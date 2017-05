Caen : Vercoutre, Féret, Rodelin, Yahia... Garande tacle ses cadres un par un ! Pierre-Damien Lacourte - Actu Ligue 1, Mise en ligne: le 28/05/2017 à 11h08 Par Taille du texte: Email Imprimer Partager: Taille du texte: Partager: Le Stade Malherbe de Caen a sauvé sa tête de justesse parmi l'élite. Maintenu dans ses fonctions, Patrice Garande est revenu sur cette saison éprouvante. L'entraîneur du club normand n'a pas mâché ses mots concernant ses cadres qui l'ont fortement déçu. Vercoutre, Féret, Rodelin, Yahia... Tout le monde y passe. Patrice Garande a été très déçu de la saison de ses troupes. En égalisant dans les dernières minutes à Paris le week-end dernier (1-1), Caen a sauvé sa tête de justesse parmi l'élite. Sans ce but, c'est le Stade Malherbe qui affronterait Troyes ce dimanche et non Lorient en match retour des barrages. Soulagé et maintenu dans ses fonctions, Patrice Garande a vidé son sac dans les colonnes d'Ouest-France. Très déçu par ses cadres cette saison, l'entraîneur du club normand n'y est pas allé avec le dos de la cuillère. «Les cadres ont parfois été en deçà de leur niveau. Exemple avec Julien Féret. Il a mis deux buts cette année, et trois passes décisives… S'il double juste son ratio, soit moins que l'an passé, on a six points de plus… Cette année, il a été moyen sur tous les plans» , balance Garande. Et de un. «Un garçon comme Rodelin également. Il a des chiffres, oui. Mais il fait une moins bonne saison. L'année dernière, il prenait la profondeur. Cette année, c'était moins bien, juge son entraîneur. Là où nous sommes déficitaires, c'est sur le nombre de sprints à haute intensité. Le seul qui est au niveau requis, c'est Yann Karamoh. Rodelin par exemple, sur certains matchs, c'est 7 sprints !» Une façon originale de souhaiter de bonnes vacances au héros du Parc des Princes. Da Silva et Imorou y passent aussi Le bazooka est aussi sorti pour les défenseurs. Cible principale : Alaeddine Yahia. «On a eu aussi un problème en défense centrale. On n'a jamais trouvé une charnière centrale qui tienne la route. Et pourtant, j'ai fait confiance le plus souvent possible à la même : Damien Da Silva, Alaeddine Yahia. Sauf que, Alé, avec le poids des années, il fait une saison très, très moyenne, estime Garande. Da Silva, avec tout le potentiel qu'on lui connaît, a fait une saison moyenne aussi.» «A gauche, heureusement que Bessat fait cette saison-là, poursuit l'entraîneur caennais. Le titulaire, normalement, c'est Manu Imorou. Mais Imorou, il a fait trop peu de matchs en deux ans. Les blessures… On a toujours été obligés de bricoler derrière. Alors que c'est un secteur de jeu où tu ne dois pas changer. Selon moi, Imorou ne m'a montré qu'à de très rares moments qu'il voulait la place de Vincent Bessat.» Vercoutre pas à la hauteur pour Garande Enfin, le dernier tacle est adressé à Rémy Vercoutre, qui a pourtant sauvé Caen à plusieurs reprises durant la saison. «Le nombre de buts encaissés est lié à ça, mais aussi aux performances de Rémy Vercoutre. Cette année, la bascule nombre de points rapportés et buts encaissés est moins bonne. Il n'a pas eu la régularité qu'il avait. C'est selon moi une question de confiance réciproque. Ses partenaires ne lui donnent pas grande confiance, et vice versa.» Les explications promettent d'être musclées à la reprise en Normandie... Que pensez-vous des déclarations de Garande ? A-t-il raison de se lâcher autant ? N'hésitez pas à réagir dans la rubrique «commentaires» ci-dessous.





