PSG : Létang a démissionné, Kluivert pense aussi au départ... vers une direction sportive totalement chamboulée ! Romain Lantheaume - Actu Transferts, Mise en ligne: le 17/04/2017 à 10h29 Par Taille du texte: Email Imprimer Partager: Taille du texte: Partager: D'après L'Equipe, le directeur sportif du Paris Saint-Germain Olivier Létang a présenté sa démission la semaine dernière, et le très contesté directeur du football Patrick Kluivert pourrait bien l'imiter ! Dans ces conditions, plusieurs pistes circulent déjà pour reprendre en main la direction sportive du club de la capitale. Patrick Kluivert vers la sortie comme Olivier Létang ? L'intersaison s'annonce décidément agitée à tous les niveaux au Paris Saint-Germain. Si de grands changements sont attendus dans l'effectif à la suite du fiasco en Ligue des Champions, l'organigramme du club francilien pourrait lui aussi se retrouver totalement chamboulé au cours des prochaines semaines. Comme pressenti, le directeur sportif du PSG Olivier Létang va bien quitter son poste ! Le quotidien L'Equipe confirme l'information ce lundi en affirmant que le dirigeant a remis sa démission la semaine dernière avant d'annoncer sa décision à ses collaborateurs. En raison d'un préavis à respecter, l'ancien Rémois devrait cependant rester en fonction jusqu'au terme de la saison. Kluivert fatigué par les critiques… Réputé pour sa maîtrise des dossiers et des règlements, le Parisien avait officiellement été promu directeur sportif en octobre 2016 après avoir occupé officieusement ce poste durant trois ans à la suite du départ de Leonardo. Mais l'arrivée de Patrick Kluivert comme directeur du football l'été dernier a érodé ses pouvoirs, débouchant sur ce départ. D'ailleurs, le Néerlandais pourrait lui aussi se diriger vers la sortie. Alors qu'il peine à convaincre aussi bien dans le domaine du recrutement que de la formation, l'ancien buteur du FC Barcelone serait lassé par les critiques internes et externes à son encontre selon le journal sportif. Dans ces conditions, le dirigeant hésiterait à rester et songerait à quitter son poste dans les prochaines semaines ! Djorkaeff de retour dans la capitale ? En parallèle, les dirigeants franciliens, dont le président Nasser Al-Khelaïfi, s'interrogeraient eux aussi sur la suite à donner à l'aventure avec le Batave, qu'on dit également en froid avec l'entraîneur Unai Emery. Quoi qu'il en soit, Kluivert occupe visiblement un costume trop large pour ses épaules et ne pourra pas remplacer Létang à lui seul. Les deux pistes envisagées mènent soit à la séparation, soit à l'arrivée d'un directeur sportif en charge du recrutement qui limiterait les pouvoirs du Hollandais. A ce titre, plusieurs noms circulent déjà, dont celui de Youri Djorkaeff. Passé par la capitale en tant que joueur en 1995-1996, le champion du monde 1998 a l'avantage de bien connaître les règlements français et de posséder une certaine aura internationale. Reste que, comme Kluivert, l'ancien buteur ne possède pas d'expérience particulière à ce poste... Du coup, le quotidien sportif mentionne également le nom de Roberto Olabe, proche d'Emery et tout récemment parti de la Real Sociedad. Libre depuis son départ du FC Séville, le célèbre Monchi représente également une piste attractive, surtout que l'ancien gardien de but a adressé des appels du pied répétés à Paris. Mais les dirigeants considèrent sa signature à l'AS Roma comme actée… Pour mener à bien un mercato d'été ambitieux, le PSG va en tout cas devoir mettre rapidement de l'ordre dans sa direction sportive. Etes-vous favorables au départ de Patrick Kluivert ? Que pensez-vous de la piste Youri Djorkaeff ? N'hésitez pas à réagir et à débattre dans l'espace «Ajouter un commentaire» …





Partager sur FacebookPartager sur TwitterPartager sur Google+ Un problème avec cet article ? Prévenez-nous en cliquant sur ce lien





Publiez un commentaire avec votre compte Facebook, Yahoo, Hotmail ou AOL AIDE REAGISSEZ : Communauté FACEBOOK Communauté DISQUS Pour signaler un abus, contactez moderation@maxifoot.fr



REAGISSEZ : Communauté FACEBOOK Communauté DISQUS