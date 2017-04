OM : Koscielny, Fabregas... Le club phocéen ne s'interdit rien !

Pour le premier mercato d'été de l'ère Frank McCourt, l'Olympique de Marseille a l'intention de frapper fort sur le marché des transferts. Ambitieux, le club phocéen se serait renseigné pour le défenseur central d'Arsenal Laurent Koscielny et le milieu de Chelsea Cesc Fabregas.

Cesc Fabregas plaît à l'Olympique de Marseille.

Avec le recrutement de Dimitri Payet cet hiver, l'Olympique de Marseille a annoncé la couleur concernant ses nouvelles ambitions. Et cet été, avant la première «vraie» saison sous le commandement du propriétaire Frank McCourt, le club phocéen a prévu de frapper fort pour retrouver les sommets du championnat de France.

Koscielny a bel et bien été contacté...

Si l'actuel 6e de Ligue 1 va chercher à recruter un attaquant de renom pour incarner son projet, le secteur défensif sera un véritable chantier pour les dirigeants olympiens. Dans cette optique, le nom du défenseur central d'Arsenal Laurent Koscielny a été mentionné ces dernières semaines. Et d'après les informations de Téléfoot, l'international tricolore a bel et bien été contacté par l'OM.

Sur ce dossier, Marseille disposerait d'un concurrent de taille puisque Manchester City se trouverait aussi à l'affût pour le Français. Si l'avenir de Koscielny resterait lié à celui de l'entraîneur Arsène Wenger, on voit tout de même mal les Gunners laisser filer le patron de leur défense, qui a prolongé en janvier dernier jusqu'en 2020. Mais dans l'hypothèse d'un départ de Wenger, l'OM peut avoir un espoir...

Le rêve Fabregas !

Dans le même temps, Marseille poursuivrait un autre rêve en la personne de Cesc Fabregas ! En perte de vitesse du côté de Chelsea, le milieu de terrain intéresse l'AC Milan, des formations chinoises mais aussi l'OM selon le Corriere della Citta. Les Phocéens pourraient disposer d'un avantage de taille en la personne d'Andoni Zubizarreta. Directeur sportif de l'actuel 6e de Ligue 1, le dirigeant ibérique avait été l'homme à la base du retour de Fabregas au FC Barcelone en 2011.

Malgré tout, cette piste s'annonce très compliquée pour Marseille, à cause de l'éventuelle concurrence d'équipes disputant la Ligue des Champions, comme l'Atletico Madrid, et du salaire de l'ancien joueur d'Arsenal. Même si Koscielny et Fabregas seront des cibles extrêmement difficiles à atteindre, l'OM ne s'interdit rien et c'est aussi le signe de ses nouvelles ambitions élevées...

