Manchester United : Mourinho applaudit Rashford et enfonce Martial

En difficulté sous les ordres de José Mourinho, l'attaquant de Manchester United Anthony Martial n'était même pas convoqué pour le match de Premier League contre Chelsea (2-0) dimanche. Et pour couronner le tout, l'un de ses concurrents Marcus Rashford a brillé. La fin de saison pourrait donc être pénible pour le Français.

Anthony Martial n'a pas les faveurs de José Mourinho.

Un attaquant a enfin convaincu José Mourinho à Manchester United. Et ce n'est pas Zlatan Ibrahimovic (35 ans), laissé sur le banc contre Chelsea (2-0) dimanche en Premier League.

Cette fois, il s'agit de Marcus Rashford. Préféré au Suédois, l'Anglais de 19 ans a martyrisé les défenseurs des Blues grâce à sa vitesse ! Récompensé par un but, le jeune Red Devil, souvent critiqué par le Portugais, a ravi son manager.

Rashford marque des points

«Il a fait un match fantastique, s'est réjoui le technicien. Il avait déjà fait un très bon match à Stamford Bridge en FA Cup (défaite 1-0, le 13 mars), avec les mêmes occasions, parce qu'il est plus rapide que leurs défenseurs. Là, il a marqué et il a donné plus de confiance et de stabilité à l'équipe.» Une telle performance face au leader va forcément influencer les prochains choix de Mourinho, malheureusement pour Anthony Martial (21 ans).

Martial, ça sent pas bon...

Concurrent direct de Rashford, qui possède un profil similaire, l'attaquant français n'était même pas convoqué pour cette rencontre ! Autant dire que l'ancien Monégasque ne fait pas partie des plans du coach mancunien qui l'a déjà averti à plusieurs reprises. Le natif de Massy, qui n'a toujours pas récupéré sa place en équipe de France, a donc de quoi s'inquiéter.

D'autant que MU prépare un gros mercato estival. Comme nous vous l'indiquions samedi (voir ici), Mourinho espère former un trio redoutable composé d'Ibrahimovic, Antoine Griezmann (26 ans) et Romelu Lukaku (23 ans). La tâche pourrait encore se compliquer pour Martial qui a intérêt à inverser la tendance avant la fin de la saison.

Que pensez-vous de la situation d'Anthony Martial ? N'hésitez pas à réagir dans la rubrique «commentaires» ci-dessous.