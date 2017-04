Transfert : PSG, Monaco, Séville... Malcom a la cote !

Auteur d'une saison remarquée, l'ailier des Girondins de Bordeaux Malcom intéresse du beau monde sur le marché des transferts. Dans le viseur de l'AS Monaco et du FC Séville, le Brésilien intéresserait également le Paris Saint-Germain. Une mauvaise nouvelle pour le club aquitain qui souhaite absolument conserver son joueur.

Malcom est notamment suivi par le PSG et Monaco.

Alors que l'on attendait plutôt Jérémy Ménez, Diego Rolan et Adam Ounas, c'est un autre trio qui s'est installé chez les Girondins de Bordeaux. Au Haillan, on parle désormais de la «KLM» : François Kamano, Gaëtan Laborde et l'incontournable Malcom.

Arrivé en janvier 2016, l'ancien joueur du Corinthians a eu besoin de quelques mois d'adaptation. Mais à peine arrivé l'été dernier, l'entraîneur Jocelyn Gourvennec a vite été séduit par le potentiel de son ailier (7 buts et 2 passes décisives en L1 cette saison).

Monaco veut remplacer B. Silva

En effet, le Brésilien de 20 ans ne passe pas inaperçu lorsqu'il fait parler ses qualités de percussion et la précision de son pied gauche. D'où l'intérêt de l'AS Monaco qui cherche le successeur de Bernardo Silva (22 ans), annoncé sur le départ. Et apparemment, le projet monégasque ne laisserait pas Malcom insensible. En tout cas, le Bordelais intéresserait aussi la Roma, le FC Séville et le Paris Saint-Germain !

Bordeaux n'est pas vendeur

Alors que l'effectif parisien ne manque pas de milieux offensifs, Tuttomercatoweb affirme que le club francilien garde un oeil sur la révélation des Girondins, estimée à 20 M€ selon le média italien. Nul doute qu'il en faudra plus pour faire craquer le nouveau président Stéphane Martin, déterminé à conserver Malcom cet été. Mais entre le prestige des prétendants cités et un joueur ouvert au départ, Bordeaux devra se montrer convaincant pour le retenir.

