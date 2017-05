PSG : Ben Arfa, Jesé, Krychowiak... Quel avenir pour les flops de l'été 2016 ? Pierre-Damien Lacourte - Actu Transferts, Mise en ligne: le 16/05/2017 à 16h33 Par Taille du texte: Email Imprimer Partager: Taille du texte: Partager: Recrutés l'été dernier, Hatem Ben Arfa, Jesé et Grzegorz Krychowiak ne sont pas parvenus à s'imposer au Paris Saint-Germain. Après une saison bien décevante, les trois hommes devraient quitter le club de la capitale durant l'intersaison. Reste maintenant à trouver un point de chute... Jesé va retrouver le PSG cet été. Pour combien de temps ? «Hatem on t'aime, Hatem on t'adore.» Dimanche, les supporters niçois ont encore signifié leur amour à l'attaquant du Paris Saint-Germain Hatem Ben Arfa (30 ans), qui quittera la capitale cet été au sortir d'une saison bien décevante au cours de laquelle il n'aura jamais su gagner la confiance d'Unai Emery (10 titularisations seulement toutes compétitions confondues). L'ancien Lyonnais fera-t-il le choix du coeur en retrouvant les Aiglons avec lesquels il avait brillé durant la saison 2015-16 (17 buts et 6 passes décisives en Ligue 1) ? On peut le penser. Sauf que le PSG ne voit visiblement pas d'un très bon oeil un retour de Ben Arfa sur la Côte d'Azur. Il faut dire que le Gym s'est posé en très sérieux rival de la formation francilienne cette saison. La direction parisienne préférerait ainsi céder Ben Arfa, qui intéresse également l'Olympique Lyonnais, à un club étranger. C'est néanmoins le joueur qui aura le dernier mot. Rencontre avec l'Inter Milan pour Krychowiak Autre recrue de l'été 2016 qui n'a pas su s'imposer à Paris, Grzegorz Krychowiak (27 ans, 19 apparitions toutes compétitions confondues). Le Polonais est aujourd'hui en discussions avec l'Inter Milan. Des représentants des deux clubs ont prévu de se rencontrer cette semaine afin de faire avancer le dossier. Le PSG espère récupérer une bonne partie des 27 millions d'euros versés l'été dernier au FC Séville. Il paraît néanmoins évident que l'ancien Rémois rejoindra les Nerazzurri pour une somme sensiblement inférieure. Enfin, le cas Jesé (24 ans) est plus flou. Prêté en janvier dernier à Las Palmas après une première moitié de saison catastrophique en France (2 buts en 14 apparitions), l'ancien Madrilène n'a pas brillé davantage de l'autre côté des Pyrénées (3 buts en 15 matchs). L'Espagnol regrette même d'avoir rejoint la formation des Canaries. Jesé ne sait pas «ce qui va se passer» "Quand je regardais l'équipe à la télé, elle avait de l'ambition. Les choses ont fini par changer. Quand je suis arrivé, l'équipe n'était plus au niveau physique que l'on voyait avant. Ça peut aussi être psychologique. Avant je voyais une équipe qui avait le ballon, qui faisait mal, a ainsi souligné Jesé à la télévision canarie, avant de revenir sur son arrivée au PSG il y a un an et d'évoquer son avenir. Je ne regrette pas d'être venu. Je suis un joueur du PSG et je ne sais pas ce qui va se passer." Nous non plus. Mais une chose est sûre : le PSG ne compte plus sur lui et va l'inciter à trouver un nouveau point de chute. Mais quel club, jugé assez ambitieux par l'Espagnol, va bien vouloir de lui après cette saison 2016-17 complètement ratée ? Que pensez-vous de ces trois joueurs ? Le PSG a-t-il raison de vouloir céder Ben Arfa à un club étranger ? N'hésitez pas à réagir dans la rubrique «commentaires» ci-dessous.





