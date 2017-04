ASSE : et si c'était la fin de l'aventure pour Galtier ?

Présent sur le banc de l'AS Saint-Etienne depuis 2009, l'entraîneur Christophe Galtier connait une saison mitigée à la tête des Verts. Alors que l'ASSE ne semble pas capable de se qualifier pour l'Europa League cette année, l'avenir du coach pourrait être remis en question.

Christophe Galtier et les Verts déçoivent cette saison.

L'AS Saint-Etienne connait un exercice 2016-2017 assez décevant. Éliminé de l'Europa League par Manchester United dès les 16es de finale, le club tricolore a laissé énormément d'énergie dans cette compétition et en a payé le prix en Ligue 1.

Actuellement 7es au classement, les Verts affichent un niveau de jeu, notamment en attaque, particulièrement pauvre et paraissent incapables de lutter avec les Girondins de Bordeaux ou encore l'Olympique de Marseille dans le sprint final pour l'Europe.

L'humiliation à Marseille, un révélateur

Dimanche, Saint-Etienne a démontré des limites énormes en étant complétement surclassé sur la pelouse de Marseille (0-4). Inexistants dans le jeu, à l'exception d'un penalty qui aurait dû être accordé à Kevin Monnet-Paquet en début de partie, les hommes de Christophe Galtier ont complétement coulé.

«C'est la pire prestation durant mes neuf ans à la tête de l'équipe. Ce qui est terrible me concernant, c'est que ça se passe ici. Je dirais simplement qu'on a seulement existé 20 minutes. Dès que Marseille a marqué le premier but, c'est devenu de plus en plus compliqué. (…) Il y a eu la qualité de l'adversaire, mais on a baissé les bras trop rapidement», a déploré le Marseillais de naissance devant la presse. Une défaite révélatrice de l'usure des Verts sous les ordres de Galtier ?

Bientôt la fin pour Galtier ?

De plus en plus contesté en raison de son style de jeu restrictif, le technicien de 50 ans a-t-il fait le tour de la question à Saint-Etienne ? Encore sous contrat jusqu'en juin 2018 et toujours soutenu par ses dirigeants, Galtier peut-il claquer la porte au terme de cet exercice pour s'offrir un nouveau challenge ? Pierre Ménès n'écarte pas cette possibilité.

«Les Verts ont été en dessous de tout, notamment en seconde période, pendant laquelle ils n'ont pas tiré une seule fois au but. L'ASSE est désormais 7e et je ne la vois pas finir plus haut. Il va sans doute falloir changer pas mal de choses dans le Forez cet été. Des joueurs mais peut-être aussi l'entraîneur, qui au bout de sept ans, semble avoir tout dit dans ce club», a jugé le consultant de Canal + sur son blog. Pour Saint-Etienne, des changements semblent indispensables, avec ou sans Galtier...

Que pensez-vous de la situation de l'AS Saint-Etienne ? Christophe Galtier doit-il partir ? N'hésitez pas à réagir et à débattre dans l'espace «Ajouter un commentaire» …