L'Europe s'éloigne encore pour les Verts - Débrief et NOTES des joueurs (ASSE 1-1 Rennes)

Dans un match marqué par une interruption en première période, l'AS Saint-Etienne a concédé le match nul contre le Stade Rennais (2-2) à domicile ce dimanche en championnat. Une mauvaise affaire pour les Verts qui voient l'Europe s'éloigner encore un peu plus.

Henri Saivet est passé à côté de son match contre Rennes.

Décidément, le football français n'est pas épargné en ce moment. Après les incidents à Lyon et à Bastia, c'est à Saint-Etienne que des supporters ont trouvé le moyen de perturber un match à huis clos… C'est effectivement ce que l'on retiendra de cette rencontre entre l'ASSE et le Stade Rennais qui s'est terminée sur un score nul (2-2) logique.

Et encore des débordements...

Dès l'entame, les deux équipes avaient beaucoup de mal à mettre du rythme dans ce match. Il faut dire que l'interruption au quart d'heure de jeu n'a pas aidé. Alors que la rencontre se jouait à huis clos, des supporters stéphanois réussissaient à entrer dans le stade, ce qui obligeait l'arbitre à arrêter la partie pendant environ 15 minutes. Rien de bien méchant puisque les perturbateurs finissaient par quitter le stade assez rapidement.

Match nul !

Pas vraiment gênés, les Rennais arrivaient peu à peu à s'approcher des buts de Ruffier dont la barre tremblait sur une frappe de Sio ! Bien en place, les visiteurs concédaient pourtant l'ouverture du score sur un but de Beric (1-0, 39e), avant d'arracher l'égalisation juste avant la pause grâce à Mexer (1-1, 44e) sur corner. Pas de quoi s'enflammer jusque-là…

Mais que dire de la deuxième période ? Pas une seule occasion franche à se mettre sous la dent ! Et ce même si les hommes de Christian Gourcuff se montraient plus entreprenants face à des Verts en manque d'inspiration, et probablement perturbés par l'absence de leurs fans. Quoi qu'il en soit, l'ASSE perd encore du terrain dans la course à l'Europe.

La note du match : 3/10

Entre ces deux équipes spécialistes du match nul, qui plus est dans une rencontre à huis clos, on ne s'attendait pas à un grand spectacle. C'était justifié puisque l'on a assisté à une partie pauvre en rythme et en occasions. Heureusement qu'il y a eu des buts.

Les buts :

- Idéalement lancé par Selnaes en profondeur côté gauche, Hamouma centre pour Beric. L'attaque slovène devance Gnagnon et se jette pour ouvrir le score (1-0, 39e).

- Sur un corner sortant de Gourcuff, Mexer arrive lancé et catapulte le ballon de la tête dans les buts de Ruffier ! (1-1, 44e).

Les NOTES des joueurs

Maxifoot a attribué une note (sur 10) commentée à chaque joueur.

L'homme du match : Sanjin Prcic (7/10)

Au milieu de tout ce déchet technique, le milieu de terrain a parfois illuminé le match grâce à sa justesse technique et sa précision de passe. Le leader technique de cette équipe rennaise. Remplacé à la 74e par Gelson Fernandes (non noté).

ST ETIENNE :

Stéphane Ruffier (5) : peu sollicité, le gardien stéphanois s'est fait quelques frayeurs. Après un ballon mal capté, il a vu la frappe de Sio heurter la barre, sans conséquence.

Kevin Malcuit (6,5) : une fois de plus, le latéral droit a été le meilleur joueur de son équipe. Dynamique et tranchant, il a énormément apporté sur son côté.

Kévin Théophile Catherine (5) : gêné par les déplacements de Sio, le défenseur central n'a pas eu beaucoup de travail. En plus, il n'a pris aucun risque à la relance.

Loïc Perrin (6) : absent à Marseille, le capitaine a soulagé sa défense. Toujours bien placé, il a intercepté un nombre incalculable de centres.

Ronael Pierre-Gabriel (4) : quand un droitier est aligné à gauche, il a souvent tendance à revenir sur son pied fort au lieu de déborder. C'est exactement ce que le jeune Stéphanois a fait pendant tout le match, lui qui a souffert avec la vitesse de Mubele. Remplacé à la 84e par Habib Maïga (non noté).

Jordan Veretout (6) : toujours aussi généreux dans l'effort, le milieu de terrain n'a pas hésité à prendre le jeu à son compte, quitte à se lancer dans des rushs improbables. A noter un coup-franc vicieux qui a mis la défense rennaise en danger.

