Le hold-up lyonnais - Débrief et NOTES des joueurs (SCO 1-2 OL)

Malmené, l'Olympique Lyonnais s'est imposé avec beaucoup de réussite sur la pelouse d'Angers (2-1) ce vendredi, en ouverture de la 35e journée de Ligue 1. Les Gones ont inscrit deux buts chanceux alors que le SCO a dominé la partie mais a manqué de réalisme.

La joie des Lyonnais après le but de Fekir

Ce vendredi soir, l'Olympique Lyonnais ne retiendra que les trois points. Sur la pelouse d'Angers, en ouverture de la 35e journée de Ligue 1, l'OL a livré un match très décevant, bougé par des Angevins bien plus inspirés et présents dans les duels.

Mais avec du réalisme, et beaucoup de chance, le club rhodanien est tout de même parvenu à s'imposer 2-1. Lyon repasse provisoirement à la 4e place alors que le SCO n'a pas encore assuré son maintien.

Lyon dominé mais réaliste

Les Angevins démarraient fort en imposant un pressing qui gênait considérablement les Lyonnais. Le SCO dominait le premier quart d'heure mais manquait de précision dans le dernier geste, alors que l'OL, plus en réussite, profitait d'un moment d'absence de la défense angevine pour ouvrir le score avec beaucoup de réussite. Valbuena était tout heureux de marquer involontairement lorsque le ballon repoussé par Letellier rebondissait sur le Lyonnais avant de franchir la ligne (0-1, 17e).

Derrière, Angers poussait et Diedhiou butait dans la foulée sur Lopes. Incapables de poser le pied sur le ballon, les Gones subissaient les vagues angevines et Toko Ekambi aurait sans doute pu obtenir un penalty sur un tacle mal maîtrisé de Diakhaby. Mais l'arbitre ne bronchait pas. Impérial, Lopes devait encore s'employer devant N'Doye après une relance ratée de sa défense. Et finalement, c'est l'OL qui creusait l'écart sur un coup franc direct de Fekir (0-2, 41e). Deux tirs cadrés, deux buts... Quel réalisme !

Angers relance le suspense et finit à dix

Angers revenait en seconde période avec les mêmes intentions... et plus de réussite. Sur le 8e corner angevin de la partie, N'Doye s'élevait plus haut que tout le monde pour réduire l'écart (1-2, 49e). Malgré un léger mieux dans le jeu, l'OL restait dominé par une formation angevine toujours aussi joueuse mais pas récompensée. Avec notamment la tête de Toko Ekambi sur la barre transversale.

Derrière, le SCO avait plus de mal et était réduit à dix après un carton rouge direct pour Pavlovic suite à une semelle sur Tolisso, sorti sur civière. En infériorité numérique, Angers ne rattrapera pas son retard. Malgré 21 tirs contre 8, les Angevins ont payé leur manque de réalisme face à une équipe lyonnaise insolente de réussite ce soir.

La note du match : 6/10

Des buts, des occasions et une belle ambiance pour un match plaisant. Mais il faut reconnaître que malgré les deux buts lyonnais, ce sont les Angevins qui ont fait le spectacle ce soir en se montrant bien plus inspirés que leurs adversaires, plutôt chanceux.

Les buts :

- Sur un centre involontaire de Cissokho dans sa surface, le ballon est tout proche d'être repris devant le but mais Diedhiou récupère au second poteau. Le ballon est mal dégagé et arrive dans les pieds de Gonalons qui centre fort devant le but. Letellier se jette pour repousser mais le cuir rebondit sur Valbuena avant de finir au fond des filets (0-1, 17e).

- Sur un coup franc excentré à 25 mètres côté droit, Fekir enroule du gauche en direction du premier poteau. Letellier se couche mais se troue et laisse passer le ballon sous ses gants (0-2, 42e).

- Sur un corner tiré par Mangani, N'Doye remporte son duel avec Diakhaby et envoie un boulet de canon de la tête (1-2, 49e).

Les NOTES des joueurs

Maxifoot a attribué une note (sur 10) commentée à chaque joueur.

L'homme du match : Anthony Lopes (7/10)

Si l'OL a longtemps tenu sans encaisser de but en première mi-temps, c'est grâce à son gardien. Il est décisif en remportant son duel face à Diedhiou juste après l'ouverture du score et repousse le tir de N'Doye sur une autre action chaude pour le SCO. S'il ne peut rien sur le but angevin, il a été impeccable dans ses prises de balle.

ANGERS :

Alexandre Letellier (3) : héros en demi-finale de la Coupe de France avec un penalty repoussé, le gardien angevin est malheureux ce soir puisqu'il se loupe complètement sur le deuxième but inscrit sur coup franc par Fekir alors qu'il devait capter le ballon.

Issa Cissokho (5,5) : quelle activité dans son couloir droit ! Il a multiplié les courses vers l'avant pour apporter le danger et délivrer de bons centres. Défensivement, il a fait quelques bons retours pour empêcher les Lyonnais de reprendre le ballon devant le but. On retiendra tout de même que son ballon perdu amène le premier but adverse.

Vincent Manceau (6) : en première période, il a parfaitement lu le jeu pour intercepter les transmissions dans son couloir gauche. Il est resté sérieux défensivement dans le second acte.

Mateo Pavlovic (4) : il a mangé Fekir dans les duels en imposant son physique. Un bon match jusqu'à cette expulsion à la 77e pour une semelle sur Tolisso. Il laisse son équipe à dix alors que l'égalisation était encore possible. Un geste sanctionné dans sa note.

