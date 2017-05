Equipe de France (U20) : Mbappé, Tousart, Gnagnon... Batelli s'en souviendra

Ce lundi, le sélectionneur de l'équipe de France U20 Ludovic Batelli a dévoilé sa liste pour le Mondial en Corée du Sud. Une mission complexe pour le technicien confronté à plusieurs obstacles pour des joueurs majeurs comme Kylian Mbappé, Maxime Lopez ou Joris Gnagnon.

Batelli n'a pas pu convoquer Mbappé ni Lopez.

Ça y est, on connaît les noms des 21 Français retenus pour disputer le Mondial U20 en Corée du Sud du 20 mai au 11 juin. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que la mission de Ludovic Batelli n'était pas simple.

Le sélectionneur tricolore le savait, il pouvait se heurter au refus de l'Olympique de Marseille concernant le milieu Maxime Lopez (19 ans), effectivement bloqué par ses dirigeants. Quant à Kylian Mbappé (18 ans), c'est carrément Didier Deschamps qui est intervenu.

Deschamps compte sur Mbappé

En vue du rassemblement des Bleus en juin, le patron de l'EdF a souhaité conserver le Monégasque à sa disposition. Pas de quoi embêter Batelli. «Mbappé est venu en mars et en juin. Depuis, on ne l'a plus vu, s'est amusé le sélectionneur des U20. Quand on lui ouvre la porte, vous ne le revoyez plus. Il s'est engouffré, il se faufile, c'est parti ! Je suis très heureux, très fier de l'avoir eu et de ce qui lui arrive. Si les joueurs peuvent aller très vite en haut, tant mieux.»

Tousart, c'est risqué

Autre cas particulier, celui de Lucas Tousart. En effet, le milieu défensif ne sera libéré que si l'Olympique Lyonnais n'atteint pas la finale de l'Europa League. «Je prends un risque je le sais, a commenté Batelli. J'ai alerté ma direction. S'il se qualifie avec l'OL, on part à 20. Le résultat du match aller m'a fait prendre ce risque. Il voulait vraiment venir avec nous.» Battus 4-1 par l'Ajax Amsterdam en demi-finale aller, les Gones ont peu de chances de renverser la situation jeudi (21h05) au Parc OL.

Le malentendu avec Gnagnon

Enfin, l'épisode le plus surprenant concerne Joris Gnagnon (20 ans). Prêt à convoquer le défenseur central de Rennes, le sélectionneur s'est heurté au refus du Franco-Ivoirien qui préfère représenter les Eléphants. C'est du moins ce que Batelli a cru comprendre. Car de son côté, le principal intéressé a assuré que son choix n'était pas définitif. «J'attends la fin de saison pour prendre ma décision» , a corrigé le natif de Bondy, alors qu'il pouvait très bien jouer le Mondial et se décider ensuite. Quoi qu'il en soit, l'EdF U20 a les joueurs pour réaliser un bon tournoi.

Les 21 Français convoqués :



Lafont, Bernardoni, Braat - Boscagli, Diop, Kwateng, Michelin, Onguéné, Pierre-Gabriel, Severin - Fuchs, Harit, Nkunku, Poha, Sissoko, Tousart - Augustin, Blas, Saint-Maximin, Terrier, Thuram.