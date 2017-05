Lyon : Aulas annonce de nombreux changements... sauf au poste d'entraîneur

Pour retrouver les sommets après une saison décevante, Jean-Michel Aulas compte procéder à de nombreux changements au sein de son effectif et de son équipe dirigeante. Seul l'entraîneur Bruno Genesio est quasiment assuré d'être encore là à la reprise.

Jean-Michel Aulas compte faire une petite révolution à Lyon.

Seulement 4e de Ligue 1, l'Olympique Lyonnais n'a pas atteint les objectifs fixés en début de saison. Pour retrouver les sommets, Jean-Michel Aulas entend bien procéder à de nombreux changements. En ce qui concerne l'effectif notamment. Le président des Gones a envoyé un message très fort à ses joueurs ce mardi.

«Si un certain nombre de joueurs ont l'impression que le club n'est pas assez grand pour eux, on ouvrira la porte et on ira chercher des joueurs, du même niveau, mais avec le mental en plus, a ainsi annoncé le dirigeant lyonnais en conférence de presse. On consacrera au moins autant d'argent à l'arrivée qu'il y aura eu de départs. (...) On va lancer un recrutement très ambitieux pour revenir dans les 10 premiers européens.» Avec les ventes de Corentin Tolisso et Alexandre Lacazette, l'OL pourrait bien avoir près de 80 millions d'euros à dépenser sur le marché des transferts cet été. De quoi être ambitieux, en effet.

Houllier-Lacombe, «leur relation a été nulle»

Par ailleurs, du changement est aussi attendu au sein de l'équipe dirigeante. Un directeur sportif ou technique devrait ainsi être nommé. "Mon idée serait d'aller chercher un ancien de la maison qui a participé à toutes les aventures et qui apporte sa crédibilité. Sur le plan de l'organisation sportive, on va faire un certain nombre de choses, en essayant de faire peut-être revenir des gens qui ont eu le mental pour être premiers, a développé Aulas avant d'évoquer l'hypothèse Juninho à ce poste. Je ne lui en ai pas parlé, je ne sais pas s'il serait intéressé et je n'en ai pas parlé avec mon conseil d'administration. Mais il pourrait correspondre au portrait de directeur sportif ou directeur technique."

Faut-il y voir un signe pour l'avenir de ses deux conseillers actuels, Bernard Lacombe et Gérard Houllier, qui ne s'entendent pas ? «Leur relation a été nulle, a balancé JMA. Ça ne va pas perdurer. On va changer. Qui ou quoi ? Chaque jour suffit sa peine. J'ai l'intime conviction qu'il faut changer ce mode de fonctionnement. Peut-être que les deux seront changés. On va changer.»

«On n'est pas parti pour changer de coach»

En revanche, Bruno Genesio, pourtant très décrié, peut dormir sur ses deux oreilles, enfin une et demie, car on ne sait jamais. L'entraîneur lyonnais fait toujours partie des plans d'Aulas pour la saison prochaine. «Personnellement, je trouve que Bruno a les caractéristiques pour s'inscrire dans la durée. On n'est pas parti pour changer de coach, la décision n'est pas définitive, elle le sera après le Conseil d'Administration. (...) Mais personnellement, je n'ai aucun doute sur le fait qu'il soit là la saison prochaine.»

Assurément, l'été sera chaud à Lyon. Sauf pour Genesio.

Que pensez-vous des déclarations d'Aulas ? Vous attendez-vous à voir une équipe très compétitive à Lyon la saison prochaine ? N'hésitez pas à réagir dans la rubrique «commentaires» ci-dessous.