PSG : Emery érige Seri en priorité, la piste Bakayoko refroidie

Pour renforcer l'entrejeu, le Paris Saint-Germain et l'entraîneur Unai Emery en tête auraient fait du milieu de terrain de Nice, Jean-Michaël Seri, leur priorité pour l'été prochain. Dans le même temps, la piste Tiémoué Bakayoko (Monaco) s'éloigne.

Seri a la cote en cette fin de saison.

Après le fiasco en Ligue des Champions et la très probable perte du titre en Ligue 1, d'importants changements sont attendus l'été prochain dans l'effectif du Paris Saint-Germain. Secteur déjà très concurrentiel, le milieu de terrain ne devrait pas échapper au grand remue-ménage.

Grzegorz Krychowiak voire Blaise Matuidi appelés à changer d'air, au moins un renfort devrait débarquer à ce poste. Et contrairement à ce qu'avançait L'Equipe mardi, il ne devrait pas s'agir du milieu de terrain de l'AS Monaco, Tiémoué Bakayoko (22 ans). «Certains médias assurent que Tiémoué a rencontré des dirigeants parisiens pour discuter d'un transfert. Cette affirmation est totalement fausse et sans aucun fondement», a rectifié le frère et conseiller du Tricolore, Abdoulaye Bakayoko, auprès de l'AFP.

Emery pousse pour l'Ivoirien !

Et pour cause, l'ancien Rennais ne constituerait pas en réalité la priorité du club de la capitale à ce poste, confirme ce mercredi le quotidien Le Parisien, en expliquant que ce statut revient au Niçois Jean-Michaël Seri ! Auteur d'une superbe saison avec 6 buts et 10 passes décisives en 31 matchs de Ligue 1, l'Ivoirien de 25 ans aurait les faveurs de l'entraîneur francilien Unai Emery. L'ancien coach du FC Séville aurait lui-même transmis le nom de l'Aiglon au directeur du football, Patrick Kluivert, en vue de la saison prochaine !

A terme, le technicien espagnol considérerait Seri comme le successeur de Thiago Motta, en fin de contrat en juin mais parti pour prolonger. Autre donnée de taille dans ce dossier : pressenti pour devenir le nouveau directeur sportif du PSG, Antero Henrique connaît Seri pour l'avoir côtoyé durant son passage à la réserve du FC Porto en 2012-2013.

Le Barça comme concurrent ?

Pas insensible, l'Azuréen commentait la rumeur Paris en déclarant récemment dans les colonnes de Onze Mondial, «bah si c'est vrai, tant mieux parce que ça me plairait de jouer avec Marco (Verratti)». Si le quadruple champion de France en titre a largement les moyens de concrétiser cette piste, il devra néanmoins rester sur ses gardes. D'abord parce que le FC Barcelone, entre autres, rôde dans ce dossier et aurait fait de l'Eléphant son plan B s'il échoue à attirer… Verratti. Ensuite parce que Seri ne semble pas tenir à un départ à tout prix. Le Niçois dispose tout de même d'une clause libératoire sous seing privé chiffrée à 40 millions d'euros, mais Le Parisien avance que le Gym pourrait ouvrir les négociations dès 25 M€. Un tarif largement abordable pour le PSG.

