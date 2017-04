Sans briller, Paris assure l'essentiel grâce à Di Maria - Débrief et NOTES des joueurs (Angers 0-2 PSG)

Au terme d'une partie compliquée, le Paris Saint-Germain s'est imposé sur la pelouse d'Angers (2-0) en ouverture de la 33e journée de Ligue 1. Même bousculé, le club de la capitale a assuré l'essentiel dans la course au titre avec ce succès.

Angel Di Maria a porté le PSG à Angers.

Le Paris Saint-Germain peut souffler ! Pourtant malmené en seconde période, le club de la capitale a tout de même dominé Angers (2-0) ce vendredi pour le compte de la 33e journée de Ligue 1.

Loin d'être brillant sur cette partie, le PSG a réussi à faire la différence grâce à un doublé d'Angel Di Maria et revient à égalité avec Monaco, toujours leader et qui accueille Dijon samedi. Pour Angers, 12e, c'est une défaite rageante, comme contre l'ASM (0-1) la semaine dernière...

Di Maria délivre le PSG !

Dans un début de match équilibré, les Parisiens maîtrisaient le ballon mais étaient gênés par le pressing adverse. Malgré plusieurs mouvements du PSG, c'est le SCO qui se procurait une première opportunité avec une frappe lointaine de Pepe, bien détournée par Trapp. Longtemps bloqué par la défense d'Angers, Paris trouvait finalement la faille sur un coup-franc de Di Maria bien enroulé dans le petit filet à 25 mètres du but (0-1, 28e). Un bijou !

Loin de se laisser abattre, les Angevins montraient les crocs dans les duels et Trapp devait s'employer sur une frappe de Santamaria. Avant la pause, un but était logiquement refusé au SCO pour une faute de Diedhiou puis Cavani ratait le break en ne cadrant pas sa tentative face à Letellier ! Au retour des vestiaires, le déchet technique était important et Angers en profitait pour augmenter son intensité afin de bousculer Paris.

Paris bousculé... Di Maria termine le boulot

Entreprenants, les Angevins mettaient la pression sur les Parisiens et Trapp réalisait une parade magnifique pour garder sa cage inviolée sur une tête de N'Doye ! Pourtant secoués, les hommes d'Emery faisaient le break par Di Maria, qui trompait Letellier après une superbe passe de Lucas (0-2, 84e). Malgré un visage séduisant en seconde période, Angers s'inclinait et Paris empochait une victoire précieuse dans ce sprint final.

La note du match : 5,5/10

Un match disputé et équilibré, mais pas franchement grandiose... Avec deux équipes globalement peu inspirées offensivement, les occasions ont été rares et les erreurs techniques se sont multipliées. Malgré un rythme assez faible avec de nombreuses fautes, l'intensité a été cependant au rendez-vous.

Les buts :

- Après une faute de Thomas sur Pastore, le PSG obtient un coup-franc à 25 mètres du but adverse. D'une belle frappe enroulée, Di Maria trompe Letellier en envoyant le ballon dans le petit filet (0-1, 28e).

- Lancé dans le coeur du jeu, Lucas profite d'une remise de Cavani pour lancer Di Maria dans le couloir gauche. Sans trembler, l'Argentin remporte son duel face à Letellier pour doubler la mise (0-2, 84e).

Les NOTES des joueurs

Maxifoot a décerné une note (sur 10) commentée à chaque joueur.

L'homme du match : Angel Di Maria (7,5/10)

Son éclair de génie a débloqué le Paris Saint-Germain ! Avec ce coup-franc parfaitement enroulé à 25 mètres de la cage adverse, il a permis à son équipe d'ouvrir le score dans ce match très tendu. En plus de ce bijou, il a été à son avantage techniquement en étant dans tous les bons coups du club de la capitale. Malgré un certain déchet, l'Argentin a ensuite tué le match en inscrivant un second but.