Ole Kristian Selnaes (5,5) : un seul éclair dans le match, et ça débouche sur le but de l'ASSE. Précieux pour sa vision du jeu et sa qualité de passe, le Norvégien est à l'origine de l'ouverture du score. Mais pour le reste, il n'était pas très inspiré.

Romain Hamouma (6) : s'il a tendance à disparaître du match pendant quelques minutes, tous ses ballons touchés peuvent devenir dangereux. A l'image de sa passe décisive pour Beric.

Henri Saivet (3) : aligné côté gauche, l'ancien Bordelais a beaucoup décroché pour organiser le jeu. Le problème, c'est qu'il a quasiment raté toutes ses passes !

Benjamin Corgnet (5) : sorti du placard, le milieu relayeur a réalisé une première période intéressante. Plein d'envie, il a amené de la verticalité au jeu stéphanois. Mais il a disparu après la pause. Remplacé à la 88e par Arnaud Nordin (non noté).

Robert Beric (5,5) : auteur du seul but de l'ASSE, l'attaquant slovène a beaucoup pesé sur la défense bretonne. Ses appels et son jeu de corps ont été efficaces, mais seulement en première période. Ensuite, il a été privé de bon ballon. Remplacé à la 89e par Lamine Ghezali (non noté).

RENNES :

Benoît Costil (6) : vigilant sur le coup-franc de Veretout, le portier rennais a surtout fait admirer son jeu au pied.

Mexer (5,5) : drôle de match pour le défenseur central. Passé tout proche de concéder un penalty, puis de récolter un deuxième carton jaune, il a relancé son équipe en égalisant juste avant la mi-temps. Beaucoup plus attentif en seconde période.

Pedro Mendes (3,5) : au poste de latéral droit, l'habituel défenseur central a montré ses limites sur le côté. Mal placé, il laisse le champ libre à Hamouma sur le but de Beric. Sans oublier son faible apport offensif alors que Saivet a souvent eu un temps de retard dans son repli défensif.

Joris Gnagnon (4,5) : devancé par Beric sur le but stéphanois, le défenseur central s'est bien rattrapé en deuxième période avec de bonnes interventions. Victime d'un choc impressionnant à la tête, il a dû céder sa place. Remplacé à la 77e par Wesley Saïd (non noté).

Ludovic Baal (5) : on s'attendait à davantage de débordements de la part de l'ailier gauche. Mais le latéral de métier a quand même délivré quelques centres dangereux.

N. Mubele (5,5) : peu sollicité par ses coéquipiers, le Congolais a pourtant affolé la défense stéphanoise avec sa vitesse.

Sanjin Prcic (7) : voir commentaires ci-dessus.

Rami Bensebaini (3,5) : averti dès la 10e minute, le latéral gauche a passé une mauvaise fin d'après-midi. Entre ses erreurs de relance et les déplacements d'Hamouma, il s'est souvent retrouvé en difficulté.

Benjamin André (6) : malgré un match plus sobre que son coéquipier Prcic, le milieu de terrain a réalisé une bonne prestation. Peu de pertes de balle, quelques ballons récupérés, le tout sans ralentir la circulation.

Yoann Gourcuff (6,5) : si Rennes a su mettre le pied sur le ballon en deuxième période, c'est en grande partie grâce à la justesse de son meneur de jeu. Très bon techniquement, il a profité de sa complicité avec Sio pour servir l'Ivoirien dans de bonnes conditions.

Giovanni Sio (6) : disponible sur tout le front de l'attaque, l'avant-centre s'est procuré deux grosses occasions. L'une a terminé sur la barre et l'autre dans les bras de Ruffier.

ST ETIENNE 1-1 RENNES (mi-tps: 1-1) - FRANCE - Ligue 1 / 34e journée

Stade : Stade Geoffroy-Guichard - Arbitre : R. Buquet



Buts : R. Beric (40e) pour ST ETIENNE - Mexer (45e) pour RENNES

Avertissements : K. Malcuit (85e) , pour ST ETIENNE - R. Bensebaini (9e) , S. Prcic (16e) , Mexer (23e) , pour RENNES



ST ETIENNE : S. Ruffier - K. Malcuit , K. Théophile Catherine , L. Perrin , - J. Veretout , O. Selnæs - R. Hamouma , H. Saivet , B. Corgnet (A. Nordin, 89e) - R. Beric (L. Ghezali, 89e)



RENNES : B. Costil - Mexer , Pedro Mendes , J. Gnagnon (W. Saïd, 78e) , L. Baal - N. Mubele , S. Prcic (G. Fernandes, 75e) , R. Bensebaini , B. André - Y. Gourcuff - G. Sio



Les supporters stéphanois ont provoqué l'interruption du match

Benjamin André au duel avec Benjamin Corgnet