Transfert : OM, PSG, Nice... Seri fait le point Romain Rigaux - Actu Transferts, Mise en ligne: le 27/04/2017 à 14h05 Par Taille du texte: Email Imprimer Partager: Taille du texte: Partager: Auteur d'une très belle saison avec Nice, Jean Michaël Seri est un joueur courtisé pour cet été. S'il n'est pas pressé de partir, le milieu de terrain niçois n'écarte pas totalement un départ. Il évoque aussi les intérêts de l'OM et du PSG. Le Niçois Seri sera courtisé cet été Avec 6 buts et 10 passes décisives en Ligue 1 cette saison, Jean Michaël Seri (25 ans) est l'un des grands artisans du bel exercice de l'OGC Nice, 3e du championnat de France après 34 journées. Ses performances attirent forcément les regards et son nom circule dans plusieurs clubs à l'approche du mercato estival. Seri moins catégorique sur son avenir Il y a quelques jours, Seri écartait l'idée d'un départ cet été. «Il faut récidiver sur plusieurs saisons d'affilée. Donc il n'y a pas de raison pour moi de penser à un départ» , confiait-il à Nice-Matin. Mais dans une interview accordée à Onze Mondial, l'Aiglon est moins catégorique. Il n'est pas pressé de partir mais un beau challenge pourrait le tenter. «Oui mais tu sais, ça va dépendre de beaucoup de choses. Il ne faut pas partir pour partir. Si je pars, ce sera pour rejoindre un club où il y a une réelle envie de jouer au football comme à Nice. Et je ne pars pas pour être sur le banc, je pars uniquement si je sais que je vais jouer» , confie le milieu de terrain. La porte n'est donc pas totalement fermée. L'OM, «un beau projet» Ces dernières semaines, son nom est notamment revenu du côté de Marseille. «Oui, j'ai lu ça. Je ne sais pas d'où ça sort...» , lance-t-il. «D'ailleurs, il y a aussi d'autres clubs cités, en bas de l'article. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de clubs qui me suivent. Mais il n'y a rien de fait. Et surtout, je dois rester focalisé sur l'OGC Nice. Il me reste encore beaucoup de choses à faire ici. Tant que ce n'est pas fini, il ne faut pas penser à autre chose.» Mais l'OM peut-il être un challenge séduisant ? S'il reconnaît que Marseille, 6e de L1, n'est pas forcément mieux que Nice aujourd'hui, le nouveau projet semble l'intéresser. «En plus, le coach Garcia est quelqu'un qui aime jouer. Là, il est en train de lutter pour une place européenne. Je pense que l'an prochain, il va faire un sacré recrutement par rapport au style de jeu qu'il veut mettre en place. L'OM va prendre de gros joueurs, ça va être un beau projet. Et en plus, il y a Payet qui est là-bas» , glisse-t-il. Seri aimerait bien jouer avec Verratti Si l'OM a peut-être une petite chance de l'intéresser cet été, il faudra tout de même de sérieux arguments aux dirigeants marseillais pour le convaincre de quitter un club qui peut disputer la Ligue des Champions. Chose que peut lui proposer aussi le PSG, dont l'intérêt est réel d'après Onze Mondial. «Bah si c'est vrai, tant mieux parce que ça me plairait de jouer avec Marco (Verratti)» , lance Seri. Reste à savoir si Paris peut lui offrir un statut de titulaire qu'il réclame. A l'étranger, Dortmund et Southampton sont aussi sur les rangs. Selon vous, Seri serait-il une bonne recrue pour l'OM ? Au PSG, quel serait son statut ? N'hésitez pas à réagir et à débattre dans l'espace «Ajouter un commentaire» ...





