Le meilleur effectif de Ligue 1 cette saison (2016-2017)

Au terme d'une saison riche en émotions, il est grand temps de faire le bilan individuel des joueurs du championnat de France. Maxifoot vous dévoile son meilleur effectif et son équipe type de la saison.

Edinson Cavani s'est imposé comme le meilleur joueur de L1.

La Ligue 1 a rendu son verdict final ce week-end ! Champion, Monaco a réalisé un superbe exercice en proposant un football flamboyant pour devancer le Paris Saint-Germain et l'OGC Nice. Au terme de cette année, la rédaction de Maxifoot a décidé d'établir le meilleur effectif du championnat de France de la saison en prenant en compte la complémentarité des éléments.

Dans cet effectif de rêve, vous pourrez noter la présence de dix Monégasques, quatre Niçois, trois Parisiens, trois Marseillais, un Lyonnais, un Dijonnais et un Montpelliérain, choisis non pas selon leur valeur marchande ou leur statut, mais en fonction de leurs performances réelles.

Le meilleur effectif de Ligue 1 cette saison (hypothèse de 23 joueurs sous contrat)

Gardiens (3) : Danijel Subasic (Monaco), Yoan Cardinale (Nice), Baptiste Reynet (Dijon)

Voici un poste particulièrement concurrentiel en Ligue 1 et retenir seulement 3 éléments n'a pas été facile. Gardien du champion de France, Danijel Subasic s'est distingué avec de belles parades sur certains matchs décisifs et ce n'est pas un hasard si Monaco a été la deuxième meilleure défense de Ligue 1.

Ensuite, le portier de Nice Yoan Cardinale a été également récompensé. Malgré un statut de numéro 1 parfois contesté par des rumeurs, le joueur des Aiglons a effectué une saison solide avec des arrêts déterminants sur sa ligne. Enfin, Baptiste Reynet a retenu notre attention. Pas aidé par une défense parfois limitée, le gardien de Dijon a sauvé les siens à plusieurs reprises et a été un acteur majeur du maintien de son équipe.

Défenseurs (6) : Kamil Glik (AS Monaco), Thiago Silva (Paris SG), Djibril Sidibé (AS Monaco), Dante (Nice), Benjamin Mendy (Monaco), Ricardo Pereira (Nice)

En défense centrale, Kamil Glik pour l'AS Monaco, Thiago Silva pour le Paris Saint-Germain et Dante pour l'OGC Nice se sont imposés comme des évidences. Patrons défensifs de ces équipes, ils ont été essentiels pour permettre la solidité des trois meilleures défenses de Ligue 1. Pour les accompagner, les latéraux monégasques Djibril Sidibé et Benjamin Mendy ont été choisis.

Dans la réussite du champion de France, les deux hommes ont été importants avec notamment un apport offensif assez incroyable. Pour compléter ce secteur défensif, le joueur de Nice Ricardo Pereira a été désigné. Méritant de figurer dans cet effectif, le Portugais a été retenu à ce poste grâce à sa polyvalence malgré un rôle plus offensif en seconde partie de saison.

Milieux (5) : Fabinho (AS Monaco), Tiémoué Bakayoko (AS Monaco), Jean-Michael Seri (Nice), Marco Verratti (PSG), Morgan Sanson (Marseille)

Du grand classique dans l'entrejeu ! Duo indispensable de l'AS Monaco, Fabinho et Bakayoko figurent bien évidemment dans notre effectif. Avec un apport énorme à la récupération, les deux hommes ont été aussi brillants dans la construction du jeu. A Nice, Jean-Michael Seri a tout simplement confirmé. Incontournable sous les ordres de Lucien Favre, l'Ivoirien a eu un volume de jeu incroyable et reste toujours aussi décisif (7 buts, 10 passes décisives).

Après une première partie de saison mitigée, le Parisien Marco Verratti a totalement relevé la tête. De retour à son meilleur niveau, l'Italien a régalé et n'a pas été étranger aux bons résultats du PSG. Enfin, le milieu de l'Olympique de Marseille Morgan Sanson a été également récompensé. Déjà bon à Montpellier, il a confirmé après la trêve du côté du club phocéen en terminant meilleur passeur de L1 (12 passes décisives).

