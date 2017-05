Transferts : Mahrez réclame son départ, Leicester veut lui mettre des bâtons dans les roues !

En vertu d'un accord tacite conclu il y a un an, l'ailier Riyad Mahrez a demandé à quitter Leicester cet été. Mais ses dirigeants font la sourde oreille et veulent entendre parler de départ uniquement en cas d'offre qui ne se refuse pas…

Désireux de changer d'air, Mahrez aura-t-il gain de cause ?

«Avec toute l'admiration et le respect que j'ai pour le Leicester City Football Club, je veux être totalement honnête et transparent avec le club et je l'ai informé que je sens qu'il est temps pour moi de partir.» Mardi, dans un communiqué transmis à Sky Sports, Riyad Mahrez a clairement annoncé ses intentions pour le mercato.

L'été dernier déjà, au sortir d'une saison exceptionnelle marquée par un titre de champion d'Angleterre et de joueur de l'année, l'ailier de 26 ans avait hésité avant de finalement rempiler jusqu'en 2020. Mais après un exercice sensiblement moins réussi d'un point de vue individuel comme collectif, l'international algérien demande à ses dirigeants de respecter un accord tacite conclu il y a un an au moment de sa prolongation et de le mettre sur le marché.

Mahrez rafraîchit la mémoire de ses dirigeants

«J'ai eu une bonne discussion avec le président l'été dernier et on avait conclu que je pourrais rester pour une saison supplémentaire, pour aider l'équipe du mieux que je pouvais pour faire la transition entre le titre de champion et la saison d'après, et pour la Ligue des Champions» , a ainsi rappelé l'ancien Havrais.

Problème : les Foxes, qui n'ont encore reçu aucune offre, ont visiblement du mal à se souvenir de l'existence de ce gentlemen's agreement. D'après Sky Sports, le 12e du dernier exercice compte bien garder ses meilleurs éléments. Et pour qu'une offre concernant le Fennec soit acceptée, il faudrait qu'elle reflète son statut de meilleur joueur de Premier League de l'année 2015-2016, de nominé au Ballon d'Or et de joueur de Ligue des Champions. Autrement dit, les 45 millions d'euros jusqu'à présent évoqués dans ce dossier pourraient ne pas suffire…

Monaco et Arsenal refroidis ?

Voilà qui tombe mal car les deux clubs annoncés les plus chauds pour Mahrez, l'AS Monaco et Arsenal, n'ont pas la réputation de dépenser des fortunes sur le marché des transferts, du moins pas pour des joueurs de cet âge-là concernant l'ASM. Pour l'Olympique de Marseille, également cité, investir une somme de cet ordre apparaît là encore compliqué alors que Florian Thauvin et Dimitri Payet sont déjà là.

Eux aussi annoncés sur les rangs, Chelsea, Liverpool, Manchester City (un prétendant à écarter à la suite de l'arrivée de Bernardo Silva ?) ou encore Tottenham, devraient en revanche avoir davantage les moyens de lutter. En tout cas, les négociations pour le natif de Sarcelles s'annoncent âpres…

Que pensez-vous de l'attitude de Leicester ? Voyez-vous Mahrez s'imposer dans un club plus huppé ?