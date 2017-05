Transfert : Monaco veut encore chiper un jeune à l'OL !

En fin de contrat stagiaire en juin, le latéral Jordy Gaspar ne parvient pas à s'entendre avec l'Olympique Lyonnais pour passer professionnel. Convaincue du potentiel du jeune joueur, l'AS Monaco entend bien s'engouffrer dans la brèche pour réaliser un joli coup presque gratuitement !

Jordy Gaspar sur le départ à Lyon.

Les jeunes pousses de l'Olympique Lyonnais ont décidément la cote du côté de l'AS Monaco. Et après le coup de maître Anthony Martial en 2013 et le flop Farès Bahlouli deux ans plus tard, le club princier compte bien mettre à nouveau la main sur un jeune Gone l'été prochain. Et à moindre frais cette fois !

Apparu à trois reprises cette saison toutes compétitions confondues et en fin de contrat stagiaire en juin, le latéral polyvalent Jordy Gaspar (20 ans) se dirige en effet vers un départ du Rhône. Les positions des différentes parties au sujet de la signature d'un premier contrat professionnel paraissent trop éloignées. Du coup, certains prétendants se tiennent à l'affût pour recruter le joueur en qualité d'agent libre. Parmi eux, figure donc l'ASM. Convaincu du potentiel du Gone, qu'il suit depuis plusieurs années, l'actuel leader du championnat compte bien avancer sur ce dossier, révèle le quotidien L'Equipe ce mercredi.

Gaspar et Monaco déjà d'accord ?

Même si la présence de Djibril Sidibé et d'Almamy Touré à droite, son couloir de prédilection, complique les choses, l'intéressé aimerait rester en France et considérerait un mouvement vers l'ASM d'un bon oeil. Comme il a l'habitude de le faire avec ses jeunes, le club du Rocher pourrait prêter le Lyonnais dans un club intermédiaire pour lui permettre de progresser. D'après le site Foot Mercato, Gaspar et Monaco seraient même d'accord sur les bases d'un contrat de 3 ans !

A Lyon, la pilule aurait du mal à passer…

A coup sûr, une telle transaction n'améliorerait pas les relations déjà froides entre l'OL et son homologue princier, également positionné pour accueillir l'ailier Rachid Ghezzal, susceptible de partir lui aussi gratuitement. Pour Gaspar, le vice-champion de France en titre devrait se contenter d'une indemnité de formation, comprise entre 450 000 et 500 000 euros... Méfiance cependant puisque l'ASM n'est pas seule sur les rangs.

Dans le coup depuis plusieurs mois, Bournemouth ne lâche pas l'international français U20 et lui aurait même soumis une belle proposition tout en lui garantissant du temps de jeu. Un autre club anglais (Téléfoot parlait récemment de Liverpool) aurait également manifesté son intérêt, tandis que le Milan AC se trouve aussi à l'affût. Nul doute que l'OL préférerait voir ce jeune prometteur rejoindre une de ces destinations à l'étranger.

D'après vous, l'ASM représente-t-elle une bonne destination pour Jordy Gaspar ? N'hésitez pas à réagir et à débattre dans l'espace «Ajouter un commentaire» …