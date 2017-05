Journal des Transferts : Aubameyang en route pour Paris, Gomis échappe à l'OM, Casillas proposé au PSG... Pierre-Damien Lacourte - Journal Des Transferts, Mise en ligne: le 30/05/2017 à 17h56 Par Taille du texte: Email Imprimer Partager: Taille du texte: Partager: La presse allemande annonce Aubameyang à Paris, Gomis d'accord avec Galatasaray, Casillas proposé au PSG, Giroud écoute l'OM et l'OL, Griezmann et Dembélé vont affoler le marché… Voici le Top 5 des gros dossiers mercato du jour à ne pas manquer. Découvrez aussi le Télégramme Foot Transfert, pour ne rien rater de l'actu de ces dernières 24h. Pierre-Emerick Aubameyang pourrait rapidement atterrir à Paris. Si le mercato estival n'a pas encore officiellement ouvert ses portes (le 9 juin), les clubs s'activent déjà pour peaufiner leur effectif en vue de la saison prochaine. Du lundi au samedi à 18h, Maxifoot vous propose quotidiennement le best of des plus gros dossiers mercato et le résumé des principales informations de ces dernières 24 heures, avec les transferts officiels et les rumeurs méritant une attention particulière. En un clic, vous avez l'essentiel de ce que vous devez savoir sur le mercato ! Le TOP 5 des dossiers du jour qu'il ne fallait pas rater 1 – Aubameyang en route pour Paris En quête d'un attaquant de premier plan pour épauler Edinson Cavani la saison prochaine, le Paris Saint-Germain vise notamment Pierre-Emerick Aubameyang (27 ans). Et à en croire la presse allemande, l'attaquant du Borussia Dortmund se dirigerait tout droit vers la capitale française. «Aubameyang est en route pour Paris» , affirme ainsi le journal allemand Bild ce mardi. Alors qu'il possède une offre faramineuse en provenance de Chine, l'ex-Monégasque et Lillois privilégierait le sportif et accorderait donc sa priorité au PSG qui lui propose un salaire brut annuel de 14 millions d'euros. Un premier pas très imposant pour la direction parisienne qui devra maintenant trouver un accord avec le BvB. 2 – Gomis échappe à l'OM Alors que Rudi Garcia espérait le conserver à l'Olympique de Marseille, Bafetimbi Gomis (31 ans) devrait finalement s'engager en faveur de Galatasaray. L'attaquant français s'est mis d'accord avec le club turc sur un contrat de trois ans, d'après les informations de beIN Sports. Le directeur sportif de Galatasaray, Cenk Ergun, a prévu de rencontrer demain mercredi l'ancien Lyonnais afin de finaliser l'opération. L'OM, qui suit notamment le Monténégrin Stevan Jovetic, l'Italien Mario Balotelli et le Français Olivier Giroud, va pouvoir se lancer dans la course à son successeur. 3 – Giroud écoute l'OM et l'OL L'Olympique de Marseille et l'Olympique Lyonnais, en quête d'un nouvel avant-centre, surveillent Olivier Giroud (30 ans). Bien que sous contrat jusqu'en 2020, le Français pourrait quitter Arsenal durant l'intersaison. Si sa priorité est d'effectuer une sixième saison consécutive chez les Gunners, l'international tricolore n'est pas satisfait du statut de remplaçant que lui réserve Arsène Wenger. Et comme en prime, le club londonien a prévu de recruter un avant-centre de premier plan cet été, l'OL et l'OM ont sans doute un coup à jouer dans ce dossier. 4 – Casillas proposé au PSG A un an de la fin de son contrat, le gardien espagnol Iker Casillas (36 ans) devrait quitter le FC Porto. Dans le viseur de Liverpool, l'ancien Madrilène a été proposé au Paris Saint-Germain, rapporte L'Equipe. Le quotidien sportif annonce que le club de la capitale n'a pas encore donné de réponse à son homologue portugais concernant ce dossier. Malgré les déceptions Kevin Trapp et Alphonse Areola, on ne serait toujours pas si le PSG compte s'offrir un nouveau gardien cet été. 5 – Griezmann et Dembélé vont affoler le mercato Comme vous le savez, Manchester United souhaite enrôler Antoine Griezmann (26 ans) cet été. Le club anglais est d'ailleurs prêt à payer le montant de la clause libératoire du Français, fixée à 100 millions d'euros. Mais à en croire L'Equipe, les Red Devils ne seraient pas seuls sur le coup. Un autre grand club européen, dont l'identité n'a pas filtré pour l'heure, serait également prêt à s'aligner sur ce montant. Autant dire que l'international tricolore devrait être l'un des grands acteurs du mercato. Un autre Bleu devrait lui aussi affoler le marché cet été : Ousmane Dembélé (20 ans). Auteur d'une saison remarquable et remarquée avec le Borussia Dortmund, l'international français devrait faire l'objet de sérieuses sollicitations. Le FC Barcelone, le Real Madrid et Manchester City auraient déjà pris des renseignements sur Dembélé. Le BvB, qui souhaite conserver l'ancien Rennais, sous contrat jusqu'en 2021, pourrait toutefois rapidement recevoir des offres impossibles à refuser... Télégramme Foot Transfert - mis à jour le mardi 30 mai à 18h C'est officiel : - Mickaël Landreau est le nouvel entraîneur du FC Lorient. - Le milieu de terrain international sud-africain Lebogang Phiri, en fin de contrat à Brondby, a signé 4 ans à Guingamp.