Romain Thomas (6) : un bon match de la part du défenseur angevin, rarement pris à défaut ce soir.

Baptiste Santamaria (6,5) : encore une fois très bon dans l'entrejeu avec un gros travail à la récupération (25 ballons récupérés) et peu de déchet dans ses transmissions. Remplacé à la 70e par Kevin Bérigaud (non noté).

Cheikh Ndoye (7) : une débauche d'énergie incroyable ! Véritable force de la nature, il a dominé ses adversaires dans l'entrejeu et il s'est régulièrement retrouvé en position de tir dans la surface. C'est lui qui réduit l'écart de la tête et il a frappé six fois au but, pour cinq tentatives cadrées !

Thomas Mangani (6) : toujours précieux au milieu, il a fluidifié le jeu grâce à sa qualité de passe. Passeur décisif pour Ndoye sur corner.

Famara Diedhiou (5) : très entreprenant dès les premières minutes, il a fait mal à la défense lyonnaise et il a pesé sur la charnière centrale par ses déplacements et quelques perforations ballon au pied. Malheureusement, il lui a manqué la précision dans le dernier geste avec notamment un duel perdu contre Lopes. On notera sa relance ratée sur le premier but lyonnais. Remplacé à la 57e par Nicolas Pépé (4), auteur d'une entrée décevante avec trop de mauvais choix.

Jonathan Bamba (6,5) : sur la lancée de son match contre Guingamp, il a encore montré de belles choses ce soir. Sa vitesse a fait mal à la défense lyonnaise mais il a aussi su jouer juste pour trouver ses partenaires aux abords de la surface. Il a souvent fait les bons choix. Remplacé à la 73e par Pierrick Capelle (non noté).

Karl Toko Ekambi (5,5) : précieux dans le jeu, il a souvent bien combiné avec ses partenaires et il se procure une grosse occasion sur une tête qui rebondit sur la transversale.

LYON :

Anthony Lopes (7) : lire le commentaire ci-dessus.

Christophe Jallet (6,5) : il a plutôt bien tenu son couloir et réalise un retour décisif devant Mangani qui se présentait seul au but en première mi-temps. Un match sérieux.

Jérémy Morel (5) : le latéral gauche a été souvent abandonné par Valbuena et devait gérer Bamba et les montées de Cissokho. Pas simple, mais il a été précieux dans le jeu aérien dans sa surface.

Nicolas N'Koulou (6) : match sérieux de la part du Camerounais, vigilant pour réaliser des interventions propres et nécessaires.

Mouctar Diakhaby (5) : s'il a récupéré des ballons dans les pieds des attaquants angevins, il en a aussi perdu beaucoup sur ses relances. Dont un qui amène une grosse occasion pour N'Doye.

Maxime Gonalons (5) : le seul à tenir la baraque au milieu de terrain en première période, même s'il a été lui aussi bougé dans les duels.

Lucas Tousart (5) : bougé physiquement durant les 45 premières minutes, il a eu du mal à exister. En seconde période, cela a été mieux avec plus de disponibilité, des ballons grattés et des transmissions plus précises.

Corentin Tolisso (4) : transparent en première période, le milieu lyonnais a été mangé dans les duels. Inefficace à la récupération et dans le jeu, il a connu 45 premières minutes très compliquées. Une sale soirée puisqu'il doit sortir sur civière en seconde période après une semelle de Pavlovic. Remplacé à la 82e par Jordan Ferri (non noté).

Mathieu Valbuena (4,5) : un but pour l'ancien Marseillais mais une copie assez décevante tout de même. S'il s'est procuré une belle occasion en seconde période, il a tout de même eu du mal à peser et il a perdu de nombreux ballons. De plus, il a souvent laisser Cissokho seul dans son couloir. Remplacé à la 73e par Rachid Ghezzal (non noté).

Maxwell Cornet (3,5) : match discret de l'ailier lyonnais qui a souvent repiqué dans l'axe pour laisser son couloir à Jallet mais n'a pas souvent été servi. Remplacé à la 89e par Rafael (non noté).

Nabil Fekir (5) : mangé physiquement dans les duels par Pavlovic et Thomas, l'attaquant lyonnais a vécu une première période pénible sur la pelouse. Mais c'est lui qui creuse l'écart juste avant la pause, avec l'aide du gardien angevin. Du mieux en seconde période, même si on sent bien que ce poste d'avant-centre n'est pas fait pour lui.

ANGERS 1-2 LYON (mi-tps: 0-2) - FRANCE - Ligue 1 / 35e journée

Stade : Stade Raymond Kopa - Arbitre : A. Gautier



Buts : C. N'Doye (49e) pour ANGERS - M. Valbuena (17e) N. Fekir (41e) pour LYON

Avertissements : R. Thomas (51e) , V. Manceau (80e) , pour ANGERS - M. Valbuena (35e) , M. Gonalons (39e) , N. Fekir (44e) , pour LYON - Expulsions : M. Pavlovic (76e) , pour ANGERS



ANGERS : A. Letellier - I. Cissokho , M. Pavlovic , R. Thomas , V. Manceau - C. N'Doye , B. Santamaria (K. Bérigaud, 70e) , T. Mangani - J. Bamba (P. Capelle, 75e) , F. Diedhiou (N. Pépé, 57e) , K. Toko Ekambi



LYON : Anthony Lopes - C. Jallet , N. N'Koulou , M. Diakhaby , J. Morel - M. Gonalons , L. Tousart - M. Cornet (Rafael, 90e) , C. Tolisso (J. Ferri, 82e) , M. Valbuena (R. Ghezzal, 75e) - N. Fekir