ANGERS :

Alexandre Letellier (3,5) : même si le coup-franc de Di Maria a été très bien tiré, le gardien du SCO n'est pas irréprochable. Pas assez réactif, il n'a pas été capable de sauver son équipe sur la seule occasion du PSG en première période... Ensuite, il a été peu inquiété, mais a encore craqué devant Di Maria en fin de partie.

Vincent Manceau (5,5) : une partie totalement convenable pour le latéral d'Angers. Même si son implication offensive a été assez réduite, il a été sérieux défensivement et s'est distingué par sa combativité en prenant le meilleur sur les attaquants adverses.

Ismaël Traoré (6) : une belle performance dans l'ensemble pour lui. Plutôt propre dans le jeu, il n'a pas commis la moindre erreur et a bien répondu face aux appels de Cavani. Son seul raté n'a eu aucune incidence puisque Di Maria a été ensuite sanctionné d'une main.

Romain Thomas (3,5) : son match avait pourtant bien débuté avec une belle intervention dans la surface sur un centre de Di Maria... mais ensuite, il n'a pas été à la hauteur. Rapidement averti pour un geste stupide devant Trapp, il a été agressif et en retard, à l'image de sa faute sur Pastore qui a conduit à l'ouverture du score de Di Maria.

Issa Cissokho (4) : de retour après sa suspension, le latéral a été moyen. Offensivement, il a été particulièrement impliqué sur les actions de son équipe et a régulièrement apporté son soutien avec des montées tranchantes. Défensivement, il a été par contre en souffrance avec notamment une implication directe sur le second but...

Cheikh Ndoye (6) : agressif et puissant, le capitaine d'Angers a beaucoup donné défensivement pour aider son équipe et son travail a été précieux. Malheureusement, il a parfois perdu en lucidité sur les séquences offensives avec des passes peu précises... En seconde période, il a été tout proche d'égaliser mais Trapp a effectué une belle parade sur son occasion de la tête.

Baptiste Santamaria (6,5) : quel boulot ! Dans le coeur du jeu, le milieu de terrain s'est démultiplié pour réaliser un énorme pressing et gratter de très nombreux ballons. Pour ne rien gâcher, il a été plutôt à son avantage dans la construction et s'est distingué par une frappe lointaine dangereuse.

Thomas Mangani (4) : positionné un peu trop haut, le milieu de terrain n'a jamais donné l'impression d'être à son avantage. Outre un déchet technique important, il a été finalement peu présent dans le jeu.

Nicolas Pepe (6,5) : après un tel match contre Paris, Angers va avoir du mal à le retenir cet été ! Déjà courtisé par plusieurs formations européennes, l'Ivoirien a été bon sur cette partie. Rapide et technique, il a été un poison pour Maxwell, qui n'a jamais été capable de l'arrêter. Ses centres ont apporté le danger sur le but de Trapp. Remplacé à la 75e minute par Jonathan Bamba (non noté).

Famara Diedhiou (5) : tout comme Verratti pour Paris, l'attaquant du SCO a été plutôt nerveux. Auteur d'une faute dans la surface qui a conduit à l'annulation d'un but de son équipe, il a été présent sur cette partie et a plutôt bien combiné avec ses partenaires... mais il a manqué de justesse dans la zone de vérité. Remplacé à la 81e minute par Kevin Bérigaud (non noté).

Karl Toko Ekambi (4) : le moins bon des éléments offensifs d'Angers. S'il a été bien trouvé par ses coéquipiers, il a eu un gros déchet dans son jeu et a été contenu par les défenseurs parisiens sur ses tentatives.

PARIS SG :

Kevin Trapp (7) : une bonne partie pour le gardien du Paris Saint-Germain. Bien protégé par sa défense lors des 45 premières minutes, l'Allemand a été globalement peu inquiété mais a répondu présent sur ses rares interventions, à l'image de ses arrêts sur des frappes lointaines de Pepe et Santamaria. En seconde période, il a tout simplement sauvé les siens avec une parade exceptionnelle sur une tête de N'Doye !

