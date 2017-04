Montpellier : Gasset, Boudebouz, Hilton, Camara, Marveaux, Ikoné... Avec qui la saison prochaine ?

Sauf surprise, Montpellier sera toujours en Ligue 1 la saison prochaine. Avec Jean-Louis Gasset aux commandes ? Le mystère reste entier. Laurent Nicollin fait aujourd'hui le point sur ce dossier et évoque également l'avenir de plusieurs joueurs majeurs du MHSC.

L'avenir de Jean-Louis Gasset à Montpellier est très incertain.

Nommé entraîneur de Montpellier fin janvier, Jean-Louis Gasset pourrait choisir de quitter le club héraultais à l'issue de la saison, malgré un contrat courant jusqu'en juin 2019. Du côté de la direction montpelliéraine, on espère que l'ex-adjoint de Laurent Blanc va prendre la décision de rester. Même si on commence déjà à préparer un éventuel départ du successeur de Frédéric Hantz.

«On attend de savoir si Jean-Louis reste la saison prochaine. S'il reste, l'histoire est réglée. Je serai très heureux, fier et ravi que Jean-Louis reste avec nous, confie le président délégué du MHSC, Laurent Nicollin, au Midi Libre. S'il arrête, on regardera les sept ou huit entraîneurs qui peuvent correspondre.» Trois noms se dégagent déjà : «Michel Der Zakarian, Thierry Laurey et Franck Passi. Il est inévitable que Der Zakarian et Laurey seront un jour entraîneurs du MHSC, dans un, deux ou trois ans.» Le premier dirige aujourd'hui Reims, le second Strasbourg, deux clubs de Ligue 2 en course pour la montée.

Boudebouz n'ira pas n'importe où

Si l'avenir de Gasset est donc très incertain, celui de plusieurs joueurs majeurs de l'équipe aussi. S'il dispose d'un bon de sortie, Ryad Boudebouz (27 ans) n'est pas encore parti. Car la direction montpelliéraine ne veut pas faire n'importe quoi avec son maître à jouer.

«Il a un bon de sortie car il était déjà convoité cet été, confirme le fils de Louis Nicollin. Il faut qu'il trouve un club qui lui corresponde et qui nous corresponde aussi. Si sa vente nous permet de recruter et de ne vendre que lui, ce serait parfait.» A l'inverse, Montpellier espère conserver l'attaquant Jonathan Ikoné (18 ans), prêté depuis janvier par le Paris Saint-Germain.

Stop ou encore pour Hilton ?

«Paris est intéressé pour nous prêter une saison de plus Ikoné, affirme le dirigeant montpelliérain. Maintenant, il faut voir si lui est intéressé. Jonathan a tout intérêt, je pense, à refaire une saison avec nous où il semble s'épanouir.» Concernant les joueurs en fin de contrat, seul Souleymane Camara (34 ans) semble assuré de repartir pour un tour.

«On verra au cas par cas pour Joris Marveaux (34 ans) et Vitorino Hilton (39 ans). Souleymane Camara sera prolongé d'une saison en cas de maintien comme c'est écrit dans son contrat.» L'affaire est donc bien engagée puisque Montpellier, 13e avec 39 points à 4 journées de la fin, devrait sauf surprise toujours évoluer au sein de l'élite la saison prochaine.

Que pensez-vous des déclarations de Laurent Nicollin ? Voyez-vous Jean-Louis Gasset poursuivre l'aventure à Montpellier ?