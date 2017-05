Lyon : Valbuena vers Fenerbahçe, Aulas s'explique

Malgré sa bonne saison avec l'Olympique Lyonnais, Mathieu Valbuena ne sera pas retenu, principalement en raison de son gros salaire. Le milieu offensif devrait rejoindre Fenerbahçe qui, selon Jean-Michel Aulas, lui propose un contrat que le club rhodanien ne peut pas lui offrir.

Mathieu Valbuena se dirige vers la sortie.

Ça sent le départ pour Mathieu Valbuena (32 ans). Auteur d'une saison honorable, avec 10 buts et 8 passes décisives toutes compétitions confondues, le milieu offensif de l'Olympique Lyonnais serait poussé vers la sortie.

En cause, sa tendance à déséquilibrer la formation de Bruno Genesio et à se tenir à l'écart dans le vestiaire. Mais surtout, son salaire brut annuel de 6 M€ pèse lourd dans les finances de Lyon.

Fenerbahçe met tout le monde d'accord

En tout cas, les revenus de Valbuena ne dérangent pas Fenerbahçe. En effet, nos confrères de Yahoo Sport confirment l'intérêt du club turc, prêt à s'aligner sur les exigences du joueur. Du coup, l'ancien Marseillais et l'OL privilégient un transfert cet été. En réponse à un tweet de Pierre Ménès, le président Jean-Michel Aulas s'est expliqué.

Pourquoi Valbuena devrait partir

«Lyon n'en veut plus ? Non pas du tout. C'est lui qui est tenté par un contrat de trois ans que l'OL ne peut pas lui offrir» , a réagi le dirigeant sur Twitter. Autant dire que Valbuena ne sera pas retenu. L'international français devrait bien quitter les Gones à un an de la fin de son contrat. D'ailleurs, le quatrième de Ligue 1 prépare déjà sa succession puisque les noms de Ryad Boudebouz (27 ans, Montpellier), Nicolas Pépé (21 ans, Angers) et Yann Karamoh (18 ans, Caen) circulent déjà.

Le tweet de Jean-Michel Aulas

Selon vous, Lyon doit-il se séparer de Mathieu Valbuena ? N'hésitez pas à réagir dans la rubrique «commentaires» ci-dessous.