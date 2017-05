OM : Garcia ouvre la porte en grand à Germain, Balotelli doit lui patienter

Si on a beaucoup parlé du Monténégrin Stevan Jovetic ces dernières heures, l'Olympique de Marseille suit également d'autres joueurs pour renforcer son attaque. Rudi Garcia a notamment évoqué les pistes Valère Germain et Mario Balotelli ce dimanche. L'entraîneur olympien a adressé un message très clair au Monégasque.

Valère Germain pourrait bien atterrir à l'OM cet été.

Comme nous vous l'indiquions hier lundi, l'Olympique de Marseille, en quête d'un nouvel attaquant de premier plan, aurait transmis une offre à l'Inter Milan pour le Monténégrin Stevan Jovetic (27 ans). Mais ce n'est pas le seul joueur pisté par le club phocéen aujourd'hui.

On le sait, l'OM suit également le Monégasque Valère Germain (27 ans) et le Niçois Mario Balotelli (26 ans). Si le Monégasque constitue une vraie cible pour Rudi Garcia, l'Italien, en fin de contrat à Nice, représente davantage une solution de recours si le club phocéen ne parvenait pas à convaincre Bafetimbi Gomis de rester.

L'OM va approcher Arsenal pour Koscielny

«On cherche des grands joueurs et Valère en fait partie, s'il veut venir chez nous, on l'accueille avec plaisir, a indiqué sans détour l'entraîneur Marseillais au cours de l'émission Téléfoot ce dimanche. Mario, c'est un grand attaquant, c'est un peu le style de Bafé Gomis même si c'est un peu différent. Nous on veut garder Bafé, si ce n'est pas le cas, on s'intéressera à tous les grands attaquants, Mario Balotelli l'a encore démontré en France, c'est un attaquant de grande qualité.»

Par ailleurs, Rudi Garcia a aussi confirmé s'intéresser à Laurent Koscielny (31 ans). A en croire le Sun, l'OM aurait prévu de contacter Arsenal dans les jours qui viennent pour le défenseur français. Mais les Gunners n'auraient pas l'intention de céder l'international tricolore, qui dispose encore de trois années de contrat, pour moins de 30 millions d'euros...

