OM : Zubizarreta annonce la feuille de route pour le mercato

Après un recrutement intelligent en janvier, l'Olympique de Marseille sera surveillé de près cet été. Il s'agira pour l'OM de Frank McCourt d'afficher ses ambitions pour la prochaine saison. Andoni Zubizarreta dévoile les contours du mercato estival.

Le directeur sportif de l'OM, Andoni Zubizarreta

Le mercato hivernal a permis à l'Olympique de Marseille d'afficher des premières ambitions en recrutant notamment Dimitri Payet et Patrice Evra, mais le club phocéen est attendu au tournant cet été. Si l'OM veut revenir sur le devant de la scène nationale, avant de prétendre à briller en Europe, c'est cet été qu'il faudra envoyer un message avec un recrutement séduisant.

Ces dernières semaines, de nombreux noms ont déjà commencé à circuler. C'est plutôt logique puisque l'OM doit multiplier les pistes. En effet, la formation phocéenne sera forcément moins attractive que certains grands clubs européens, surtout sans Ligue des Champions. Mais les dirigeants phocéens ont une idée en tête bien précise : se concentrer sur la Ligue 1 et les joueurs français évoluant à l'étranger.

L'OM veut recruter en L1 et français

«Nous travaillons prioritairement sur le marché local, L1 et Français de l'étranger. Nous avons aussi vu beaucoup de matchs de Ligue Europa. Rudi et moi déterminons les profils puis nous comparons avec les informations recoupées par nos recruteurs» , a confié Andoni Zubizarreta dans un entretien accordé au Journal du Dimanche. Le directeur sportif assure aussi avoir débuté les discussions pour conserver Bafétimbi Gomis et William Vainqueur, respectivement prêtés par Swansea et l'AS Rome.

Concernant les possibles recrues, plusieurs noms correspondant au profil de joueurs recherchés ont déjà été évoqués. On pense notamment au défenseur et à l'attaquant d'Arsenal, Laurent Koscielny et Olivier Giroud, aux milieux niçois Jean-Michaël Seri et nantais Valentin Rongier, ou encore aux gardiens Steve Mandanda (Crystal Palace) et Alban Lafont (Toulouse), pour ne citer qu'eux.

A. Zubizarreta - «si Morata est à vendre 30 M€...»

L'OM compte notamment séduire les jeunes talents en leur proposant un tremplin avant de rejoindre un grand club étranger. «Je trouve notre projet attractif pour les talents français qui peuvent passer trois ou quatre saisons chez nous avant d'aller en Premier League. C'est ce que nous avons dit à Morgan Sanson. Marseille a tout pour épanouir des joueurs comme lui» , explique l'Espagnol. Cela n'empêchera pas l'OM de tenter un gros coup si une belle occasion se présente.

«Ma priorité est de bâtir une équipe solide, pas de trouver le joueur qui fera vendre plus de maillots, même si ce n'est pas incompatible. Evidemment, si j'apprends demain que Morata est à vendre 30 millions d'euros, je regarderai. Mais je ne crois pas que ça arrivera...» , a-t-il lâché. Si les Olympiens sont à la recherche d'un buteur de renom pour mener l'attaque marseillaise la saison prochaine, trouver la perle rare ne sera pas chose évidente. Mais c'est aussi sur sa capacité à réaliser de jolis coups que Zubizarreta sera jugé.

