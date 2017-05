L'équipe type de L1 - 37e journée

Auteur d'un doublé et d'une passe décisive à Montpellier, le Lyonnais Alexandre Lacazette est élu joueur de la journée. Les Parisiens Verratti et Lucas, le Monégasque Falcao et le Bastiais Danic se sont aussi distingués à l'occasion de cette 37e journée de Ligue 1 et figurent au sein de l'équipe type de Maxifoot.

Lacazette a réalisé un match plein contre Montpellier

Après chaque journée de championnat, Maxifoot compose son équipe type. Le meilleur "onze" et sept remplaçants sont choisis selon leurs performances. Les titulaires récoltent trois points, les remplaçants reçoivent un point.

Remplaçants :

12. Yohann Pelé (Marseille)

13. Jordan Lotiès (Dijon)

14. Frédéric Sammaritano (Dijon)

15. Julian Draxler (Paris-SG)

16. Emiliano Sala (Nantes)

17. Kylian Mbappe (Monaco)

18. Edinson Cavani (Paris-SG)

En détails :

Le joueur de la journée : Alexandre Lacazette (Lyon)

Que serait Lyon sans lui ? On le saura peut-être la saison prochaine. En attendant, le buteur des Gones a été primordial lors de la victoire à Montpellier. Il délivre d'abord une passe décisive à Fekir, puis il s'offre un doublé pour inscrire ses 25e et 26e buts de la saison en championnat.

Eiji Kawashima (Metz)

Le gardien japonais a réalisé un match énorme contre Toulouse. Spectaculaire, le Nippon a sorti une parade déterminante devant Delort puis il détourne son penalty d'une main ferme pour préserver le point du match nul en fin de match.

Thomas Meunier (Paris-SG)

Sérieux défensivement contre Saint-Etienne, il s'est montré appliqué offensivement en apportant systématiquement le danger dans son couloir. Il n'est pas loin de marquer en fin de rencontre sur une lourde frappe détournée par Ruffier. Aurier aura énormément de mal à retrouver sa place s'il reste au club la saison prochaine...

Ismaël Traoré (Angers)

Une grosse prestation de la part du défenseur angevin qui ne s'est pas laissé impressionner par les attaquants de Nice. Impérial dans les airs et solide dans les duels, il s'illustre aussi offensivement avec une passe décisive pour Toko Ekambi.

Presnel Kimpembe (Paris-SG)

Préféré à Marquinhos contre Saint-Etienne, le jeune Parisien a une nouvelle fois montré qu'il fallait compter sur lui dans un avenir très proche. Excellent dans les duels, il a complètement étouffé les attaquants adverses.

Maxwell (Paris-SG)

Qui a dit que le Brésilien était cuit ? Passeur décisif pour Cavani sur sa première montée, l'ancien Barcelonais a livré un bon match sur la pelouse de Saint-Etienne. Sérieux devant et derrière, Maxwell a fait ce qu'il fallait.

Thomas Lemar (Monaco)

Disponible dans le jeu, il a bien combiné avec ses partenaires face à Lille et il a brillé avec ce centre tout simplement parfait sur l'ouverture du score de Falcao. Une passe décisive magnifique et une implication directe sur le 3e but en lançant Mbappé puis sur le 4e avec ce centre qui a poussé Alonso à la faute. Omniprésent !

Gaël Danic (Bastia)

Entré à la pause, le milieu bastiais a tout changé ! Passeur décisif sur l'ouverture du score de Crivelli, il assure ensuite le succès du Sporting en marquant un lob incroyable depuis le rond central ! Une prestation énorme qui tombe à pic puisqu'elle permet à Bastia de croire encore au maintien.

Marco Verratti (Paris-SG)

Un match monumental de l'Italien contre Saint-Etienne. Toujours juste, il a régné en véritable maître sur la pelouse, multipliant les gestes de classe. Pas loin de trouver la faille avant la pause, il a délivré une superbe passe décisive pour Lucas sur le deuxième but de son équipe.

