PSG : outre le titre, les Parisiens ont aussi perdu leurs nerfs à Nice...

En plus de la défaite lourde de conséquences dimanche à Nice (1-3) à l'occasion de la 35e journée de Ligue 1, les joueurs du Paris Saint-Germain se sont distingués par un comportement condamnable qui les a conduits à finir le match à neuf.

Edinson Cavani et Thiago Motta très nerveux à Nice.

Battu 3-1 par l'OGC Nice dimanche, le Paris Saint-Germain a vraiment bu le calice jusqu'à la lie. En plus d'encaisser ce revers probablement rédhibitoire dans la course au sacre en Ligue 1, le quadruple tenant du titre a complétement perdu les pédales et affiché un visage vraiment pas exemplaire alors que le match (et sa couronne) lui échappait.

A 0-2, les Franciliens se sont signalés par plusieurs vilains tacles, dont celui violent de Julian Draxler sur Younès Belhanda juste avant l'heure de jeu. Dans la foulée, Edinson Cavani n'hésitait pas à bousculer l'entraîneur azuréen Lucien Favre pour s'emparer du ballon sur une remise en jeu…

Motta s'invite en pleine interview !

Alors que les tensions continuaient à grimper, les visiteurs ont complètement perdu leurs nerfs dans les dernières minutes. Après plusieurs accrochages, Thiago Motta a fini par adresser un coup de tête au Niçois Paul Baysse à la suite d'un coup-franc ! Le milieu de terrain a logiquement été exclu et suivi par Angel Di Maria qui a lui aussi vu rouge dans les dernières secondes, laissant Paris à neuf après un tacle très en retard sur Arnaud Souquet. Et les esprits ne se sont pas calmés après la rencontre !

Alors que Baysse se trouvait en pleine interview, Motta ne s'est pas gêné pour l'interpeller en zone mixte en lui signifiant le fond de sa pensée. «Ça va le visage ? J'espère que ça va pas rester six mois», a ironisé l'ancien Barcelonais dans un échange filmé par Canal+ ! Pour Motta, comme souvent au centre des tensions, le Niçois est un comédien !

Riolo dépeint des «enfants capricieux»

«Baysse a passé tout le match à provoquer certains joueurs, à mettre la pression à l'arbitre aussi, mais vous avez vu qu'il n'a rien (après son coup de tête, ndlr). Il a fait un bon théâtre aujourd'hui, il faut le féliciter pour ça aussi», a ironisé l'international italien devant la presse. «Moi j'ai essayé tout le match d'aider l'arbitre en calmant mes joueurs. On voulait jouer au foot mais des garçons comme lui ont essayé de provoquer des joueurs du Paris Saint-Germain.»

Même s'il faut reconnaître que Baysse en a sans doute rajouté et que les locaux, Mario Balotelli en tête, ne se sont pas faits prier pour provoquer leurs adversaires, et même si l'arbitre a oublié un penalty pour une faute de Dalbert sur Draxler, la réaction des Parisiens a tout de même semblé disproportionnée, comme n'a pas manqué de le souligner le chroniqueur Daniel Riolo.

«Le PSG est nerveux. Le titre lui file sous le nez. La seule réaction parisienne, c'est celle du désarroi, des fautes inutiles. Quand il est en difficulté, le PSG n'y arrive pas. Il n'est pas fait pour souffrir, il ne sait pas souffrir. Il n'a pas les hommes pour ça ! Les Parisiens sont des enfants capricieux», a taclé l'éditorialiste sur les ondes de RMC. Comme au Camp Nou face au FC Barcelone (1-6), Paris a encore affiché une fébrilité mentale inquiétante…

