L'équipe type de L1 - 33e journée Pierre-Damien Lacourte - L'equipe Type De L1, Mise en ligne: le 16/04/2017 à 23h40 Enorme contre Saint-Etienne, le Marseillais Florian Thauvin est élu joueur de la journée. Le Niçois Seri, le Parisien Di Maria, le Montpelliérain Boudebouz et le Rennais Costil se sont aussi distingués à l'occasion de cette 33e journée de Ligue 1 et figurent au sein de l'équipe type de Maxifoot. Florian Thauvin a été énorme contre Saint-Etienne. Après chaque journée de championnat, Maxifoot compose son équipe type. Le meilleur "onze" et sept remplaçants sont choisis selon leurs performances. Les titulaires récoltent trois points, les remplaçants reçoivent un point. *A noter que la rencontre entre Bastia et Lyon a été arrêtée à la pause et ne devrait pas être rejouée, la victoire revenant à l'OL sur tapis vert. Remplaçants : 12. Moustapha Diallo (Guingamp)

13. Younes Belhanda (Nice)

14. Valentin Eysseric (Nice)

15. Dimitri Payet (Marseille)

16. Laurent Pionnier (Montpellier)

17. Alexandre Mendy (Guingamp)

18. Radamel Falcao (Monaco) En détails : Le joueur de la journée : Florian Thauvin (Marseille) Prestation XXL de l'ailier marseillais contre Saint-Etienne. D'abord buteur, puis passeur décisif et encore buteur, même s'il est hors-jeu sur son second but, l'ancien Bastiais a fait très, très mal à la défense stéphanoise. Sa vitesse et sa technique auront été un enfer pour les Verts. Benoît Costil (Rennes) Le portier rennais a dégoûté à lui seul les Lillois. Très présent sur sa ligne, l'international tricolore a mis Xeka, El-Ghazi, De Préville et Amadou en échec. Et comme la réussite accompagne les grands gardiens, il a aussi été sauvé par sa barre sur une frappe lointaine de Xeka. Ivan Balliu (Metz) Après une première période timide, le latéral droit messin s'est lâché après la pause face à Caen. Très offensif, il a été intenable sur son côté, délivrant deux passes décisives pour Sarr et Diabaté. Une prestation XXL en deuxième période. Cédric Varrault (Dijon) Si Dijon a fini par s'incliner en Principauté, ce n'est pas à cause de son capitaine. Patron de la défense dijonnaise, l'ancien Niçois a longtemps été impérial en charnière centrale. C'est aussi lui qui ouvre le score pour le DFCO en première mi-temps. Lukas Pokorny (Montpellier) Le défenseur tchèque a livré un très bon match face à Lorient, remportant de nombreux duels en charnière centrale. Une grosse présence physique derrière. Benjamin Mendy (Monaco) Après un raté en début de match, sans conséquence pour Monaco, le latéral gauche de l'ASM est monté en puissance au fil des minutes face à Dijon, retrouvant sa puissance physique et tout son allant offensif. Des centres toujours dangereux. Jean-Michaël Seri (Nice) A la récupération comme à l'organisation du jeu, le milieu de terrain niçois a été rayonnant face à Nancy. Véritable plaque tournante du Gym, l'Ivoirien a aussi été décisif lors de ce match en transformant son penalty en début de seconde période puis en parachevant le succès des siens. Le patron des Aiglons, c'est lui. Ryad Boudebouz (Montpellier) Très actif au sein du milieu de terrain montpelliérain, l'ancien Sochalien ouvre le score face à Lorient d'une frappe parfaite dans la lucarne. Il a initié ensuite de nombreux mouvements dangereux en multipliant notamment les centres devant la cage des Merlus. Morgan Sanson (Marseille) En plus d'être passeur décisif pour Thauvin sur l'ouverture du score, puis sur le but de Payet, l'ancien Montpelliérain a été très influent au milieu de terrain en évoluant tout près de ses attaquants. A l'origine de nombreux mouvements dangereux de son équipe face à Saint-Etienne. Angel Di Maria (Paris SG) Son éclair de génie a débloqué le Paris Saint-Germain à Angers. Avec ce coup franc parfaitement enroulé à 25 mètres de la cage adverse, l'Argentin a permis à son équipe d'ouvrir le score. En plus de ce bijou, il a été à son avantage techniquement en étant dans tous les bons coups du club de la capitale. Malgré un certain déchet, l'Argentin a ensuite tué le match en inscrivant un second but. Bafetimbi Gomis (Marseille) L'avant-centre marseillais a livré un très bon match sur le front de l'attaque olympienne contre Saint-Etienne. Après une première frappe d'un rien à côté, il double la mise pour l'OM d'une belle reprise croisée après un superbe enchaînement dans la surface qui a mystifié Théophile-Catherine. Classement par joueur : Sanson dans le coup pour le podium 1. Glik (Monaco) : 29 points

2. Lacazette (Lyon) : 25 points

3. Fabinho (Monaco) - Silva (Paris-SG) : 24 points

5. Silva (Monaco) : 23 points

6. Sanson (Montpellier 11 pts, puis Marseille) : 20 points

7. Sabaly (Bordeaux) - Falcao (Monaco) : 18 points

9. Thauvin (Marseille) - Mendy , Sidibé (Monaco) - Cyprien (Nice) - Cavani (Paris-SG) : 17 points

14. Enyeama (Lille) - Boudebouz (Montpellier) - Balotelli , Ricardo Pereira (Nice) : 16 points

18. Reynet (Dijon) - Di María (Paris-SG) : 15 points

20. Fernando Marçal (Guingamp) - Lemar , Mbappe (Monaco) : 14 points

23. Seri (Nice) - Verratti , Kurzawa (Paris-SG) : 13 points

26. Gomis (Marseille) - Dante (Nice) - Ruffier (St-Etienne) - Jullien (Toulouse) : 12 points

30. Diony (Dijon) - Gonalons (Lyon) - Payet (Marseille) - Touré (Monaco) : 11 points

34. Toko Ekambi , Thomas (Angers) - Belhanda (Nice) - Malcuit (St-Etienne) : 10 points

38. Kamano , Lewczuk (Bordeaux) - Basa (Lille) - Moukandjo (Lorient) - Valbuena , Tolisso (Lyon) - Rolando (Marseille) - Bakayoko (Monaco) - Souquet (Nice) - Aurier , Maxwell (Paris-SG) : 9 points

