Manchester United : José Mourinho rêve d'un trio offensif !

Mécontent du rendement de Manchester United offensivement, l'entraîneur José Mourinho devrait renforcer son effectif dans ce secteur de jeu cet été. Dans l'idéal, le technicien portugais aimerait associer Zlatan Ibrahimovic avec deux nouvelles recrues.

Romelu Lukaku plaît à José Mourinho.

«Si j'étais un défenseur de Manchester United, je serais très énervé contre mes attaquants. Ceux qui doivent tuer le match ne l'ont pas fait. C'est toujours le même problème, on a le contrôle du ballon, des occasions, mais on ne concrétise pas assez. Si on prend la performance des quatre attaquants, on presse, on presse et on presse encore mais on obtient peu de jus.»

A l'image de cette déclaration réalisée jeudi après le quart de finale aller de l'Europa League contre Anderlecht (1-1), l'entraîneur de Manchester United José Mourinho n'est pas tendre avec ses attaquants depuis plusieurs semaines. Déçu du rendement de ses éléments offensifs, le technicien portugais veut du changement pour l'an prochain.

Mourinho rêve d'un trio offensif !

En effet, d'après les informations du tabloïd britannique The Sun, le coach des Red Devils espère pouvoir compter sur un trio pour organiser son attaque lors de l'exercice 2017-2018. Comme prévu, conserver Zlatan Ibrahimovic, qui dispose d'une option dans son contrat pour prolonger jusqu'en juin 2018, reste la priorité.

Mais en plus, le Lusitanien veut associer le Suédois aux attaquants d'Everton Romelu Lukaku et de l'Atletico Madrid Antoine Griezmann ! Ce trio pourrait-il être complémentaire ? Sur le papier, Lukaku semble avoir un profil très similaire à celui d'Ibrahimovic. Sur la scène européenne, Manchester United frapperait un très grand coup en recrutant le Belge et le Français, mais ce sont deux dossiers coûteux et compliqués...

Lukaku et Griezmann, des cibles difficiles...

Tout d'abord, Griezmann ne semble pas être sur le départ de l'Atletico. Régulièrement annoncé à MU, le Tricolore a toujours démenti un éventuel transfert et se verrait même proposer une prolongation de la part du club espagnol. Si Manchester sera totalement capable de payer sa clause libératoire, fixée à 100 millions d'euros, tout va dépendre des envies du natif de Mâcon.

Concernant Lukaku, son départ d'Everton paraît probable cet été, mais son prix sera très élevé étant donné sa saison (23 buts en Premier League) et la forte concurrence sur ce dossier. De plus, le Belge aura-t-il envie d'évoluer sous les ordres de Mourinho ? Pour rappel, le buteur avait échoué à Chelsea lorsque le Portugais se trouvait à la tête des Blues. En tout cas, si Griezmann et Lukaku sont partants pour rejoindre MU, un chèque de plus de 190 M€ est évoqué... L'été s'annonce chaud à Manchester !

