Jovetic (Inter Milan) ou encore Valère Germain (Monaco), l'OM songerait également au pensionnaire de l'Istanbul Basaksehir Emmanuel Adebayor ainsi qu'au Caennais Ivan Santini. Difficile d'imaginer toutefois que ces deux-là constituent de vraies priorités pour la formation olympienne. 3 – Le Bayern fonce sur Tolisso Après la Juventus Turin, Chelsea et Manchester City, un autre grand d'Europe est venu s'ajouter à la liste des clubs intéressés par Corentin Tolisso. Le Bayern Munich souhaiterait en effet lui aussi enrôler le milieu de terrain de l'Olympique Lyonnais. Le club bavarois, à la recherche d'un successeur à l'Espagnol Xabi Alonso, parti à la retraite, aurait d'ailleurs déjà entamé les discussions avec les Gones, qui espèrent récupérer au moins 40 millions d'euros de la vente de leur international tricolore. 4 – Mandanda fait des efforts pour l'OM Après une saison ratée du côté de Crystal Palace, Steve Mandanda a de bonnes chances de retrouver l'Olympique de Marseille cet été. Le solide portier fait en tout cas ce qu'il faut pour faciliter son retour sur la Canebière. «Il serait même prêt à baisser un peu son salaire pour que l'opération se concrétise» , confie un de ses proches à La Provence ce mardi. L'OM doit maintenant s'entendre avec Crystal Palace, un peu trop gourmand à son goût pour le moment. En revanche, la piste Iker Casillas évoquée elle aussi ne serait qu'une simple rumeur. 5 – Valbuena, un départ quasiment bouclé Comme pressenti depuis plusieurs jours, le milieu offensif Mathieu Valbuena est bien parti pour quitter l'Olympique Lyonnais et rejoindre la Turquie et Fenerbahçe. Les dirigeants des deux clubs se sont rencontrés une première fois dans le Rhône le 23 mai dernier. Depuis, les différentes parties ont continué à échanger et elles auraient déjà défini les contours d'une future transaction sur la base d'un transfert à 4 millions d'euros et d'un contrat de 3 ou 4 ans. Ce mouvement pourrait même être officialisé dès l'ouverture du mercato le 9 juin. Télégramme Foot Transfert - mis à jour le mardi 6 juin à 18h C'est officiel : - En fin de contrat à Schalke 04, le latéral gauche Sead Kolasinac a signé à Arsenal.

- Laissé libre par Galatasaray, le défenseur Aurélien Chedjou a signé 3 ans à Istanbul Basaksehir.

- Jean-Luc Vasseur est le nouvel entraîneur de Châteauroux.

- Stefano Pioli est le nouvel entraîneur de la Fiorentina.

- Peter Bosz est le nouvel entraîneur du Borussia Dortmund. Le TOP des bruits de couloir qu'il ne fallait pas rater : En France : - Pour Fabio Capello, l'arrivée du défenseur portugais Pepe au PSG est «bouclée à 100%».

- Le nouvel entraîneur du FC Barcelone Ernesto Valverde souhaite enrôler le Parisien Marco Verratti.

- L'Inter Milan suivrait de près le Parisien Adrien Rabiot.

- Le Real Madrid pourrait transmettre une nouvelle offre de 135 millions d'euros à Monaco pour Kylian Mbappé.

- L'Olympique de Marseille suit toujours l'attaquant d'Angers Nicolas Pépé.

- L'OM ne serait pas intéressé par le gardien espagnol Iker Casillas.

- Sur le départ de Chelsea, l'attaquant Michy Batshuayi n'exclut pas un retour à l'OM.

- Lyon penserait à Rémi Garde pour devenir son nouveau directeur sportif.

- Alexandre Lacazette n'exclut pas de signer à l'Atletico Madrid cet été même s'il ne peut y jouer qu'à partir de janvier 2018.

- Arsenal aurait transmis une offre de 40 millions d'euros à Lyon pour Alexandre Lacazette.

- Nice a refusé une offre de la Roma pour Jean Michaël Seri.

- Laissé libre par Nice, le défenseur Paul Baysse a été approché par Malaga.

- L'attaquant de Guingamp Alexandre Mendy discute avec Bordeaux.

- L'attaquant d'Angers Famara Diedhiou plaît à l'Udinese.

- Claude Puel a une nouvelle fois refusé d'entraîner Saint-Etienne. Bernard Caïazzo rêve maintenant de convaincre Patrick Vieira, en poste à New York City. A l'étranger : - En manque de temps de jeu, Olivier Giroud n'exclut pas un départ d'Arsenal.

- Le Français Lucas Digne ne quittera pas le FC Barcelone d'après son agent.

- Libre, l'attaquant Mario Balotelli devrait rejoindre le Borussia Dortmund à en croire son agent Mino Raiola.

- Courtisé par Arsenal, le Turc Arda Turan ne souhaite pas quitter le FC Barcelone.

- Liverpool pourrait proposer 68 millions d'euros à Southampton pour le défenseur Virgil Van Dijk.

- Le portier polonais d'Arsenal Wojciech Szczesny, prêté ces deux dernières saisons, souhaite rester à la Roma.

- En fin de contrat à l'Atletico Madrid, l'attaquant Fernando Torres pourrait rejoindre Queretaro au Mexique.

- Luciano Spalletti a fait savoir qu'il serait le futur entraîneur de l'Inter Milan. + Transferts : les tableaux mercato de Ligue 1 de Maxifoot. A demain 18h pour une nouvelle édition du Journal des Transferts. N'oubliez pas d'ici là de consulter les brèves du jour, complémentaires du JdT !





