ASSE : Galtier reconnaît un recrutement offensif raté... Romain Rigaux - Actu Ligue 1, Mise en ligne: le 01/05/2017 à 12h03 Par Taille du texte: Email Imprimer Partager: Taille du texte: Partager: 7e de Ligue 1, l'AS Saint-Etienne n'est pas certaine de jouer une Coupe d'Europe la saison prochaine. La faute à une saison marquée par des lacunes offensives trop importantes. Le résultat d'un recrutement décevant, comme le reconnaît Christophe Galtier. L'entraîneur de Saint-Etienne Christophe Galtier L'AS Saint-Etienne retrouvera-t-elle l'Europe la saison prochaine ? Pas sûr. A trois journées de la fin et avec un match en moins, l'ASSE occupe la 7e place de Ligue 1 à six points de la 6e place occupée par l'OM, qui peut devenir qualificative pour la Ligue Europa en cas de sacre du PSG en finale de la Coupe de France contre Angers. Mais avec Monaco, Bordeaux et Paris notamment à affronter, les Verts ont un mince espoir. Galtier et les lacunes offensives Si le club forézien ne peut avoir de regrets en Ligue Europa avec une élimination en 16es de finale contre Manchester United (0-3, 0-1) et une première place de sa poule, force est de constater que cette 7e place en championnat est loin d'être imméritée. Cette saison, les Stéphanois ont rarement offert un grand spectacle et ont affiché bien trop de lacunes offensives pour faire mieux, avec seulement 38 buts inscrits en 34 matchs de Ligue 1. «L'émotion dans le football, c'est quand il y a des buts, et malheureusement dans ce secteur là on a du mal» , a reconnu Christophe Galtier sur le plateau du Canal Football Club. «Quand on enchaine trois saisons à 55 matchs, vous êtes victimes de la fatigue, des blessures et d'un effectif affaibli» , a-t-il poursuivi pour justifier la petite forme de ses joueurs. Mais il ne s'agit pas de l'unique raison. Un meilleur buteur à 7 buts L'entraîneur stéphanois a également admis des erreurs de casting dans le recrutement récent. «On ne peut pas dire que ce soit une grande réussite, je vous l'accorde. C'est difficile, le club est en train de monter une structure avec une cellule de recrutement» , a indiqué le coach des Verts. En championnat, le meilleur buteur se nomme Romain Hamouma avec 7 buts. C'est peu... Derrière, on retrouve Robert Beric (5 buts). Loïc Perrin, pourtant défenseur, fait ensuite aussi bien que Nolan Roux et Kevin Monnet-Paquet avec 4 réalisations. Des éléments comme Alexander Søderlund, Oussama Tannane ou encore Henri Saivet n'ont pas répondu aux attentes avec seulement un petit but au compteur en championnat. Améliorer la détection Si l'ASSE doit donc corriger le tir cet été, les moyens resteront limités pour renforcer ce secteur offensif. Les Verts ont donc dû revoir leur feuille de route. Objectif : être plus performant dans la détection des jeunes talents. «Évidemment que l'on n'a pas l'argent pour aller acheter les grands joueurs, mais on doit être beaucoup plus performants pour dénicher de jeunes talents qui vont amener de la plus-value» , a expliqué Galtier. Mais récolter les fruits d'une politique basée sur la jeunesse demande du temps. L'AS Monaco a réussi ce pari mais les dirigeants monégasques ont eu des moyens bien plus importants pour renforcer leur effectif dans un premier temps avec des joueurs comme Radamel Falcao, James Rodriguez et Joao Moutinho, avant de réaliser de grosses plus-values afin de réinvestir l'argent sur des pépites. Pour l'ASSE, le processus risque d'être bien plus long. Comment jugez-vous la saison de Saint-Etienne ? N'hésitez pas à réagir et à débattre dans l'espace «Ajouter un commentaire» ...





Partager sur FacebookPartager sur TwitterPartager sur Google+ Un problème avec cet article ? Prévenez-nous en cliquant sur ce lien





Publiez un commentaire avec votre compte Facebook, Yahoo, Hotmail ou AOL AIDE REAGISSEZ : Communauté FACEBOOK Communauté DISQUS Pour signaler un abus, contactez moderation@maxifoot.fr



REAGISSEZ : Communauté FACEBOOK Communauté DISQUS