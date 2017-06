Journal des Transferts : l'arrivée de Pepe au PSG annoncée puis démentie, le Barça fonce sur Dembélé, Sanches pisté en France...

L'arrivée de Pepe au PSG annoncée puis démentie, le Barça fonce sur Dembélé, Sanches pisté en France, Al-Khelaïfi discute avec Mendes, City veut mettre le paquet pour Walker... Voici le Top 5 des gros dossiers mercato du jour à ne pas manquer. Découvrez aussi le Télégramme Foot Transfert, pour ne rien rater de l'actu de ces dernières 24 heures.

Pepe, ça s'agite avec le PSG.

La saison désormais quasi terminée, les clubs n'attendront pas l'ouverture officielle du mercato pour activer leurs réseaux et préparer leur effectif pour la rentrée. Du lundi au samedi à 18h, Maxifoot vous propose quotidiennement le best of des plus gros dossiers mercato et le résumé des principales informations de ces dernières 24 heures, avec les transferts officiels et les rumeurs méritant une attention particulière.

Le TOP 5 des dossiers du jour qu'il ne fallait pas rater

1. Pepe annoncé au PSG... puis le club dément !

Le quotidien espagnol Marca se montre catégorique : Pepe va signer au Paris Saint-Germain ! Très proche de rejoindre l'Inter Milan, le défenseur central du Real Madrid, en fin de contrat au terme du mois de juin, aurait trouvé finalement un accord avec le vice-champion de France pour un bail de deux ans. Sur ce dossier, l'entraîneur parisien Unai Emery aurait été déterminant en forçant le PSG à passer à l'action lorsqu'il a appris que l'international portugais allait s'engager avec l'Inter. Une réunion samedi entre le président francilien Nasser Al-Khelaïfi et l'agent de Pepe, Jorge Mendes, aurait été le moment clé pour trouver un terrain d'entente. Quelques heures plus tard, Paris a formellement démenti cette nouvelle auprès du quotidien Le Parisien et de la radio RMC. Alors, info ou intox ?

2. Le Barça fonce sur Dembélé

Auteur d'une superbe saison sous les couleurs du Borussia Dortmund, l'ailier Ousmane Dembélé n'a jamais caché son attirance pour le FC Barcelone. Déjà courtisé par les Blaugrana l'an dernier, l'ancien Rennais avait préféré poursuivre sa progression en Allemagne pour disposer d'un temps de jeu important. Un an plus tard, le Barça souhaite revenir à la charge pour le Tricolore d'après le quotidien El Mundo Deportivo. Selon le média catalan, le vice-champion d'Espagne souhaite profiter du départ de l'entraîneur Thomas Tuchel et de la probable vente de Pierre-Emerick Aubameyang pour convaincre Dembélé, qui aurait indiqué qu'il était prêt à venir. Si Dortmund n'a pas l'intention de céder un élément sous contrat jusqu'en juin 2021, une offre impossible à refuser pourrait changer la donne... Reste à savoir si l'international français veut prendre le risque d'évoluer dans l'ombre de Lionel Messi, Luis Suarez et Neymar à un an de la Coupe du Monde 2018.

3. Renato Sanches pisté par l'OM et l'ASM

Si l'entraîneur du Bayern Munich Carlo Ancelotti a assuré qu'il comptait sur pour la saison 2017-2018, les médias allemands tiennent un discours bien différent ! Après Kicker fin mai, c'est au tour du quotidien Bild de dévoiler que le champion d'Allemagne souhaite se débarrasser du Portugais, mais aussi de Douglas Costa, cet été. Pour le jeune champion d'Europe 2016, le Bayern attendrait des offres à plus de 35 millions d'euros pour le laisser filer. Mais conscient de la difficulté de le vendre à un tel prix après une année très difficile, le club munichois serait d'accord pour le prêter. Dans cette optique, les noms de l'Olympique de Marseille et l'AS Monaco sont évoqués pour accueillir Sanches ! Mais la concurrence s'annonce rude pour les équipes françaises avec des intérêts de Manchester United, de la Juventus Turin et de l'Inter Milan. Une affaire à suivre...

4. Al-Khelaïfi a discuté avec Mendes pour James et Mbappé...

Outre le cas Pepe, la réunion entre le président du Paris Saint-Germain Nasser Al-Khelaïfi et l'agent Jorge Mendes à Cardiff samedi a permis de discuter des situations de deux autres joueurs. Tout d'abord, la situation du milieu offensif du Real Madrid James Rodriguez, disponible contre un chèque de 75 millions d'euros, a été évoqué selon les informations du quotidien Marca. Mais ce n'est pas tout ! Les deux hommes ont également parlé au sujet de l'attaquant de l'AS Monaco Kylian Mbappé ! Si le représentant portugais ne gère pas les intérêts de l'international français, il s'occupe régulièrement des transferts monégasques. Si le contenu exact de cet entretien n'a pas été dévoilé, le média madrilène assure que le PSG représente le concurrent le plus sérieux du Real Madrid sur le dossier Mbappé en raison de la présence de sa famille à Paris. Pour cet été, on voit tout de même mal Monaco céder l'un de ses meilleurs éléments à son grand rival en Ligue 1...