- Le jeune défenseur parisien Alec Georgen a prolongé jusqu'en 2020.

- Le défenseur Boubacar Kamara a signé un premier contrat professionnel de trois ans à l'OM.

- Ernesto Valverde est le nouvel entraîneur du FC Barcelone.

- La Roma s'est séparée de son entraîneur Luciano Spalletti.

- Le Borussia Dortmund a remercié son entraîneur Thomas Tuchel.

- L'entraîneur du Milan AC Vincenzo Montella a prolongé jusqu'en 2019. Le TOP des bruits de couloir qu'il ne fallait pas rater : En France : - Thiago Silva ferait aujourd'hui pression sur le PSG pour faire venir l'entraîneur de la Juventus Turin Massimiliano Allegri.

- Le PSG essaierait de prendre de vitesse la Juve pour le Brésilien du Bayern Munich Douglas Costa.

- Thiago Motta n'a toujours pas reçu de proposition pour prolonger au PSG.

- De retour au PSG, le gardien Salvatore Sirigu devrait signer au Torino.

- Le Milan AC serait prêt à offrir 30 millions d'euros à l'OM pour Florian Thauvin.

- S'il bénéficie d'un bon de sortie, Alexandre Lacazette n'exclut pas non plus de rester à Lyon.

- Manchester City, Chelsea, Liverpool et Manchester United font tous le forcing pour enrôler le latéral gauche monégasque Benjamin Mendy.

- Manchester City, Arsenal et Tottenham ont pris des renseignements au sujet du Monégasque Djibril Sidibé.

- Le Borussia Dortmund négocie avec Nice le transfert de l'entraîneur Lucien Favre.

- Sergio Conceiçao veut quitter Nantes pour devenir le nouvel entraîneur du FC Porto.

- Le Caennais Jean-Victor Mankengo est attendu à Nice.

- Newcastle est aujourd'hui le club le plus chaud sur le Montpelliérain Ryad Boudebouz.

- Strasbourg a des vues sur l'attaquant de Bordeaux Enzo Crivelli. A l'étranger : - Arsène Wenger aurait déjà prolongé de deux ans à Arsenal.

- Pour convaincre Alexis Sanchez et Mesut Özil de prolonger, Arsenal serait prêt à leur offrir un salaire annuel de 16 millions d'euros.

- Le Milan AC va rapidement faire signer le milieu de terrain de l'Atalanta Bergame Franck Kessié.

- Le Milan AC pourrait proposer jusqu'à 60 millions d'euros au Real Madrid pour l'attaquant Alvaro Morata.

- Le gardien Thibaut Courtois souhaite prolonger à Chelsea.

- Le gardien d'Arsenal Wojciech Szczesny, prêté à la Roma cette saison, s'est mis d'accord avec Naples. A demain 18h pour une nouvelle édition du Journal des Transferts. N'oubliez pas d'ici là de consulter les brèves du jour, complémentaires du JdT !





Partager sur FacebookPartager sur TwitterPartager sur Google+ Un problème avec cet article ? Prévenez-nous en cliquant sur ce lien





Publiez un commentaire avec votre compte Facebook, Yahoo, Hotmail ou AOL AIDE REAGISSEZ : Communauté FACEBOOK Communauté DISQUS Pour signaler un abus, contactez moderation@maxifoot.fr



REAGISSEZ : Communauté FACEBOOK Communauté DISQUS