Les 15 infos à savoir sur la journée : show Falcao, Nice 41 ans après, Kane parmi les très grands, le Real s'en remet à Isco... Pierre-Damien Lacourte - Actu Ligue 1, Mise en ligne: le 15/04/2017 à 22h20 Par Taille du texte: Email Imprimer Partager: Taille du texte: Partager: Show Falcao, Nice 41 ans après, Rennes sait encore gagner, Kane s'invite parmi les très grands, le Real s'en remet à Isco, l'exploit pas banal de Sirigu... Découvrez les faits marquants des matchs de samedi en Ligue 1 et en Europe. Radamel Falcao n'a pas manqué sa cible face à Dijon. Les résultats en Ligue 1 (cliquez sur le score pour lire la brève ou l'article sur le match) : Angers 0-2 Paris SG (vendredi), Nice 3-1 Nancy, Guingamp 2-1 Toulouse, Metz 2-2 Caen, Montpellier 2-0 Lorient, Rennes 2-0 Lille, Monaco 2-1 Dijon. Les principaux résultats à l'étranger : Tottenham 4-0 Bournemouth, Southampton 0-3 Manchester City (Premier League), Gijon 2-3 Real Madrid, Atletico Madrid 3-0 Osasuna, FC Barcelone 3-2 Real Sociedad (Espagne), Inter Milan 2-2 Milan AC, Pescara 0-2 Juventus Turin, AS Roma 1-1 Atalanta Bergame, Naples 3-0 Udinese (Serie A), Borussia Dortmund 3-1 Eintracht Francfort, RB Leipzig 4-0 Fribourg, Bayer Leverkusen 0-0 Bayern Munich (Bundesliga) 1. Show Falcao. Dans la douleur mais en se faisant violence en deuxième période, Monaco, grâce au talent de Falcao, a su dominer une vaillante équipe de Dijon ce samedi soir (2-1). Les Monégasques ont les dents qui rayent le parquet en cette fin de saison. Menée 1-0 à la pause apeès un but de Varrault, l'ASM a pu compter sur le talent de Falcao après la pause. Sur coup franc, le Colombien trouvait la barre de Reynet, mais Dirar suivait bien et était le premier sur le ballon (1-1, 69e). El Tigre, motivé comme jamais par cette lutte pour le titre, s'illustrait à nouveau sur coup franc, met en faisant directement trembler les filets cette fois, laissant le portier dijonnais scotché (2-1, 81e). Magique. Un succès difficile mais ô combien précieux des Monégasques qui reprennent leurs 3 points d'avance sur le PSG en tête du classement. Tout ça trois jours après une magnifique victoire à Dortmund en Ligue des Champions. Le club de la Principauté continue de nous faire rêver. Bernardo Silva peut souffler, Monaco conserve ses 3 points d'avance en tête du classement 2. Nice jouera la Ligue des Champions. En s'imposant 3-1 face à Nancy ce samedi, grâce notamment à un doublé de Seri, magnifique au milieu de terrain, l'OGC Nice est assuré de finir sur le podium en fin de saison. Les Aiglons disputeront donc les barrages de la Ligue des Champions la saison prochaine. Au minimum... 41 ans que les Azuréens attendaient ça. Pour lire l'analyse complète de la rencontre, cliquez ici. En plus de signer un doublé, Seri a été excellent au sein du milieu de terrain niçois 3. Rennes sait encore gagner. Le Stade Rennais, qui n'avait remporté qu'un seul de ses 16 derniers matchs de championnat, a retrouvé le sourire en venant à bout du LOSC 2-0, grâce à Mubele et Sio. Les Dogues, tombés sur un grand Costil, aidé en prime par sa barre transversale, ont manqué de réussite en Bretagne. Le duo Sio-Gourcouff a bien fonctionné contre Lille 4. Lorient retombe dans ses travers. Après une belle série de trois victoires consécutives, Lorient, plombé par sa défense, est tombé à Montpellier (0-2). En plus de buter sur un Pionnier des grands soirs, les Merlus ont aussi touché du bois à deux reprises. Les Bretons devront batailler jusqu'au bout pour sauver leur place parmi l'élite. Boudebouz a rapidement ouvert le score pour Montpellier face à Lorient 5. Caen ne veut pas abdiquer. Mené 1-0 puis 2-1, le Stade Malherbe s'est fait violence pour ramener un point de Metz (2-2). 16es avec 33 points, les Normands restent en grand danger en bas de tableau mais ce point pris à Saint-Symphorien fera du bien au moral tout de même au regard du scénario de la rencontre. Diabaté pensait offrir la victoire à Metz, mais Da Silva et Caen n'ont jamais renoncé 6. Guingamp rêve toujours d'Europe. Venu logiquement à bout de Toulouse (2-1), grâce à Briand, sur penalty, et Mendy, Guingamp s'est replacé dans la course à l'Europe. 