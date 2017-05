Lyon : Valbuena poussé vers la sortie, un club étranger prêt à l'accueillir

A un an du terme de son contrat, Mathieu Valbuena se retrouve proche d'un départ de l'Olympique Lyonnais. Poussé vers la sortie par Jean-Michel Aulas, le milieu offensif, joueur le mieux payé du club, pourrait rebondir loin de la France puisque Fenerbahçe souhaite l'enrôler le plus rapidement possible.

Valbuena proche d'un départ de l'OL.

Après une saison globalement ratée, l'heure est au changement du côté de l'Olympique Lyonnais. Si Alexandre Lacazette et Corentin Tolisso devraient rapporter des liquidités importantes, d'autres joueurs de l'effectif, moins cotés, pourraient également quitter le club rhodanien. En plus de Maxime Gonalons, fâché avec Jean-Michel Aulas, un autre Gone se retrouve poussé vers la sortie : Mathieu Valbuena.

Un salaire qui pose problème

Après une première partie de saison très délicate, l'international tricolore est parvenu à devenir un élément important dans la rotation effectuée par Bruno Genesio, au point de devenir un des pions essentiels dans le parcours de l'OL en Ligue Europa. En dépit d'un début d'année 2017 convaincant, l'ancien Marseillais ne devrait pas avoir la chance de poursuivre sur sa lancée lors du prochain exercice.

Selon les informations de Yahoo Sport, Aulas souhaiterait se séparer du plus gros salaire du club, évalué à 6 millions d'euros brut par an, afin de réaliser une économie non négligeable pour un joueur âgé de 32 ans à qui il reste une année de contrat. Nos confrères précisent que le Bleu ne devrait pas être vendu à un club de Ligue 1 afin de ne pas renforcer la concurrence, de plus en plus forte cette saison.

Fenerbahçe veut Valbuena

A ce titre, RMC nous informe que Fenerbahçe pourrait passer aux choses sérieuses dans le but d'attirer le joueur passé par le Dinamo Moscou. La formation turque, actuelle 3e de Süper Lig et déjà intéressée par le passé, dispose des fonds nécessaires pour assurer à Valbuena des émoluments aussi conséquents qu'à Lyon. Une affaire qui pourrait satisfaire toutes les parties, à commencer par l'OL, qui va devoir bien négocier cet été pour jouer de nouveau les premiers rôles sur la scène nationale dès la saison prochaine.

Aulas a-t-il raison de vouloir se séparer de Valbuena ? N'hésitez pas à réagir et à débattre dans l'espace «Ajouter un commentaire» ...