OM : le crédit de la nouvelle direction, la formation, Labrune, Boli... Anigo avait des choses à dire

Désormais simple supporter de l'Olympique de Marseille, José Anigo s'est confié sur l'actualité de son ancien club. L'ex-dirigeant marseillais exprime ses doutes concernant la politique de formation de la nouvelle direction et attend mieux au niveau des résultats. Au passage, Vincent Labrune et Basile Boli en prennent pour leur grade.

Entre Anigo et l'OM, c'est une histoire compliquée

Désireux de faire progresser la formation, l'Olympique de Marseille a signé plusieurs partenariats avec des clubs amateurs ces dernières semaines. Le nouveau président Jacques-Henri Eyraud est très actif sur ce dossier et compte en profiter pour recruter plus de jeunes joueurs talentueux à l'avenir. Pourtant, José Anigo n'est pas convaincu.

Des doutes sur la réussite des partenariats

Ancien dirigeant, entraîneur et recruteur de l'OM, Anigo estime que ces partenariats ne garantissent rien. «Après, c'est bien beau de signer des partenariats, bien sûr que médiatiquement, ça en jette, mais cette poudre de perlimpinpin, je la connais» , lâche-t-il dans les colonnes de La Provence. Selon lui, cette politique ne va pas rassurer les parents concernant un avenir de leurs enfants au sein du club phocéen.

«A partir du moment où l'OM va recruter un certain nombre de joueurs pour atteindre un certain niveau à l'échelle européenne, combien de jeunes du centre de formation vont avoir la possibilité de jouer en pro ? Là, vous avez la raison pour laquelle les parents ont une mauvaise image de l'OM, c'est tout» , explique Anigo. La nouvelle direction semble toutefois faire le nécessaire pour ne plus laisser filer quelques pépites de la région vers d'autres clubs de l'élite.

Anigo n'est pas encore convaincu par la nouvelle direction

S'il s'interroge donc sur la réussite des nouveaux dirigeants marseillais dans cette entreprise, Anigo laisse aussi comprendre qu'il n'est pas totalement convaincu par les résultats obtenus sur le terrain jusqu'à présent. «Je sais simplement qu'il va arriver un moment où le crédit qu'ils (les dirigeants) ont depuis leur arrivée sera épuisé» , glisse-t-il, avant de rappeler le résultat du dernier clasico contre le PSG (1-5).

«Maintenant, je souhaite qu'ils réussissent parce que lorsqu'on en prend cinq ou six contre le PSG, je ne sais plus le score exactement... Combien on en a pris au Vélodrome ? Voilà, cinq. Honnêtement, quand on prend ce carton à Marseille et qu'en étant au Maroc, je me fais chahuter par des Parisiens, ça me fait chier (sic)» , lance l'ancien coach olympien. Si ce résultat face au PSG reste une déception, la 5e place obtenue en fin de saison n'était toutefois pas garantie au moment de débuter l'exercice.

Labrune et Boli pas épargnés

La nouvelle direction ne l'a donc pas encore totalement convaincu mais elle reste globalement épargnée. Ce n'est pas le cas de son ancien président Vincent Labrune. «Je pense que dans la vie, on a ce qu'on mérite. A force de s'amuser avec les gens, de s'en servir, moi y compris, de les utiliser en permanence, un jour où l'autre, vous prenez le retour de bâton. Et c'est ce qu'il a pris dans la gueule (sic)» , lâche Anigo.

Ambassadeur du club, Basil Boli n'est pas épargné alors que certains s'interrogeaient sur le travail d'Anigo lorsqu'il était recruteur en Afrique. «Mais si on s'interroge sur mon rôle en Afrique, je veux qu'on m'explique celui de Basile Boli. Qu'est-ce qu'il fait exactement au club ? Je suis même sûr que vous, vous ne connaissez pas la fonction de Basile... Mais ça veut dire quoi être ambassadeur du club ? Il est encore là et on ne sait pas ce qu'il fait...» , lance-t-il. Depuis le rachat par Frank McCourt, l'ancien défenseur de l'OM se fait bien plus discret. Mais Anigo s'est chargé de refaire parler de lui...

