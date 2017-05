Lyon : Gameiro, Traoré, Chicharito, Batshuayi... Qui succèdera à Lacazette ?

Pour remplacer Alexandre Lacazette, en partance pour l'Atletico Madrid, l'Olympique Lyonnais creuse plusieurs pistes actuellement. Mais deux dossiers sont aujourd'hui prioritaires aux yeux des décideurs rhodaniens : Kevin Gameiro (Atletico) et Bertrand Traoré (Chelsea).

Lyon songe à Gameiro pour remplacer Lacazette.

Sauf revirement de situation, ou interdiction de recrutement de l'Atletico Madrid finalement non levée, Alexandre Lacazette (25 ans) ne sera plus Lyonnais la saison prochaine. Et pour remplacer son buteur, l'OL aurait pour priorité un joueur des Colchoneros justement : Kevin Gameiro (30 ans), auteur de 12 buts en Liga cette saison.

A en croire beIN Sports, l'arrivée de l'attaquant français chez les Gones pourrait être facilitée par le transfert attendu de Lacazette dans la capitale espagnole mais aussi par la volonté des Rojiblancos de mettre également la main sur Sandro (Malaga) et Vitolo (FC Séville) pour remplacer Fernando Torres et Antoine Griezmann, ce dernier étant attendu à Manchester United.

Chicharito, Germain, Giroud, Batshuayi...

Gameiro n'est toutefois pas la seule piste creusée actuellement par les dirigeants rhodaniens. Des discussions sont également menées avec Chelsea au sujet de Bertrand Traoré (21 ans), en vue avec l'Ajax Amsterdam cette saison, indique L'Equipe. L'attaquant burkinabé, capable d'évoluer dans l'axe comme sur un côté, a brillé durant son prêt aux Pays-Bas avec 13 buts et 6 passes décisives en 38 matchs.

Alors que les Blues souhaitent le prêter à nouveau, le joueur préférerait un prêt. Si Chelsea acceptait, Traoré pourrait coûter entre 10 et 15 millions d'euros à l'OL. Voilà les deux cibles prioritaires des Gones aujourd'hui pour remplacer Lacazette, qui devrait rapporter environ 60 millions d'euros au club.

Mais le club rhodanien a quand même couché d'autres noms sur ses tablettes au cas où. On y retrouve notamment Javier Hernandez (28 ans), dit Chicharito, qui ne possède plus qu'une année de contrat avec le Bayer Leverkusen. Valère Germain (27 ans), dans la même situation à Monaco, a aussi quelques partisans à Lyon. Les noms d'Olivier Giroud (Arsenal) et Michy Batshuayi (Chelsea) sont également cités, mais à un degré moindre.

Que pensez-vous des cibles lyonnaises pour remplacer Lacazette ? Quel serait le meilleur choix pour vous ? N'hésitez pas à réagir dans la rubrique «commentaires» ci-dessous.