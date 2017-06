Atletico : Griezmann annonce son choix !

Antoine Griezmann va rester à l'Atletico Madrid cet été. Suite à l'interdiction de recrutement du club madrilène, l'attaquant français a abandonné l'idée d'un départ. Il l'a annoncé ce dimanche dans Téléfoot.

Griezmann reste à l'Atletico Madrid

Ces dernières semaines, Antoine Griezmann (26 ans) a animé la rubrique des transferts. En affirmant publiquement être intéressé par un départ vers Manchester United cet été, l'attaquant français a fait trembler tous les supporters de l'Atletico Madrid. Mais que ces derniers se rassurent, «Grizou» va finalement rester !

Dans un entretien accordé à Téléfoot, Griezmann a scellé son avenir chez les Colchoneros. «La sanction du TAS est tombée. L'Atletico ne peut pas recruter. Avec mon conseiller sportif, Eric Olhats, on a décidé de rester. Il y a encore une belle saison à faire et on espère de belles recrues en janvier. C'est un moment dur pour le club, pour les coéquipiers, et ce serait un sale coup de partir maintenant» , a déclaré l'international tricolore.

Une revalorisation de contrat ?

Si l'ancien joueur de la Real Sociedad était bien tenté par un départ, la confirmation de l'interdiction de recrutement du club madrilène jusqu'en janvier 2018 a donc changé la donne. Forcément, un départ du natif de Mâcon aurait été très mal perçu alors que les Rojiblancos n'ont pas la possibilité de recruter pour le remplacer. Ce dimanche, il a donc confirmé une tendance évoquée ces derniers jours.

Griezmann avait d'ailleurs posté le message suivant sur Twitter après la décision du TAS : «Aujourd'hui plus que jamais #Atleti #TousEnsemble» . D'après les informations du quotidien AS, le Français aurait même accepté une revalorisation de son contrat, qui court jusqu'en juin 2021. Sans doute une manière pour l'Atletico de s'assurer la présence de son buteur, pour lequel Manchester United semblait prêt à payer les 100 millions d'euros de sa clause libératoire.

