ASSE : Galtier quitte les Verts ! (officiel)

Le semblant de suspense qu'il restait a pris fin ce mardi. Christophe Galtier quittera son poste d'entraîneur de l'AS Saint-Etienne à l'issue de la saison. Le club du Forez vient d'officialiser l'information. Bernard Caïazzo n'a pas manqué de rendre un vibrant hommage à son technicien.

Christophe Galtier, un départ enfin officialisé.

Comme prévu, Christophe Galtier ne sera plus l'entraîneur de l'AS Saint-Etienne la saison prochaine. Alors qu'il lui restait un an de contrat, le technicien, ne se sentant plus en mesure de faire progresser son équipe et ayant par ailleurs envie de relever un nouveau défi, très probablement en Angleterre, a décidé de stopper là une aventure débutée d'abord comme adjoint en fin d'année 2008, puis comme entraîneur principal un an plus tard.

Après avoir timidement démenti il y a quelques jours, Galtier a finalement annoncé son départ à ses joueurs ce mardi matin. Peu de temps après, l'ASSE a officialisé l'information sur son site Internet. «Christophe Galtier a décidé de quitter ses fonctions d'entraîneur à la fin de cette saison. Cette décision a été prise en plein accord avec Bernard Caïazzo, président du conseil de surveillance de l'AS Saint-Etienne et Roland Romeyer, président du directoire» , peut-on lire dans un communiqué.

«Un départ inéluctable»

«Diriger l'ASSE pendant plus de sept ans a été un honneur et une fierté. Je remercie l'ASSE de m'avoir permis de grandir en tant qu'entraîneur» , a tenu à faire savoir le principal intéressé, dont le travail a été salué par ses deux présidents. Et notamment Caïazzo qui a rendu un vibrant hommage à son technicien sur le site officiel des Verts.

«Ce 9 mai n'est pas un bon jour pour moi avec l'annonce redoutée de la décision de Christophe Galtier de quitter l'ASSE, annonce d'entrée le dirigeant stéphanois. Pourtant, mon affection pour le coach, après toutes ces années passées ensemble, m'oblige à accepter cette décision comme un père accepte que son fils quitte le foyer familial. Après tant d'années ensemble, ce départ était inéluctable cette saison ou la prochaine.»

Dupraz, Berizzo... Qui pour lui succéder ?

«Je suis sûr qu'un jour, Christophe reviendra à l'ASSE, a poursuivi Caïazzo. Je suis sûr aussi qu'entretemps, il aura encore grandi et l'ASSE également. Sachons tous ensemble rendre hommage dimanche contre le PSG à un homme d exception. On pourra retrouver un coach peut-être meilleur mais ce sera presque impossible de retrouver un homme avec autant de valeurs. Par décence et respect, l'ASSE attendra l'hommage de dimanche avant de parler avec d'autres entraîneurs.»

Après dimanche, les discussions débuteront peut-être avec Pascal Dupraz (Toulouse) et Eduardo Berizzo (Celta Vigo), la direction stéphanoise n'ayant pas encore tranché entre un technicien français expérimenté et un étranger sur la montante. Philippe Montanier (libre) et Claude Puel, s'il venait à être remercié par Southampton, pourraient également représenter des pistes.

