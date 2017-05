Milan AC : le onze visé cet été pour 150 M€ !

Désireux de retrouver les sommets, le Milan AC veut frapper fort cet été sur le marché des transferts. Avec une enveloppe de 150 millions d'euros, le club lombard espère attirer cinq priorités déjà ciblées.

Montella pourra se constituer une belle équipe cet été

Avec l'arrivée des nouveaux propriétaires chinois, le Milan AC espère retrouver de sa superbe. Car les nouveaux investisseurs ne débarquent pas de l'Empire du Milieu les mains vides. Les Rossoneri disposeront d'une enveloppe pouvant grimper jusqu'à 150 millions d'euros pour recruter cet été.

Du changement devant Donnarumma

Ce mercredi, La Gazzetta dello Sport explique ce que pourrait être le visage du Milan AC version 2017-2018. Un à deux changements par ligne sont attendus alors que les dirigeants milanais ont aussi comme priorité de prolonger le contrat du gardien Gianluigi Donnarumma (18 ans), lié aux Rossoneri jusqu'en juin 2018 et courtisé notamment par Manchester City.

En défense, l'arrivée du latéral gauche Ricardo Rodriguez (24 ans) semble déjà bouclée. Le Milan AC et Wolfsburg seraient tombés d'accord sur un transfert à 18 millions d'euros, plus 3 millions d'euros de bonus. Un renfort est également attendu en défense centrale et le quotidien italien annonce un intérêt pour le joueur de Villarreal, Mateo Musacchio (26 ans), souvent courtisé par le FC Barcelone. Le club lombard pourrait dépenser 18 millions d'euros sur ce dossier. Les deux hommes seraient associés à Ignizio Abate et Alessio Romagnoli.

Kessié, Morata, Baldé Keita...

Au milieu de terrain, les Rossoneri veulent s'offrir Franck Kessié (20 ans) pour accompagner Riccardo Montolivo et Giacomo Bonaventura. Selon les informations de Goal, l'Ivoirien devrait rejoindre le Milan AC plutôt que l'AS Rome pour un montant de 28 millions d'euros (bonus compris). Un contrat de cinq ans, assorti d'un salaire annuel de 2,5 millions d'euros net, attend le joueur de l'Atalanta Bergame en Lombardie.

Enfin, les Milanais veulent revoir leur secteur offensif. Un avant-centre de renom est attendu. Après avoir songé à Pierre-Emerick Aubameyang, les Rossoneri feraient désormais d'Alvaro Morata (24 ans) leur priorité. Alors que l'Espagnol songe à quitter le Real Madrid, où il joue peu, son transfert pourrait coûter environ 60 millions d'euros. Vincenzo Montella voudrait associer le Merengue à Suso et à Baldé Keita (22 ans), pour lequel la Lazio Rome réclamerait au moins 30 millions d'euros.