8e avec 44 points, l'En avant n'est qu'à 5 longueurs du 5e, Bordeaux, qui se déplace à Nantes ce dimanche. En deuxième période, Dupraz et Kombouaré se sont légèrement pris le bec... 7. Le Real s'arrache sans ses stars. A l'occasion de la 32e journée de Liga, le Real Madrid se déplaçait à Gijon ce samedi. Sans Benzema, Ronaldo ni Bale, les Merengue, menés 1-0 puis 2-1, ont souffert mais ont finalement su l'emporter 3-2 grâce à un but d'Isco, auteur d'un doublé, dans les dernières minutes. Avec ce succès, les hommes de Zinedine Zidane confortent leur place de leaders du classement. Sans ses stars, le Real a pu compter sur Isco, auteur d'un doublé 8. L'Atletico se promène, l'exploit de Sirigu. De son côté, l'Atletico Madrid affrontait Osasuna. Une promenade de santé pour les Colchoneros qui l'ont emporté 3-0 grâce notamment à un doublé de Ferreira-Carrasco. Les hommes de Diego Simeone pouvaient même l'emporter plus largement mais en fin de rencontre, le même Ferreira-Carrasco et Thomas voyaient Sirigu les mettre en échec sur penalty. Yannick Ferreira-Carrasco a marqué deux des trois buts de l'Atletico 9. Le Barça s'accroche. Le FC Barcelone accueillait pour sa part la Real Sociedad. Les Blaugrana ont imité le Real Madrid en s'imposant 3-2 grâce notamment à un doublé de Lionel Messi. Au classement, les Catalans restent à 3 points des Merengue mais avec un match en plus. Le Barça de Messi continue de rester au contact du Real Madrid en tête 10. Tottenham met la pression, Kane dans la cour des très grands. Pour le compte de la 33e journée de Premier League, Tottenham a surclassé Bournemouth (4-0) ce samedi. Parfaitement lancés par des buts de Dembele (16e) et Son (19e), les Spurs ont ensuite déroulé avec des réalisations signées Kane (48e) et Janssen (90+3e). A cette occasion, le buteur anglais est devenu le 4e joueur dans l'histoire de ce championnat à réaliser 3 saisons consécutives à plus de 20 buts. Les trois autres ? Alan Shearer, Thierry Henry et Ruud van Nistelrooy. Rien que ça. Au classement, Tottenham, 2e, revient provisoirement à 4 points du leader Chelsea, qui affronte Manchester United dimanche (17h). Face à Bournemouth, Kane a inscrit son 20e but de la saison en Premier League 11. Manchester City grimpe sur le podium. De son côté, le Manchester City de Pep Guardiola a corrigé le Southampton de Claude Puel 3-0 grâce à des buts de Kompany, Sané et Agüero après la pause. Un succès qui permet aux Citizens de grimper sur le podium, à 7 points de Tottenham, 2e, tout de même. Les Citizens sont remontés sur le podium après leur victoire contre Southampton 12. Un derby milanais de folie. A l'occasion de la 32e journée de Serie A, le Milan AC a arraché le nul dans le derby face à l'Inter Milan (2-2) ce samedi dans les toutes dernières secondes. Auteur d'une belle première période, les Nerazzurri ont réussi à faire la différence grâce à des réalisations de Candreva (36e) et Icardi (44e). Mais les Rossoneri ont su revenir grâce à une fin de match de folie avec des buts de Romagnoli (83e) puis Zapata (90+8e). Quel scénario ! Le Milan AC est revenu de loin face à l'Inter dans le derby 13. La Juve tranquille. Quatre jours après son récital face au FC Barcelone en Ligue des Champions (3-0), la Juventus Turin se rendait à Pescara. Grâce à un doublé de Gonzalo Higuain en première mi-temps, la Vieille Dame s'est facilement imposée 2-0, confortant sa place de leader du classement, avec désormais 8 points d'avance sur la Roma, accrochée à domicile par l'Atalanta Bergame (1-1). La Juve continue de tout dévorer sur son passage 14. Dortmund se relève, Leipzig cartonne. Pour le compte de la 29e journée de Bundesliga, le Borussia Dortmund recevait l'Eintracht Francfort ce samedi. Après sa défaite en Ligue des Champions contre Monaco (2-3), le BvB s'est ressaisi en s'imposant 3-1 grâce à des buts de Reus, Papasthathopoulos et Aubameyang. De son côté, face à Fribourg, le RB Leipzig s'est baladé, l'emportant 4-0 et confortant ainsi sa deuxième place du classement. La joie de Papasthathopoulos, buteur avec le Borussia 15. Le Bayern n'a pas retrouvé le sourire. Un classement toujours dominé par le Bayern Munich, qui, trois jours après sa défaite à domicile en Ligue des Champions face au Real Madrid, n'a pu faire mieux que 0-0 à Leverkusen. Les hommes de Carlo Ancelotti restent néanmoins largement en tête du classement avec 8 points d'avance sur leur dauphin, Leipzig. Le Bayern Munich de Bernat n'a pu faire mieux que 0-0 à Leverkusen + Retrouvez sur Maxifoot les résultats, les buteurs, le classement et le calendrier de Ligue 1 en cliquant ici. Qu'avez-vous pensé de ces résultats en Ligue 1 et à l'étranger ? N'hésitez pas à réagir dans la rubrique «commentaires» ci-dessous.





