OM : Paletta, une belle affaire à saisir au Milan AC ?

Pour renforcer son secteur défensif cet été, l'Olympique de Marseille songe à Gabriel Paletta. Apprécié de l'entraîneur olympien Rudi Garcia, le défenseur central du Milan AC a le profil d'une recrue intéressante sportivement et financièrement.

Paletta plaît à l'OM

Si le recrutement d'un avant-centre d'envergure est attendu cet été, l'Olympique de Marseille doit renforcer d'autres postes, notamment en défense. Ce lundi, une nouvelle piste fait son apparition du côté de la cité phocéenne : Gabriel Paletta. Il s'agit d'un défenseur central de 31 ans évoluant au Milan AC.

Selon Tutto Mercato Web, l'OM est très intéressé par l'Italo-Argentin qui avait tapé dans l'oeil de Rudi Garcia lorsqu'il était sur le banc de l'AS Rome. Prêté la saison passée à l'Atalanta Bergame, Paletta a su gagner ses galons de titulaire chez les Rossoneri depuis le début de l'exercice (27 titularisations en Serie A). Il s'agirait d'une recrue d'expérience et aguerrie tactiquement.

Evalué à 6,5 M€

Certes moins clinquant qu'un Laurent Koscielny (Arsenal), contacté par Marseille, Paletta apparaît néanmoins comme une cible plus abordable financièrement. Sous contrat jusqu'en juin 2018, l'international italien (4 sélections) est actuellement évalué à 6,5 millions d'euros par Transfermarkt. De plus, il ne sera pas retenu par le Milan AC cet été à un an de la fin de son contrat s'il ne prolonge pas.

D'après le média italien, l'ancien Parmesan attend un signe de sa direction pour prolonger. Mais avec le rachat du club lombard et le début d'un nouveau projet, il n'est pas certain que le natif de la province de Buenos Aires fait partie des plans des nouveaux dirigeants, prêts à dépenser beaucoup d'argent cet été pour replacer les Rossoneri en haut de l'affiche. L'OM en profitera-t-il ? Le coup est à tenter.

Un défenseur sobre et puissant

Champion du monde U20 en 2005 avec Lionel Messi et Sergio Agüero, Paletta a rejoint Liverpool en 2006 où il a très peu joué. Un départ en Angleterre trop jeune suivi par un retour au pays concluant à Boca Juniors, avant de retenter sa chance en Europe sous les couleurs de Parme. Une réussite puisqu'il devient rapidement un élément incontournable et Roberto Donadoni le décrivait comme l'un des «tout meilleurs défenseurs du championnat» .

Vendu au Milan AC suite aux problèmes financiers de Parme en 2015, Paletta n'a pas immédiatement convaincu et doit s'exiler un an à l'Atalanta Bergame avant de revenir en Lombardie pour enfin s'imposer dans le onze de départ. Joueur très professionnel et travailleur, il propose un profil de défenseur puissant, très bon dans le marquage, sobre balle au pied et excellent dans le jeu aérien. Un défenseur un peu à l'ancienne qui ne ferait pas tâche dans l'arrière-garde olympienne.

