Monaco : Rybolovlev joue cartes sur table pour Mbappé

Exceptionnel depuis le début de l'année 2017, Kylian Mbappé affole les plus grands clubs européens. Si Monaco espère le prolonger au plus vite, le président Dmitri Rybolovlev n'hésitera pas à se montrer pragmatique dans le cas où son attaquant souhaite quitter le club de la Principauté.

Rybolovlev se montrera pragmatique dans le dossier Mbappé.

Dmitri Rybolovlev est un homme très discret. Actionnaire majoritaire et président de l'AS Monaco depuis décembre 2011, le Russe s'étale peu dans les médias, si ce n'est pour une bonne raison. Kylian Mbappé (18 ans) en est une.

Peu utilisé en début de saison, le jeune attaquant a explosé à partir du mois de février, participant grandement au titre de champion de France et au bon parcours du club princier en Ligue des Champions. Assez pour attirer l'oeil des plus grandes formations européennes.

Mbappé ne sera pas retenu contre son gré

Une situation à laquelle est préparé le patron de l'institution princière. Sans langue de bois, l'homme d'affaires l'admet : Mbappé, qui disposera prochainement d'une offre de prolongation, ne sera pas retenu contre son gré. «On ne peut rien prévoir. On ne va jamais contre la tendance et contre le vent et on ne force jamais les choses. Laissons la situation se développer», a souligné le dirigeant russe pour L'Equipe.

«C'est le marché qui décide et ça dépend qui sera prêt à investir sur lui. De toute façon, c'est plus une décision du joueur, pas du club. On ne garde pas un joueur qui veut partir. Nous n'avons pas de problème budgétaire et on n'est pas obligé de vendre, mais le jour où un joueur ou un entraîneur veut partir, c'est juste inimaginable de le garder contre son souhait», poursuit l'homme de 50 ans.

Monaco gagnant à tous les coups

Une stratégie de management très intelligente de la part de Rybolovlev, conscient que son joueur sera de toute manière cédé, un jour, contre un chèque énorme. A ce titre, le Real Madrid, toujours bien placé pour réaliser des gros coups, préparerait une offre de 120 millions d'euros pour faire de Mbappé son futur attaquant selon la presse anglaise...

A l'international tricolore, donc, de choisir pour son avenir. Avec la tête sur les épaules et un entourage sain, Mbappé va sans doute décider de rester pour confirmer à Monaco à un an de la Coupe du monde 2018, qu'il pourrait disputer avec l'équipe de France. Avec cette sortie, Rybolovlev ne met aucune pression sur son poulain et n'entame pas un rapport de force avec lui avant de lui offrir une juteuse prolongation. Une stratégie gagnante ?

Que pensez-vous des propos de Rybolovlev ? La stratégie du dirigeant russe est-elle la bonne ? N'hésitez pas à réagir et à débattre dans l'espace «Ajouter un commentaire» ...