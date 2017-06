Journal des Transferts : l'OM est d'attaque, Sanchez loin de Paris, Monaco recale Arsenal, Eyraud à Londres pour Mandanda... Romain Rigaux - Journal Des Transferts, Mise en ligne: le 03/06/2017 à 18h00 Par Taille du texte: Email Imprimer Partager: Taille du texte: Partager: L'OM est d'attaque, Sanchez loin de Paris, Monaco recale Arsenal, Eyraud à Londres pour Mandanda, le PSG tient officiellement son nouveau directeur sportif... Voici le Top 5 des gros dossiers mercato du jour à ne pas manquer. Découvrez aussi le Télégramme Foot Transfert, pour ne rien rater de l'actu de ces 24h. Germain pourrait quitter Monaco pour Marseille Si le mercato estival n'a pas encore officiellement ouvert ses portes (le 9 juin), les clubs s'activent déjà pour peaufiner leur effectif en vue de la saison prochaine. Du lundi au samedi à 18h, Maxifoot vous propose quotidiennement le best of des plus gros dossiers mercato et le résumé des principales informations de ces dernières 24 heures, avec les transferts officiels et les rumeurs méritant une attention particulière. En un clic, vous avez l'essentiel de ce que vous devez savoir sur le mercato ! Le TOP 5 des dossiers du jour qu'il ne fallait pas rater 1. L'OM est d'attaque ! La grande priorité de l'Olympique de Marseille cet été sera de recruter au moins deux attaquants. Si L'Equipe confirme l'intérêt marseillais pour Mario Balolelli, comme le révélait vendredi son agent Mino Raiola, l'Italien n'est pas une priorité. Comme évoqué ces derniers jours, l'OM est bien plus intéressé par Valère Germain (Monaco) et Stevan Jovetic (Inter Milan). Ces deux pistes semblent les plus chaudes actuellement. Alors que le premier rêve de venir et que l'ASM ne devrait pas se montrer trop gourmande, le second dispose d'un bon de sortie et l'Inter a publiquement ouvert la porte à des discussions avec le club phocéen. Le coût de l'opération est estimé à 10 M€. En Allemagne, Express assure que l'OM s'apprête à faire une offre pour Anthony Modeste. Une piste plus onéreuse puisque Cologne réclame 30 M€. Difficile d'imaginer Marseille dépenser autant pour l'ancien Bordelais. 2. Sanchez s'éloigne de Paris Ces dernières semaines, l'attaquant d'Arsenal, Alexis Sanchez, avait été présenté comme la priorité offensive du Paris Saint-Germain pour ce mercato d'été. Mais la donne a visiblement changé ! Selon les informations du quotidien régional Le Parisien, le club de la capitale a abandonné cette piste en raison du salaire gigantesque proposé au Chilien par les Gunners (16 M€ annuels). Refusant de s'aligner sur une telle somme, le PSG ne serait plus intéressé. Cela explique sans doute pourquoi les Parisiens se sont tournés vers Pierre-Emerick Aubameyang, annoncé de plus en plus proche. De son côté, Arsène Wenger a assuré que Sanchez restera à Arsenal cet été, tout comme Mesut Özil. 3. Monaco recale Arsenal pour Mbappé Comme évoqué vendredi, Arsenal a proposé 100 millions d'euros pour attirer l'attaquant de Monaco, Kylian Mbappé. Et d'après le Telegraph, le club de la Principauté a refusé cette offre du club londonien. Une réponse logique puisque l'ASM n'a aucun intérêt à accepter une offre si rapidement. Surtout que le Real Madrid et Manchester City avaient déjà effectué des propositions verbales à 120 millions d'euros. Dans l'idéal, les dirigeants monégasques souhaitent conserver leur pépite au moins un an de plus, mais en cas de départ, ils chercheront à faire grimper les enchères au cours de l'été. 4. Eyraud à Londres pour Mandanda Comme annoncé depuis plusieurs jours, un retour de Steve Mandanda est la priorité de l'Olympique de Marseille pour le poste de gardien. Et cela se confirme ! Ce samedi, L'Equipe indique que le président olympien Jacques-Henri Eyraud était à Londres en début de semaine pour discuter avec Crystal Palace. Déjà d'accord avec le portier français, le club phocéen s'est fixé une limite de 2,5 M€ pour son recrutement, soit son prix de départ lors de l'été 2016. La formation anglaise réclame 5 M€ et l'OM espère rapidement boucler ce dossier, idéalement dans le courant du mois de juin. 5. Le PSG tient officiellement son nouveau directeur sportif Annoncé au Paris Saint-Germain depuis plusieurs semaines, Antero Henrique a été officiellement nommé au poste de directeur sportif du club de la capitale ce vendredi. Ancien dirigeant du FC Porto, le Portugais aura la lourde charge de mener la reconstruction de l'effectif parisien après une saison 2016-2017 décevante, marquée par la perte du titre en Ligue 1. Son arrivée devrait pousser Patrick Kluivert vers la sortie. Le Néerlandais se voit proposer un reclassement avec un travail concernant le développement du club à l'international, mais il ne serait pas emballé par la proposition. Télégramme Foot Transfert - mis à jour le samedi 3 juin à 18h C'est officiel : - Le latéral et milieu gauche Franck Tabanou a résilié son contrat avec Swansea. Le TOP des bruits de couloir qu'il ne fallait pas rater : En France - Manchester City songe toujours au latéral droit parisien Serge Aurier en cas d'échec pour Kyle Walker (Tottenham).

- Le défenseur central Karim Rekik se rapproche du Hertha Berlin. Le club allemand propose 2 M€ et l'OM en attend 3 M€.

- Lyon attend des garanties bancaires de Fenerbahçe pour boucler le transfert de Mathieu Valbuena.

- L'ancien milieu de terrain Juninho aurait refusé le poste de directeur sportif de l'OL.

- Nice a refusé une offre de 10 M€ de l'Inter Milan pour son latéral gauche, Dalbert Henrique.

- Courtisé par Lyon, l'attaquant de Monptellier, Steve Mounié, a été approché par Watford.

- Fabio Celestini a mis un terme aux discussions avec Saint-Etienne pour le poste d'entraîneur.

- Sergio Conceiçao devrait résilier son contrat avec Nantes dans les prochaines heures.

- Prêté cette saison par le PSG à Pescara, l'attaquant Jean-Christophe Bahebeck plaît au FC Lugano (Suisse). A l'étranger - Le gardien Thibaut Courtois a assuré qu'il restera à Chelsea.

- L'attaquant Antoine Griezmann a accepté une revalorisation de son contrat, qui court jusqu'en juin 2021.

- José Mourinho ferait du défenseur Raphaël Varane (Real Madrid) sa priorité à Manchester United. Un départ du Français parait impossible.

- L'entraîneur d'Arsenal, Arsène Wenger, ne cache pas son intérêt pour l'ailier Riyad Mahrez (Leicester). Mais aucun offre n'a encore été formulée.

- Crystal Palace ne veut pas payer les 35 M€ demandés par Liverpool pour le défenseur Mamadou Sakho.

- Le Milan AC a proposé un nouveau contrat assorti d'un salaire compris entre 4,5 et 5 M€ par an à son gardien Gianluigi Donnarumma, lié au club lombard jusqu'en 2018.

- Le défenseur central d'Arsenal, Per Mertesacker, envisage de mettre un terme à sa carrière. A lundi 18h pour une nouvelle édition du Journal des Transferts. N'oubliez pas d'ici là de consulter les brèves du jour, complémentaires du JdT !