Lucas (Paris-SG)

On ne sait pas si le Brésilien quittera le club cet été, mais face à Saint-Etienne, il a montré des qualités que l'on ne lui a pas souvent vu depuis le début de son aventure parisienne. Juste techniquement, efficace dans le repli défensif, l'Auriverde a inscrit un doublé.

Radamel Falcao (Monaco)

Face à Lille, le Colombien a encore prouvé qu'il était très efficace ! Dès le début de la partie, il a réussi à délivrer son équipe en ouvrant le score d'une tête à bout portant. Par la suite, le buteur a été intéressant par son activité et sa disponibilité... avant de s'offrir un doublé sur un centre magnifique de Mbappé. 21 buts cette saison en L1 pour lui !

Classement par joueur : Lacazette passe la 2e, Monaco en force sur le podium...

1. Glik (Monaco) : 35 points

2. Lacazette (Lyon) : 28 points

3. Silva , Fabinho (Monaco) : 27 points

5. Silva (Paris-SG) : 24 points

6. Sanson (Montpellier 11 pts, puis Marseille) : 22 points

7. Lemar , Falcao (Monaco) : 21 points

9. Thauvin (Marseille) - Mendy (Monaco) - Cavani (Paris-SG) : 20 points

12. Ricardo Pereira , Balotelli (Nice) : 19 points

14. Sabaly (Bordeaux) - Mbappe (Monaco) : 18 points

16. Sidibé (Monaco) - Cyprien (Nice) : 17 points

18. Enyeama (Lille) - Boudebouz (Montpellier) - Verratti (Paris-SG) : 16 points

21. Reynet (Dijon) - Maxwell , Di María (Paris-SG) : 15 points

24. Diony (Dijon) - Fernando Marçal (Guingamp) - Payet (Marseille) - Dante (Nice) : 14 points

28. Seri (Nice) - Kurzawa , Meunier (Paris-SG) : 13 points

31. Gomis (Marseille) - Souquet (Nice) - Ruffier (St-Etienne) - Jullien (Toulouse) : 12 points

35. Briand (Guingamp) - Gonalons (Lyon) - Touré (Monaco) : 11 points

38. Thomas , Toko Ekambi (Angers) - Leca (Bastia) - Jemerson (Monaco) - Belhanda (Nice) - Matuidi (Paris-SG) - Malcuit (St-Etienne) : 10 points

45. Kamano , Lewczuk (Bordeaux) - Basa (Lille) - Moukandjo (Lorient) - Tolisso , Valbuena (Lyon) - Rolando , Pelé (Marseille) - Moutinho , Bakayoko (Monaco) - Baysse (Nice) - Lucas , Aurier (Paris-SG) : 9 points

58. Salibur (Guingamp) - Fekir (Lyon) - Eysseric , Dalbert Henrique (Nice) - Perrin (St-Etienne) - Lafont (Toulouse) : 8 points

64. Traoré (Angers) - Saint-Maximin (Bastia) - Johnsson (Guingamp) - Corchia (Lille) - Lopez (Marseille) - Trapp , Rabiot (Paris-SG) : 7 points

71. Crivelli (Bastia) - Contento , Malcom (Bordeaux) - Vercoutre , Féret (Caen) - Lopes (Lille) - Sankhare (Lille 3 pts, puis Bordeaux) - Lecomte (Lorient) - Depay , Darder (Lyon) - Sakai , Cabella (Marseille) - Falette (Metz) - Germain (Monaco) - Ninga , Hilton (Montpellier) - Pedretti (Nancy) - Nakoulma (Nantes) - Marquinhos , Kimpembe (Paris-SG) - Costil , Gourcuff , Gnagnon (Rennes) - Toivonen , Trejo , Braithwaite (Toulouse) : 6 points