49. Briand (Guingamp) - Fekir (Lyon) - Pelé (Marseille) - Perrin (St-Etienne) : 8 points

53. Leca , Saint-Maximin (Bastia) - Johnsson (Guingamp) - Jemerson (Monaco) - Eysseric (Nice) - Rabiot , Meunier , Trapp (Paris-SG) - Lafont (Toulouse) : 7 points

62. Crivelli (Bastia) - Malcom , Contento (Bordeaux) - Féret (Caen) - Lopes (Lille) - Lecomte (Lorient) - Darder , Depay (Lyon) - Sakai , Cabella (Marseille) - Moutinho , Germain (Monaco) - Ninga , Hilton (Montpellier) - Pedretti (Nancy) - Nakoulma (Nantes) - Baysse (Nice) - Marquinhos , Lucas (Paris-SG) - Gnagnon , Costil , Gourcuff (Rennes) - Toivonen , Trejo , Braithwaite (Toulouse) : 6 points

87. Vada (Bordeaux) - Santini , Rodelin (Caen) - Salibur (Guingamp) - Rafael , Lopes (Lyon) - Erdinç (Metz) - Gillet (Nantes) - Pléa , Dalbert Henrique (Nice) - Ntep (Rennes) - Pogba (St-Etienne) : 5 points

99. Michel , Traoré , Mangani (Angers) - Carrasso , Laborde , Pallois (Bordeaux) - Abeid , Tavares (Dijon) - Deaux (Guingamp) - Koffi (Lorient) - Ghezzal , Yanga-Mbiwa (Lyon) - Anguissa , Lopez (Marseille) - Roussillon , Pionnier , Lasne (Montpellier) - Dupé , Rongier , Riou (Nantes) - Cardinale , Sarr (Nice) - Matuidi , Pastore (Paris-SG) - Grosicki (Rennes) - Monnet-Paquet (St-Etienne) : 4 points

125. Cissokho , Ndoye , Diedhiou (Angers) - Coulibaly , Bengtsson (Bastia) - Rolan , Sertic (Bordeaux) - Vercoutre , Guilbert , Yahia (Caen) - Varrault , Lees Melou , Marié , Bernard (Dijon) - Benezet , Sorbon , Coco (Guingamp) - Sankhare , Benzia , J. Alonso , Soumaoro , Corchia , Sliti (Lille) - Waris , Le Goff , Cafú (Lorient) - Morel , Jallet , Mammana , Ferri , Diakhaby (Lyon) - Vainqueur (Marseille) - Iván , Diabaté , Falette , Jouffre , Vion (Metz) - Boschilia , Carrillo , Dirar (Monaco) - Pokorný , Mounié , Sessègnon (Montpellier) - Diarra , N'Dy Assembé , Badila , Cuffaut (Nancy) - Lima , Sala , Thomasson (Nantes) - Le Marchand (Nice) - Kimpembe (Paris-SG) - Baal , André (Rennes) - Hamouma , Moulin , Veretout , Lacroix , Beric (St-Etienne) - Somália , Diop (Toulouse) : 3 points

186. Bamba (Angers) - Toulalan (Bordeaux) - Karamoh (Caen) - Chafik (Dijon) - Diallo (Guingamp) - Fanni (Marseille) - Dia (Nancy) - Draxler (Paris-SG) - Delort (Toulouse) : 2 points

195. Tait (Angers) - Cahuzac , Danic , Diallo (Bastia) - Prior , Ounas , Ménez (Bordeaux) - Sammaritano , Lotiès (Dijon) - Mendy (Guingamp) - Xeka (Lille) - Marveaux , Cabot (Lorient) - Tousart (Lyon) - Hubocan , N'Jie (Marseille) - Didillon , Milán , Sarr , Bisevac (Metz) - Skhiri , Mbenza (Montpellier) - E. Cabaco , Chernik , Dalé , Ait Bennasser (Nancy) - Thomsen , Bammou (Nantes) - Le Bihan (Nice) - Krychowiak (Paris-SG) - N. Mubele , Danzé , Saïd , Sio (Rennes) - Pierre-Gabriel (St-Etienne) - Adou , Jean , Durmaz (Toulouse) : 1 point Classement par club : l'OM peut encore accrocher Lyon 1. Monaco - 204 points

2. Paris-SG - 147 points

3. Nice - 128 points

4. Lyon - 108 points

5. Marseille - 93 points

6. Bordeaux - 76 points

7. Montpellier - 62 points

8. St-Etienne - 55 points

9. Guingamp, Lille, Dijon - 50 points

12. Toulouse - 48 points

13. Angers - 44 points

14. Rennes - 37 points

15. Nantes - 34 points

16. Lorient - 30 points

17. Bastia - 29 points

18. Caen - 27 points

19. Nancy, Metz - 24 points C'était l'équipe type de la 33e journée de Ligue 1. Rendez-vous dès dimanche prochain pour découvrir les meilleurs joueurs de la 34e journée !