Milieux offensifs (4) : Thomas Lemar (AS Monaco), Bernardo Silva (AS Monaco), Florian Thauvin (Marseille), Ryad Boudebouz (Montpellier)

Voici une catégorie pour les amoureux du ballon rond ! Auteurs de belles performances au sein de la meilleure attaque du championnat de France (107 buts marqués), les Monégasques Thomas Lemar (9 buts, 9 passes décisives) et Bernardo Silva (8 buts, 9 passes décisives) se sont imposés parmi les meilleurs éléments de L1. En espérant que les deux hommes resteront en Principauté...

Ensuite, l'ailier de l'Olympique de Marseille Florian Thauvin a pris une nouvelle dimension. Bon sur le début de saison, il a été essentiel dans les résultats de l'OM après la trêve avec un total de 15 buts et 9 passes décisives. Un international en puissance. Un autre élément très technique a gagné sa place dans notre effectif, Ryad Boudebouz. Toujours aussi adroit avec ses pieds, le Montpelliérain a fait tourner les têtes tout en étant décisif (11 buts, 9 passes décisives).

Attaquants (5) : Alexandre Lacazette (Lyon), Edinson Cavani (Paris SG), Radamel Falcao (AS Monaco), Kylian Mbappé (Monaco), Bafétimbi Gomis (Marseille)

Meilleur buteur de Ligue 1 (35 buts), l'attaquant du Paris Saint-Germain Edinson Cavani a balayé tous les doutes à son sujet. A la hauteur pour prendre la succession de Zlatan Ibrahimovic, l'Uruguayen a été tout simplement le meilleur à son poste cette saison en L1. Meilleure attaque du championnat, l'AS Monaco est bien évidemment représentée par Radamel Falcao et Kylian Mbappé.

Alors que le Colombien (21 buts) a totalement relancé sa carrière après deux années catastrophiques en Angleterre, le jeune talent tricolore a explosé après la trêve avec un total de 15 buts et 8 passes décisives. Sans surprise, le Lyonnais Alexandre Lacazette figure dans cette ligne offensive avec 28 buts. Même bien aidé par ses penalties (10), le Gone a été encore indispensable à son équipe. Et enfin, le Marseillais Bafétimibi Gomis (20 buts) complète cet effectif. Venu pour relancer sa carrière, le joueur prêté par Swansea a été une bonne surprise et un acteur majeur de la 5e place de l'OM.

Ils auraient également pu faire partie de l'effectif :

Sélectionner 23 noms n'a pas été facile et il fallait faire des choix. D'autres joueurs auraient aussi pu intégrer cet effectif. On pense notamment aux gardiens stéphanois Stéphane Ruffier, pénalisé par sa blessure et sa fin de saison, marseillais Yohann Pelé, et parisien Kevin Trapp. En défense, Marquinhos mais aussi Loïc Perrin et Christopher Jullien n'ont pas démérité. Au niveau des latéraux, Youssouf Sabaly n'a pas été loin de figurer dans la liste des 23. Auteurs d'une belle année, Fernando Marçal et Thomas Meunier ont été également mentionnés.

Au milieu, Wylan Cyprien était bien parti pour se faire une place dans cet effectif, mais sa blessure a tout changé. Corentin Tolisso avait également le niveau pour intégrer ce groupe, mais difficile de sacrifier l'un des éléments choisis à son poste. Même constat pour Adrien Rabiot, qui a eu un temps de jeu irrégulier. Dans un registre plus offensif, Belhanda, Briand et Mounié se sont également distingués. Chez les attaquants, on retient aussi les belles performances de Mario Balotelli, Ivan Santini et Nicolas De Préville. Sans sa blessure, Alassane Pléa aurait également eu ses chances.

Exemples d'équipe type (2016-2017) :

Avec 23 joueurs de cette qualité, les combinaisons possibles sont nombreuses. Quel schéma tactique et quel onze adopter ? A chacun de se forger un avis. Maxifoot vous propose deux versions, la première en 4-4-2, la seconde en 4-3-3...

Et vous, quels joueurs vous ont impressionnés depuis le début de la saison ? Quel onze aligneriez-vous ? Pour en débattre, rendez-vous ci-dessous dans l'espace «Publiez un commentaire» …