Montpellier : sur le départ, Boudebouz sait ce qu'il veut

Auteur d'une excellente saison avec Montpellier, Ryad Boudebouz ne sera pas retenu par ses dirigeants cet été. Ça tombe bien, le milieu offensif a des envies d'ailleurs. Mais pour sa prochaine destination, l'international algérien est exigeant et sait précisément ce qu'il veut.

Ryad Boudebouz veut jouer la Ligue des Champions.

Ce n'est un secret pour personne, Ryad Boudebouz (27 ans) joue ses derniers matchs avec Montpellier. Sous contrat jusqu'en 2019, le meneur de jeu bénéficie d'un bon de sortie. Oui, mais pour aller où ? Si le président Louis Nicollin le voit déjà en Premier League, pour des raisons financières bien sûr, l'ancien Bastiais se montre moins catégorique.

Boudebouz prévient ses prétendants

«Franchement, j'ai envie d'avoir un nouveau challenge, de voir autre chose et de continuer à m'épanouir même si c'est à l'étranger, a confié l'Héraultais dans un entretien accordé à beIN Sports. Je n'écarte rien, je reste ouvert à toute proposition.» A condition que le club en question respecte ses critères. Parmi eux, la philosophie de jeu influencera considérablement son choix.

«J'aimerais que ce soit un club qui joue au foot avec un coach qui fait ressortir les ballons, a réclamé le Fennec. Je veux jouer, faire ce que je sais faire. Je ne vais pas aller dans un club où ça va dégager devant. Je servirais à quoi dans l'équipe ?» Du coup, Boudebouz, considéré comme l'un des meilleurs dribbleurs du championnat, a cité le nom d'un club de Ligue 1 susceptible de lui plaire.

Un club de L1 correspond au profil

«Nice, c'est vrai que ça joue au ballon», a avoué le gaucher qui sait que le Gym disputera au moins le troisième tour préliminaire de la plus prestigieuse des compétitions européennes. «J'ai envie d'aller le plus haut possible, a annoncé le natif de Colmar. Quand je vois les mecs jouer la Ligue des Champions, je me dis : «pourquoi moi je ne la joue pas ?» »

«Sans être prétentieux ni manquer de respect à personne, j'ai envie d'entendre la musique le mardi ou mercredi soir pour jouer la LdC. J'ai bien joué la Coupe du monde... Pour moi, ce serait un gros regret de ne pas la jouer», a conclu Boudebouz, pensant mériter une formation plus ambitieuse après sa belle saison (11 buts et 8 passes décisives en L1).

Pour le moment, ses prétendants annoncés (Lyon, Lazio Rome, Villarreal, Celta Vigo, West Bromwich Albion et Newcastle) ne correspondent pas forcément au profil recherché. Mais nul doute que d'autres clubs se pencheront sur son dossier même si Montpellier réclame au moins 15 millions d'euros pour son transfert.

