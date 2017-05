Lyon : Aulas dévoile une piste offensive !

Eliminé par l'Ajax Amsterdam en Ligue Europa, l'Olympique Lyonnais aura tout de même profité de cette double confrontation pour observer Kasper Dolberg. L'attaquant danois plaît sérieusement au club rhodanien, comme l'a affirmé Jean-Michel Aulas.

Le jeune Dolberg brille avec l'Ajax Amsterdam

L'été risque d'être agité à l'Olympique Lyonnais. Privé de Ligue des Champions la saison prochaine, le club rhodanien pourrait perdre plusieurs éléments importants, désireux d'évoluer un cran au-dessus en rejoignant un très grand club européen. On pense notamment à Alexandre Lacazette, Corentin Tolisso ou encore Maxime Gonalons. Bien évidemment, c'est le départ du premier qui laisserait le plus grand vide à l'OL.

S'il espère conserver son buteur auteur de 33 buts en 43 matchs toutes compétitions confondues cette saison, Jean-Michel Aulas est bien évidemment conscient qu'il doit tout de même préparer son éventuel départ. «Ce serait une faute professionnelle de ne pas y avoir réfléchi. On a un certain nombre d'hypothèses liées aux joueurs qui voudront ou non partir. Ceci étant, le recrutement a déjà avancé» , a indiqué le président de l'OL jeudi soir.

Aulas séduit par Dolberg

Justement, ces hypothèses concernent notamment des joueurs de l'Ajax Amsterdam, qui ont brillé face à Lyon en demi-finales de la Ligue Europa (4-1, 1-3). «L'Ajax a trois excellents attaquants. Ce sont des joueurs qui soit nous ont intéressés, soit nous intéressent» , a avoué Aulas. Si Amin Younes et Bertrand Traoré plaisent entre Rhône et Saône, la principale cible se nomme Kasper Dolberg (19 ans), auteur de deux buts face à l'OL et de 22 réalisations en 46 rencontres cette saison.

«Dolberg est intéressant» , a reconnu le président de Lyon. «Pour que Dolberg soit une excellente recrue, il faudrait qu'Alexandre ait envie de s'en aller... Ils pourraient aussi jouer ensemble» , a lâché JMA. Le patron des Gones aura-t-il les moyens de se payer un joueur pour lequel le Milan AC est prêt à mettre 25 millions d'euros sans la vente de son meilleur buteur ? La tâche s'annonce rude.

Dolberg n'est pas pressé de partir...

En parallèle, il faudra aussi convaincre Dolberg. Et ce ne sera visiblement pas simple... «Je vais rester la saison prochaine à l'Ajax. Autrement dit, si je peux rester... Je veux continuer sur cette voie, faire mieux et marquer encore plus de buts» , a assuré le Danois au média EFL Voetbal Magazine. Reste à savoir si l'Ajax peut résister à de belles offres pour son joueur, sous contrat jusqu'en 2021. L'OL aurait tort de ne pas tenter le coup.