97. Pallois , Vada , Carrasso (Bordeaux) - Rodelin , Santini (Caen) - Lopes , Rafael (Lyon) - Erdinç (Metz) - Gillet , Rongier (Nantes) - Cardinale , Pléa (Nice) - Ntep (Rennes) - Pogba (St-Etienne) : 5 points

111. Mangani , Michel (Angers) - Danic (Bastia) - Laborde (Bordeaux) - Tavares , Abeid (Dijon) - Deaux (Guingamp) - Xeka (Lille) - Koffi , Cabot (Lorient) - Yanga-Mbiwa , Ghezzal (Lyon) - Anguissa (Marseille) - Lasne , Pionnier , Roussillon (Montpellier) - Dupé , Sala , Riou (Nantes) - Sarr (Nice) - Pastore (Paris-SG) - Grosicki (Rennes) - Monnet-Paquet (St-Etienne) : 4 points

134. Cissokho , Diedhiou , Ndoye (Angers) - Coulibaly , Bengtsson (Bastia) - Rolan , Sertic (Bordeaux) - Guilbert , Yahia (Caen) - Varrault , Lees Melou , Bernard , Marié (Dijon) - Benezet , Sorbon , Coco (Guingamp) - Maignan , J. Alonso , Soumaoro , Benzia , Sliti (Lille) - Ciani , Cafú , Le Goff , Waris (Lorient) - Morel , Jallet , Diakhaby , Mammana , Ferri (Lyon) - Vainqueur (Marseille) - Diabaté , Iván , Kawashima , Vion , Jouffre (Metz) - Boschilia , Carrillo , Dirar (Monaco) - Pokorný , Sessègnon , Mounié (Montpellier) - Diarra , Cuffaut , N'Dy Assembé , Badila (Nancy) - Lima , Thomasson (Nantes) - Le Marchand (Nice) - Draxler (Paris-SG) - Baal , André (Rennes) - Hamouma , Moulin , Veretout , Lacroix , Beric (St-Etienne) - Somália , Diop (Toulouse) : 3 points

193. Bamba (Angers) - Toulalan (Bordeaux) - Karamoh (Caen) - Lotiès , Chafik , Sammaritano (Dijon) - Diallo (Guingamp) - Fanni (Marseille) - Sarr (Metz) - Dia (Nancy) - Bammou (Nantes) - Delort (Toulouse) : 2 points

205. Tait (Angers) - Cahuzac , Diallo (Bastia) - Prior , Ménez , Ounas (Bordeaux) - Mendy (Guingamp) - de Préville (Lille) - Marveaux (Lorient) - Cornet , Tousart (Lyon) - Evra , N'Jie , Hubocan (Marseille) - Cohade , Bisevac , Milán , Didillon (Metz) - Skhiri , Mbenza (Montpellier) - E. Cabaco , Chernik , Dalé , Ait Bennasser (Nancy) - Thomsen (Nantes) - Le Bihan (Nice) - Krychowiak (Paris-SG) - N. Mubele , Danzé , Sio , Saïd (Rennes) - Pierre-Gabriel (St-Etienne) - Adou , Jean , Durmaz (Toulouse) : 1 points

Classement par club : le haut du classement est figé...

1. Monaco - 240 points

2. Paris-SG - 178 points

3. Nice - 147 points

4. Lyon - 112 points

5. Marseille - 106 points

6. Bordeaux - 81 points

7. Montpellier - 62 points

8. Lille - 61 points

9. Guingamp - 56 points

10. St-Etienne, Dijon - 55 points

12. Toulouse - 49 points

13. Angers - 47 points

14. Nantes, Rennes - 37 points

16. Lorient - 36 points

17. Bastia - 35 points

18. Metz - 32 points

19. Caen - 30 points

20. Nancy - 24 points

C'était l'équipe type de la 37e journée de Ligue 1. Rendez-vous dès dimanche prochain pour découvrir les meilleurs joueurs de la 38e et dernière journée !