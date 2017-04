Trophées UNFP : Cavani contre Verratti, B. Silva et Lacazette, Monaco et le PSG en force, un quatuor de classe à l'étranger... Romain Rigaux - Actu Ligue 1, Mise en ligne: le 27/04/2017 à 12h36 Par Taille du texte: Email Imprimer Partager: Taille du texte: Partager: Le syndicat des joueurs professionnels du championnat de France (UNFP) a dévoilé ce jeudi la liste des nommés pour les différents titres décernés aux joueurs et entraîneurs de Ligue 1. Cavani, Verratti, Bernardo Silva et Lacazette s'affrontent pour le trophée de meilleur joueur de L1. Retrouvez aussi les joueurs, entraîneurs et joueuses nommés en Ligue 2 et Division 1. Cavani, le meilleur joueur de la L1 cette saison ? Comme d'habitude à pareille époque, le syndicat des joueurs professionnels du championnat de France (UNFP) a dévoilé la liste des différents nommés pour les Trophées UNFP qui récompensent à chaque fin de saison les meilleurs joueurs, joueuses et entraîneurs de Ligue 1, Ligue 2 et Division 1. Qui peut prétendre à un trophée lors de la cérémonie qui aura lieu le 15 mai à 19h30 ? Cavani pour succéder à Zlatan ? Pour le titre de meilleur joueur de L1, le Parisien Edinson Cavani (30 ans) avec ses 31 buts en 32 matchs semble difficile à aller chercher et pourrait bien succéder à Zlatan Ibrahimovic. Comme un symbole. Il y a bien le talent du Monégasque Bernardo Silva (22 ans) et du Parisien Marco Verratti (24 ans) pour titiller l'Uruguayen, mais pas sûr que cela sera suffisant pour empêcher l'actuel meilleur buteur du championnat d'être récompensé. Son dauphin Alexandre Lacazette (25 ans), auteur de 24 buts, semble aussi devoir s'incliner. La revanche de Jardim ? Boudé ces deux dernières années, Leonardo Jardim est cette fois-ci bien présent dans la liste des quatre nommés pour le titre de meilleur entraîneur de la saison en L1. Le coach de Monaco fait même office de favori actuellement au vu de la saison de son équipe. Arrivé l'été dernier au PSG, Unai Emery a son mot à dire, lui qui peut encore réaliser un triplé en fin de saison. Lucien Favre, qui a placé Nice sur le podium, et Jocelyn Gourvennec, grand artisan de la belle saison de Bordeaux, méritent aussi leur place dans cette liste. Mbappé file vers le trophée de meilleur espoir Dans la catégorie du meilleur espoir de L1, la liste est alléchante puisque les quatre joueurs nommés ont prouvé leur très grand talent. Les Monégasques Kylian Mbappé (18 ans) et Thomas Lemar (21 ans) sont en concurrence avec le Parisien Adrien Rabiot (22 ans) et le Niçois Wylan Cyprien (22 ans). Difficile de croire que ce titre peut échapper à Mbappé, si impressionnant depuis le début de l'année 2017 et auteur de 13 buts en 24 matchs de championnat. Les Marseillais regretteront sans doute l'absence de Maxime Lopez. Subasic, Lopes, Trapp ou Reynet ? Qui succédera à Steve Mandanda chez les gardiens ? Danijel Subasic (32 ans) n'est pas étranger à la belle saison de Monaco et peut prétendre à cette récompense. Le Parisien Kevin Trapp (26 ans) affiche un bon niveau mais n'a pas été toujours titulaire cette saison. Cela peut-il jouer contre lui ? Le Lyonnais Anthony Lopes (26 ans) continue de briller mais les 41 buts encaissés par Lyon peuvent peser dans la balance. C'est aussi le cas pour le Dijonnais Baptiste Reynet (26 ans) puisque le DFCO a pris 54 buts. Mais ce nombre aurait pu être bien plus élevé sans les nombreuses parades décisives du portier. On notera l'absence du Stéphanois Stéphane Ruffier. Un plateau relevé à l'étranger Décerné pour la première fois l'année dernière, le titre de meilleur joueur français évoluant à l'étranger avait récompensé l'attaquant Antoine Griezmann (Atletico Madrid). Le Colchonero et ses 25 buts toutes compétitions confondues est encore en lice cette saison face à l'avant-centre Karim Benzema (Real Madrid), auteur de 17 réalisations, l'ailier Ousmane Dembélé (Dortmund), qui a délivré 19 passes décisives, et le milieu N'Golo Kanté (Chelsea), fraichement élu meilleur joueur de Premier League. Le choix ne sera pas simple. La liste complète de nommés : Meilleur joueur de Ligue 1 : Edinson Cavani (PSG), Marco Verratti (PSG), Alexandre Lacazette (Lyon), Bernardo Silva (Monaco) Meilleur entraîneur de Ligue 1 : Leonardo Jardim (Monaco), Unai Emery (PSG), Lucien Favre (Nice), Jocelyn Gourvennec (Bordeaux). Meilleur espoir de Ligue 1 : Kylian Mbappé (Monaco), Thomas Lemar (Monaco), Adrien Rabiot (PSG), Wylan Cyprien (Nice). Meilleur gardien de Ligue 1 : Danijel Subasic (Monaco), Kevin Trapp (PSG), Anthony Lopes (Lyon), Baptiste Reynet (Dijon). Meilleur joueur français à l'étranger : Antoine Griezmann (Atletico Madrid), Karim Benzema (Real Madrid), Ousmane Dembélé (Dortmund), N'Golo Kanté (Chelsea). Meilleur joueur de Ligue 2 : John Bostock (Lens), Rachid Alioui (Nîmes), Adama Niane (Troyes), Benjamin Nivet (Troyes). Meilleur entraîneur de Ligue 2 : Bernard Blaquart (Nîmes), Alain Casanova (Lens), Jean-Marc Furlan (Brest), Thierry Laurey (Strasbourg). Meilleur gardien de Ligue 2 : Nicolas Douchez (Lens), Fabien Farnolle (Le Havre), Regis Gurtner (Amiens), Joan Hartock (Brest). Meilleure joueuse de D1 : Shirley Cruz (PSG), Dzsenifer Marozsan (Lyon), Eugénie Le Sommer (Lyon), Cristiane Rozeira (PSG). Meilleur espoir féminin : Delphine Cascarino (Lyon), Grace Geyoro (PSG), Sakina Karchaoui (Montpellier), Mylène Chavas (Saint-Etienne). Pour vous, qui sera récompensé dans les différentes catégories ? Regrettez-vous certains absents ? N'hésitez pas à réagir et à débattre dans l'espace «Ajouter un commentaire» ...





Partager sur FacebookPartager sur TwitterPartager sur Google+ Un problème avec cet article ? Prévenez-nous en cliquant sur ce lien





Publiez un commentaire avec votre compte Facebook, Yahoo, Hotmail ou AOL AIDE REAGISSEZ : Communauté FACEBOOK Communauté DISQUS Pour signaler un abus, contactez moderation@maxifoot.fr



REAGISSEZ : Communauté FACEBOOK Communauté DISQUS