Monaco : Jardim tenté par un départ ? L'ASM penserait à Favre pour lui succéder !

Futur champion de France avec Monaco, Leonardo Jardim est fortement convoité par les cadors européens. Alors qu'un départ du Portugais n'est pas à exclure, le club de la Principauté penserait à l'actuel entraîneur de Nice, Lucien Favre, pour éventuellement prendre sa succession.

Favre bientôt sur le banc de Monaco ?

Après quatre ans de règne en Ligue 1, le Paris Saint-Germain va donc céder son trône à l'AS Monaco, assurée à 99,99% du titre de champion de France. Une consécration pour la formation princière, qui en plus de s'appuyer sur des joueurs talentueux, dispose d'un entraîneur de très grande qualité.

Souvent critiqué par le passé, Leonardo Jardim, qui a emmené son équipe en demi-finales de la Ligue des Champions, s'est révélé comme un des meilleurs à son poste sur la scène continentale ces derniers mois.

Jardim tenté par un départ ?

Le moment venu pour le Portugais de mettre les voiles ? Rien n'est moins sûr. Sous contrat jusqu'en juin 2019, l'ancien coach du Sporting Portugal pourrait quitter le Rocher par la grande porte et rejoindre un club plus ambitieux lors du prochain exercice. A ce titre, Arsenal, où Arsène Wenger, arrivé à la fin de son bail, n'a toujours pas prolongé, ou encore l'Inter Milan et la Juventus Turin, pensent à lui.

Plus surprenant encore, le JDD révélait hier que le technicien lusitanien a été approché par un intermédiaire de renom pour connaître son sentiment concernant une éventuelle collaboration avec le Paris Saint-Germain. Si le club de la capitale a formellement démenti cette rumeur, il n'en demeure pas moins que Jardim pourrait décider de voir ailleurs après un cycle de trois années du côté de l'ASM.

Favre dans les petits papiers !

Pour éventuellement le remplacer, les dirigeants de la Principauté auraient déjà un nom, et pas n'importe lequel. A en croire le média allemand Der Westen, Monaco penserait à Lucien Favre ! Des informations confirmées dimanche par la radio RMC. A deux ans de la fin de son contrat avec Nice, le Suisse se pose des questions sur son avenir. Alors que le Borussia Dortmund discute également avec lui, l'ancien technicien du Borussia Mönchengladbach pourrait s'en aller dans les semaines à venir.

Malgré sa belle 3e place, le Gym avance dans l'inconnu. Paul Baysse et Ricardo Pereira sur le départ, Younès Belhanda et Mario Balotelli pas sûrs de rester, l'effectif azuréen pourrait être sérieusement bouleversé cet été. Face à l'exode de ses cadres, Favre se pose des questions et pourrait voir d'un bon oeil un départ chez le voisin monégasque, assuré de disputer la C1 et qui pourrait se renforcer considérablement avec notamment l'arrivée annoncée de Youri Tielemans en provenance d'Anderlecht. En attendant d'en savoir plus, l'ASM dispose de sérieux arguments pour faire craquer l'homme de 59 ans...