Serge Aurier (5) : moqué par les supporters angevins pour un centre totalement raté, le latéral droit n'a pas été très inspiré ce vendredi. Même s'il n'a pas été inquiété défensivement, il a été peu impliqué offensivement et n'a pas apporté grand-chose.

Marquinhos (6) : en l'absence de Thiago Silva, le défenseur central s'impose comme le patron de cette défense. Brouillon dans ses relances, il a été à la hauteur dans ses interventions avec de nombreux duels gagnés et a donné de la sérénité à ses coéquipiers.

Presnel Kimpembe (6) : comme toujours, le jeune talent du PSG a répondu présent. Sans être incroyable, il a été propre dans son jeu avec des transmissions précises et de nombreux ballons récupérés. Au niveau, tout simplement.

Maxwell (4) : un match compliqué pour le Brésilien ! Face à un Pepe inspiré pour Angers, le latéral gauche a éprouvé de sérieuses difficultés et n'a jamais vraiment réussi à stopper l'Ivoirien. Dans le jeu offensif de son équipe, il a eu une belle activité mais ses centres n'ont pas été précis.

Marco Verratti (6,5) : plutôt nerveux sur cette rencontre, l'Italien a pourtant rendu une sacrée copie. Défensivement, il a été impressionnant en étant très actif à la récupération. Et comme à son habitude, il a parfaitement orienté le jeu de son équipe avec des transmissions tranchantes.

Adrien Rabiot (4,5) : dans ce rôle de numéro 6, le Français n'est clairement pas à son avantage. Pas dans le bon rythme, il n'a pas été brillant sur cette rencontre en perdant plusieurs ballons évitables. Une vraie déception.

Blaise Matuidi (4,5) : une prestation mitigée pour l'international français. Peu à son avantage techniquement, il a multiplié les approximations et n'a jamais vraiment pesé positivement sur le jeu de son équipe. Il doit faire mieux que ça... Remplacé à la 76e minute par Thiago Motta (non noté).

Ángel Di María (7,5) : lire le commentaire ci-dessus. Remplacé à la 89e minute par Gonçalo Guedes (non noté).

Edinson Cavani (5) : comme à son habitude, l'Uruguayen n'a pas démérité dans le jeu avec une activité importante et de bonnes combinaisons. Malheureusement, il a raté sa seule opportunité en ratant un duel avec Letellier malgré une passe lumineuse de Pastore. A noter tout de même son implication sur le second but avec une remise pour Lucas.

Javier Pastore (5,5) : deux belles ouvertures pour Di Maria et Cavani, un coup-franc provoqué sur l'ouverture du score... et pourtant l'Argentin a été moyen. Obligé de décrocher énormément pour toucher le ballon, il a été très brouillon avec des pertes de balle très dangereuses. Remplacé à la 68e minute par Lucas (non noté), qui a effectué une passe décisive pour Di Maria.

ANGERS 0-2 PARIS SG (mi-tps: 0-1) - FRANCE - Ligue 1 / 33e journée

Stade : Stade Raymond Kopa - Arbitre : T. Chapron



Buts : - Á. di María (28e) Á. di María (84e) pour PARIS SG

Avertissements : R. Thomas (12e) , F. Diedhiou (58e) , pour ANGERS - M. Verratti (12e) , pour PARIS SG



ANGERS : A. Letellier - V. Manceau , I. Traoré , R. Thomas , I. Cissokho - C. N'Doye , B. Santamaria , T. Mangani - N. Pepe (J. Bamba, 76e) , F. Diedhiou (K. Bérigaud, 82e) , K. Toko Ekambi



PARIS SG : K. Trapp - S. Aurier , Marquinhos , P. Kimpembe , Maxwell - M. Verratti , A. Rabiot , B. Matuidi (T. Motta, 77e) - Á. di María (Goncalo Guedes, 90e) , E. Cavani , J. Pastore (Lucas, 69e)



