Nice : Belhanda annonce son départ... et dévoile sa destination préférentielle

Prêté cette saison par le Dynamo Kiev, Younès Belhanda ne restera pas à Nice en raison d'une option d'achat de 9 millions d'euros trop élevée pour le club azuréen. Droit dans ses crampons, le Marocain souhaite définitivement quitter la formation ukrainienne et rêve d'une nouvelle expérience en Allemagne, ne fermant pas la porte à la Ligue 1.

Belhanda a annoncé son départ de Nice.

Trois ans après son départ de Montpellier, Younès Belhanda a effectué en début de saison son grand retour en Ligue 1 du côté de Nice. Un pari clairement réussi de la part du président Jean-Pierre Rivère puisque le Marocain, auteur de 3 buts et 6 passes décisives, mais surtout avec une influence non négligeable sur le jeu de son équipe, a été un des grands artisans de la belle épopée azuréenne en championnat. Une histoire d'amour qui va prendre fin dès ce week-end.

9 M€, c'est trop pour Nice

Et pour cause, l'ancien Héraultais ne sera pas retenu par ses dirigeants. Pourquoi ? Car l'option d'achat de 9 millions d'euros fixée par le Dynamo Kiev est bien trop élevée pour les finances du Gym. «Je ne resterai pas à Nice. Mon club ne veut pas baisser le prix. On n'arrivera jamais à un accord» , a confié le Lion de l'Atlas, non sans amertume, sur les ondes de RMC.

«Je le comprends, c'est un budget. Il y a aussi un salaire à assumer. Ce n'est pas grave» , a relativisé le natif d'Avignon, conscient que ses belles performances durant une grande partie de la saison ont convaincu la formation ukrainienne de vouloir tirer profit de cette situation. Pour autant, Belhanda ne veut pas s'y éterniser et souhaite s'en aller au plus vite, de manière définitive. «Je ne pense pas que je serai là-bas l'année prochaine» , assure-t-il.

La Bundesliga en premier choix

Quelle destination, donc, pour le joueur de 27 ans ? Prêté à Schalke 04 lors de la seconde moitié de saison 2015-2016, Belhanda admet qu'une nouvelle expérience en Bundesliga ne se refuserait pas. «Il y a toujours des envies, il y a toujours l'Allemagne, où j'ai fait un court séjour de six mois là-bas. C'est vrai que c'est un championnat qui me plaît beaucoup. Après, on aura le temps tout au long du mercato de trouver quelque chose» , poursuit l'Aiglon.

Reste qu'un départ vers une institution plus huppée de Ligue 1 ne lui déplairait pas non plus. «Bien sûr, c'est une option. Après, les choix sont réduits en France pour payer cette clause. Je ne pense pas qu'il y ait beaucoup de clubs qui pourront payer» , souligne Belhanda. Avis aux amateurs !

