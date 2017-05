Lyon : une saison ratée ? Romain Rigaux - Actu Ligue 1, Mise en ligne: le 12/05/2017 à 09h50 Par Taille du texte: Email Imprimer Partager: Taille du texte: Partager: Eliminé en demi-finale de la Ligue Europa, l'Olympique Lyonnais a dit adieu à ses derniers espoirs de disputer la Ligue des Champions la saison prochaine. Quasiment assuré de terminer 4e de Ligue 1, l'OL peut déjà faire un bilan de son exercice 2016-2017. La déception des Lyonnais, éliminés en demi-finale de la C3 Si près et pourtant si loin... Giflé à l'aller (1-4), l'Olympique Lyonnais est presque parvenu à renverser l'Ajax Amsterdam en demi-finale retour de la Ligue Europa jeudi. Mais sa victoire 3-1, qui aurait pu être plus importante avec plus de réalisme, ne lui permet pas d'accéder à la finale. Ainsi, les derniers espoirs d'une qualification pour la Ligue des Champions se sont envolés hier soir au Parc OL. Saison «médiocre» ou «réussie» ? Si disputer une demi-finale de Coupe d'Europe est une superbe performance, peut-on vraiment se satisfaire de la saison de Lyon ? Quatrième à 14 points du podium, éliminé dès les 16es de finale de la Coupe de France et les 8es de la Coupe de la Ligue, le club rhodanien terminera cet exercice sans le moindre trophée. «C'est un beau parcours en Ligue Europa mais ce n'est pas suffisant. C'est une saison médiocre» , reconnaît Mathieu Valbuena dans des propos rapportés par RMC. Pourtant, Jean-Michel Aulas tient un tout autre discours. «Il faut retenir une saison où on fera probablement autant de points que l'année dernière avec un meilleur niveau. C'est une saison réussie. Elle aurait pu être meilleure, on aurait pu aller en finale de la Ligue Europa et l'emporter» , a indiqué le président de l'OL après le match. Avec 13 défaites à deux journées de la fin du championnat, difficile tout de même de s'enthousiasmer sur le parcours des Lyonnais en Ligue 1. Genesio confirmé Lyon avait tout misé sur la Ligue Europa pour cette fin de saison, mais ce n'est pas passé. «On va se qualifier pour la 21e fois de suite pour une compétition européenne. On sait que quand on est en Ligue des Champions c'est mieux (…), mais la Ligue Europa est une compétition formidable» , a positivé JMA au micro de beIN Sports. Avant de confirmer Bruno Genesio : «Ce sera bien sûr avec Bruno Genesio la saison prochaine.» Critiqué pour certains de ses choix tactiques cette saison, Genesio conserve la confiance de son président. Même si, en interne, son cas fait débat. L'Equipe affirme que l'OL «devrait entamer une réflexion sur son avenir à court terme, et le cas de Genesio sera inévitablement évoqué.» D'ailleurs, l'agent Jean-Pierre Bernès aurait déjà soufflé les noms de deux de ses clients : Jocelyn Gourvennec et Laurent Blanc. Mais le premier devrait prolonger à Bordeaux tandis que le second pense plutôt à l'étranger. Quels départs ? Une autre question se pose : quel sera l'effectif de l'OL la saison prochaine ? Les départs d'Alexandre Lacazette et Corentin Tolisso, deux joueurs très convoités, semblent quasiment inévitables, surtout avec l'absence de Ligue des Champions. En fin de contrat, Rachid Ghezzal va partir. Nabil Fekir peut aussi s'interroger sur son avenir, tout comme Maxime Gonalons. «Je ne veux pas rester à Lyon si les ambitions sont à la baisse» , a lâché le capitaine lyonnais dans les colonnes du Progrès mercredi. «Le recrutement est déjà avancé. On a la capacité économique de développer et prolonger l'aventure et l'année prochaine Lyon sera présent avec la volonté de s'approcher des trois premiers en Championnat et aller loin en Ligue Europa» , a annoncé Aulas. S'il existe quelques inquiétudes, la détermination et l'optimisme du président lyonnais devraient tout de même rassurer, un peu, les supporters de l'OL. Et vous, comment jugez-vous la saison de Lyon ? N'hésitez pas à réagir et à débattre dans l'espace «Ajouter un commentaire» ...