5. City prêt à mettre le paquet sur Walker

Manchester City n'a pas l'intention de regarder à la dépense sur ce mercato d'été. Après les arrivées du gardien Ederson et de l'ailier Bernardo Silva pour un total de 90 millions d'euros, le club anglais va poursuivre son recrutement ambitieux. Alors que les Citizens veulent le joueur de l'AS Monaco Benjamin Mendy au poste de latéral gauche, c'est Kyle Walker qui a été désigné comme la priorité à droite ! D'après le Daily Star, les dirigeants de Manchester City se trouvent actuellement en négociations avec leurs homologues de Tottenham pour tenter de recruter l'international anglais. Une offre de plus de 45 millions d'euros est notamment évoquée par le média britannique. Avec une telle puissance financière, les Skyblues vont encore agiter le marché des transferts...

Télégramme Foot Transfert - mis à jour le lundi 5 juin 2017 à 18h00.

C'est officiel :

- Le jeune défenseur Dan-Axel Zagadou quitte le Paris Saint-Germain pour signer son premier contrat professionnel avec Dortmund.

- Le milieu offensif Danny quitte le Zénith Saint-Pétersbourg au terme de son contrat.

Le TOP des bruits de couloir qu'il ne fallait pas rater :

En France :

- En Italie, une folle rumeur fait état d'une offre du Paris Saint-Germain pour l'entraîneur de la Juventus Turin Massimiliano Allegri. Le vice-champion de France semble utilisé pour faire grimper les enchères pour sa prolongation de contrat...

- Le Paris Saint-Germain aurait écarté la piste menant au latéral gauche de Naples Faouzi Ghoulam.

- Prêté à l'Olympique de Marseille, l'attaquant de Swansea Bafétimbi Gomis devrait prendre la direction de Galatasaray, même si le Français a démenti avoir tranché sur son avenir.

- L'Olympique de Marseille se rapprocherait d'un accord pour le transfert définitif du milieu de l'AS Roma William Vainqueur.

- L'Olympique de Marseille se serait renseigné sur l'attaquant du Celtic Glasgow Moussa Dembélé.

- Le latéral gauche de Liverpool Alberto Moreno figure sur les tablettes de l'Olympique de Marseille.

- Annoncé dans le viseur de l'Olympique de Marseille, le milieu de Manchester United Adnan Januzaj intéresse aussi l'Olympique Lyonnais.

- Le buteur de l'Olympique Lyonnais Alexandre Lacazette suscite l'intérêt de Liverpool.

- Lyon a réalisé une offre pour le défenseur de Benfica Marçal, mais le Brésilien se dirigerait vers Fenerbahçe.

- En fin de contrat à Nice, l'attaquant Mario Balotelli dispose d'une touche avec le Zénith Saint-Pétersbourg.

- L'attaquant de l'AS Monaco Guido Carrillo se trouverait sur le départ.

- Courtisé par l'AS Saint-Etienne, l'entraîneur Patrick Vieira préfère rester à New York.

À l'étranger :

- Visé par Manchester United, l'ailier du Real Madrid Gareth Bale a assuré qu'il allait rester.

- Courtisé par le Milan AC, l'attaquant du Real Madrid Alvaro Morata semble bien parti pour rester.

- Le FC Barcelone réclame 30 millions d'euros pour son milieu de terrain Rafinha.

- Le FC Barcelone suit la piste menant au latéral droit d'Arsenal Hector Bellerin.

- Pour remplacer Romelu Lukaku, annoncé sur le départ, Everton penserait à l'attaquant de Leicester Jamie Vardy.

- Leicester proposerait 35 millions d'euros pour le milieu offensif de Swansea Gylfi Sigurdsson.

- Le latéral gauche du Real Madrid Fabio Coentrao va être prêté au Sporting Portugal.

- Dans le viseur de l'Olympique de Marseille, le défenseur polyvalent du FC Barcelone Jérémy Mathieu plaît au Sporting Portugal.

- Laissé libre par Manchester City, l'ailier Jesus Navas se rapprocherait de Besiktas.

- Newcastle voudrait investir 10 millions d'euros pour le milieu de terrain d'Eibar Florian Lejeune.

A demain 18h pour une nouvelle édition du Journal des Transferts. N'oubliez pas d'ici là de consulter les brèves du jour, complémentaires du JdT !